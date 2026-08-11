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“Alivió las dudas de su futuro”: el análisis de un medio europeo que adelantó por qué Colapinto se perfila a seguir en la F1

Uno de los sitios especializados describió la primera mitad del año del piloto argentino. Los puntos altos para su continuidad en Alpine

Flavio Briatore está muy conforme con la performance de Franco Colapinto (@AlpineF1Team)
Flavio Briatore está muy conforme con la performance de Franco Colapinto (@AlpineF1Team)
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Franco Colapinto llega al receso de verano de la Fórmula 1 con el futuro contractual abierto, pero con un capital deportivo acumulado que inclina la balanza a su favor: el piloto argentino ganó confianza a lo largo de la primera mitad de la temporada 2026 y, según un importante medio especializado de Europa, “alivió las dudas” sobre su continuidad a largo plazo en Alpine.

Se trata de un análisis de la primera parte de la temporada del equipo francés hecha por Motorsport, uno de los medios especializados más importantes del mundo. El artículo, firmado por Filip Cleeren, subrayó que Pierre Gasly y Franco Colapinto “fueron recompensados por soportar una dolorosa campaña 2025 cuando Alpine comenzó este año su etapa como cliente de Mercedes con un paquete mucho más competitivo. Tras un duro inicio en Melbourne, en el que el equipo no ejecutó un fin de semana limpio y tuvo dificultades para dominar el despliegue de la unidad de potencia, el equipo de Enstone pasó a dominar la zona media”.

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En cuanto a Gasly, la nota explicó que “ha continuado con su impresionante forma de 2025, que pasó en gran medida desapercibida por lo malo que era el coche del año pasado”. Mientras que “Colapinto también ganó confianza, lo que lo ha convertido en una presencia más estable en la zona media y ha aliviado las dudas sobre su futuro a largo plazo”.

El pilarense sumó 19 puntos en los primeros doce grandes premios del año y se ubica 12° en el Campeonato de Pilotos. La cifra contrasta con los cero puntos de su campaña 2025, cuando el A525 de Alpine era uno de los monoplazas menos competitivos de la parrilla. La llegada de la motorización Mercedes para esta temporada cambió radicalmente el panorama del equipo de Enstone, y Colapinto supo aprovechar el salto de rendimiento.

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El piloto bonaerense se consolidó en su manejo (@AlpineF1Team)
El piloto bonaerense se consolidó en su manejo (@AlpineF1Team)

El equipo francés dominó el tramo inicial del campeonato y llegó a ser el mejor del grupo de perseguidores de los tres grandes, con apariciones regulares en la Q3 y puntos en cada uno de los primeros siete fines de semana. El podio de Gasly en Mónaco -inicialmente negado por penalizaciones de tiempo y luego restituido tras apelación- fue el punto más alto de esa etapa. No obstante, el ritmo se diluyó en la segunda parte del semestre: Racing Bulls superó a Alpine en el Campeonato de Constructores y lo dejó sexto, a solo cinco puntos del quinto lugar, tras el Gran Premio de Hungría.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, reconoció la caída de rendimiento con franqueza. “Simplemente tenemos que admitir que han hecho un mejor trabajo en esta fase del año”, dijo en referencia a Racing Bulls. El italiano añadió que el equipo espera un gran paquete de actualizaciones aerodinámicas para el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort, la primera cita tras el receso estival, previsto para el 23 de agosto.

Ese mismo fin de semana podría ser el escenario de otro anuncio relevante: Infobae adelantó el 25 de julio que la renovación de Colapinto con Alpine para 2027 está avanzada en un alto porcentaje y el anuncio podría producirse durante la semana posterior a la carrera en Zandvoort, en Países Bajos, el 23 de agosto.

El argentino fue cedido por Williams a Alpine bajo un acuerdo de cinco años, por lo que cualquier regreso anticipado implicaría una penalización económica. Carlos Sainz, por su parte, reiteró tras el GP de Hungría que su futuro sigue sin resolverse, lo que mantiene abierta esa posibilidad. El mercado de pilotos para 2027 tomó temperatura durante el receso, y Franco Colapinto aparece en el centro de varios de los escenarios que se barajan para la próxima temporada. Todo se encamina a que continuará en la escudería francesa en el venidero ejercicio.

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