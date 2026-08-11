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El codazo de Báez sobre Flores que le costó la expulsión a Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana

El árbitro Piero Maza revisó la jugada en el VAR y mostró la roja al mediocampista paraguayo en el minuto 47, con el marcador ya favorable al equipo visitante

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Boca Juniors enfrentó a Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: Recoleta se fue al descanso en ventaja por el tanto de Pedro Ríos a los cinco minutos de partido, pero sobre el final el equipo visitante sufrió la expulsión directa por el codazo de Wilfrido Báez sobre Leonel Flores.

En una acción con el balón fuera de disputa, Báez, aplica deliberadamente un golpe en el rostro de su adversario. El árbitro chileno Piero Maza no observó la agresión porque se encontraba de espaldas a la acción. El VAR, conforme al protocolo para incidentes de tarjeta roja directa, revisó las imágenes y lo invitó a realizar un OFR. Tras observar la secuencia en el monitor, Maza corrigió acertadamente su decisión y expulsó al futbolista paraguayo por conducta violenta. Correcta y decisiva intervención del VAR.

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La acción ocurrió a los 47 minutos y derivó en que el Deportivo Recoleta terminara la primera mitad con un hombre menos en la cancha de Huracán, donde Boca Juniors cae por 1 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El golpe de Báez sobre el juvenil Flores llegó en un tramo caliente del partido. Apenas dos minutos antes, Flores había encarado desde la izquierda al centro y su remate se había perdido por el fondo. La secuencia de ese ataque terminó en el forcejeo en el que el paraguayo impactó su codo contra el rostro del delantero xeneize. Maza no cobró la falta de manera directa, pero el VAR intervino de inmediato y lo llamó a la pantalla. Tras observar las imágenes, el juez no tuvo dudas y expulsó a Báez.

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La jugada se produjo en un momento en que Boca ya había rozado el empate de manera dramática. A los 39 minutos, Miguel Merentiel resolvió un centro de Flores con un cabezazo que pegó en el palo izquierdo del arquero Nelson Ferreira, y en el rebote Milton Delgado estrelló un remate en el travesaño. La pelota rebotó a centímetros de la línea, pero volvió al campo de juego.

El único gol del partido lo había marcado Pedro Ríos a los cinco minutos para el conjunto paraguayo, en lo que fue un arranque adverso para el equipo conducido por el entrenador Rodolfo Arruabarrena. Antes de la expulsión, Álvaro Montero también tuvo que emplearse a fondo: a los 29 minutos rechazó un mano a mano de Aldo González y luego se quedó con el rebote del segundo remate del mismo jugador.

Con Recoleta reducido a diez hombres, el segundo tiempo arrancó con Boca en busca de revertir la desventaja en el marcador y lo logró rápidamente, ya que en tres minutos pasó a ganarlo por los tantos de Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, y luego aumentó por intermedio de Leonel Flores. La vuelta de la serie se disputará en Paraguay, donde el Xeneize necesitará al menos un gol para mantener viva su clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana.

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