Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Israel y Líbano retomarán en Roma las negociaciones sobre el desarme de Hezbollah a principios de septiembre

Washington actuará como mediador en un proceso que busca consolidar el acuerdo marco firmado en junio y avanzar en el despliegue del Ejército libanés en el sur

Israel y Líbano retomarán en Roma las negociaciones sobre el desarme de Hezbollah a principios de septiembre (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)
Israel y Líbano retomarán en Roma las negociaciones sobre el desarme de Hezbollah a principios de septiembre (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)
Guardar

Estados Unidos auspiciará a principios de septiembre en Roma una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, anunció el martes un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato. La cita busca dar continuidad a un proceso diplomático que Washington coordina desde abril y que atraviesa uno de sus momentos más delicados por la negativa persistente de Hezbollah a desarmarse.

La vía política se reanudará en Roma a principios de septiembre, y las conversaciones continuarán entretanto en Beirut, Jerusalén y Washington”, dijo el funcionario, según informó France Presse. La declaración se produjo tras la séptima sesión de negociaciones, celebrada la semana pasada en la capital italiana entre delegaciones técnicas de ambos países.

PUBLICIDAD

El funcionario estadounidense señaló que “el marco está en proceso de aplicación, las primeras zonas piloto están operativas y los grupos de trabajo han armonizado su terminología, sus mapas y sus procedimientos”. Con esa descripción, Washington buscó proyectar avances concretos en un proceso que enfrenta resistencias tanto militares como políticas en el terreno.

Para entender el punto en el que se encuentra hoy la negociación conviene remontarse a marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en apoyo a Irán y arrastró a Líbano a la guerra regional desatada en Medio Oriente. Israel respondió con bombardeos aéreos intensivos y una invasión terrestre en el sur del país que, según cifras oficiales libanesas, dejó más de 4.300 muertos. Ese episodio marcó el quiebre que obligó a Washington a impulsar un canal de diálogo directo entre Jerusalén y Beirut, inédito por su formato, aunque los dos países permanecen técnicamente en estado de guerra.

PUBLICIDAD

Varias personas y periodistas se acercan a un lugar afectado por los ataques israelíes que tuvieron lugar en la madrugada del jueves, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA, en Burj al-Shamali, en el sur de Líbano, el 6 de agosto de 2026 REUTERS/Stringer
Varias personas y periodistas se acercan a un lugar afectado por los ataques israelíes que tuvieron lugar en la madrugada del jueves, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA, en Burj al-Shamali, en el sur de Líbano, el 6 de agosto de 2026 REUTERS/Stringer

El resultado de esas gestiones fue el acuerdo marco firmado a finales de junio, que estableció el despliegue del ejército libanés en “zonas piloto” evacuadas por las fuerzas israelíes, que aún ocupan parte del sur de Líbano. Ese despliegue quedó condicionado al desarme de Hezbollah, la exigencia central de Israel y de Estados Unidos que hasta ahora no ha sido aceptada por el movimiento chiita.

Hezbollah ha rechazado en reiteradas ocasiones el acuerdo y se niega a entregar su arsenal, una postura que el secretario general del grupo, Naim Qassem, ha reafirmado en discursos públicos durante las últimas rondas de Roma. La negativa constituye el principal obstáculo para que el proceso avance hacia la etapa siguiente, centrada en una eventual retirada israelí adicional del sur libanés.

A pesar del alto el fuego vigente desde junio, Israel continúa realizando ataques puntuales en territorio libanés, que atribuye a la necesidad de neutralizar infraestructura de Hezbollah. Esa dinámica ha generado fricciones dentro de las propias negociaciones: el funcionario estadounidense reconoció que la última ronda en Roma sufrió demoras a raíz de operaciones militares israelíes ejecutadas durante el encuentro.

Según el mismo funcionario, el Grupo de Coordinación Militar para el Líbano, mecanismo trilateral integrado por representantes de Israel, Líbano y Estados Unidos que supervisa la implementación del acuerdo, logró “proporcionar rápidamente información precisa a ambas partes” tras esos incidentes, lo que permitió mantener la comunicación entre delegaciones y evitar una ruptura del diálogo.

El desafío de fondo sigue siendo el mismo desde abril: Israel condiciona cualquier retirada adicional a una verificación efectiva del desarme, mientras Líbano presiona por una salida más rápida de las tropas israelíes. Mientras esa brecha no se cierre, el proceso seguirá avanzando en clave técnica, sin garantías de un desenlace político inmediato.

Temas Relacionados

IsraelLíbanoHezbollahMedio OrienteÚltimas Noticias AméricaDesarme de HezbollahEstados UnidosWashington

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta en Occidente: Corea del Norte disparó un nuevo misil a pocos días de las maniobras militares entre EEUU y Seúl

El proyectil fue lanzado desde Wonsan y cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón

Alerta en Occidente: Corea del Norte disparó un nuevo misil a pocos días de las maniobras militares entre EEUU y Seúl

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

El presidente ucraniano pidió a Washington que aumente la presión sobre Moscú y fortalezca las capacidades defensivas de Kiev ante una eventual escalada

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Así fans de Harry Potter lograron desviar un cable eléctrico de 430 millones de libras para salvar la tumba de Dobby en Gales

El director del proyecto Greenlink reveló en un pódcast que cientos de llamadas de seguidores de la saga obligaron a renegociar el trazado del interconector entre el Reino Unido e Irlanda, en servicio desde febrero de 2025

Así fans de Harry Potter lograron desviar un cable eléctrico de 430 millones de libras para salvar la tumba de Dobby en Gales

Mientras el mundo mira hacia la IA, el coleccionismo de computadoras antiguas gana terreno y sus piezas ya valen fortunas

Festivales en tres continentes, más de 3.500 asistentes en Silicon Valley y figuras como Steve Wozniak son parte de un fenómeno que no para de crecer

Mientras el mundo mira hacia la IA, el coleccionismo de computadoras antiguas gana terreno y sus piezas ya valen fortunas

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y marcó un precedente en Medio Oriente

La nueva ley sustituyó las condenas capitales vigentes por cadena perpetua con trabajos forzados agravados y dejó al país a la espera de la promulgación presidencial

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y marcó un precedente en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gabriel Soto es criticado por compartir nuevas fotos románticas con Colibrí Jiménez y lo comparan con Christian Nodal

Gabriel Soto es criticado por compartir nuevas fotos románticas con Colibrí Jiménez y lo comparan con Christian Nodal

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Feid, Silvestre Dangond y Piso 21 cantarán por los damnificados de Colombia y Venezuela junto a otros artistas internacionales

Escoltas del Coordinador General del C5 de la CDMX frustran asalto en la colonia Juárez

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo hoy 11 de agosto de 2026: inicia una nueva etapa en la competencia

DEPORTES

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

Boca hizo el saque inicial dos veces: Paredes reveló los entretelones del insólito error arbitral en el triunfo de Boca ante Recoleta

De Maradona a Messi: los mejores memes que dejaron Flores y Aranda tras brillar en el triunfo de Boca ante Recoleta por la Sudamericana

Un golazo y dos rojas provocadas: el gran partido del juvenil Flores en el triunfo de Boca ante Recoleta y cómo fue su salto a la élite

Boca Juniors le ganó 3-1 a Recoleta por la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

Taron Egerton habla de su padre por primera vez y revela por qué dejaron de verse

Taron Egerton habla de su padre por primera vez y revela por qué dejaron de verse

Julie Andrews habla sobre el futuro de su papel en ‘El diario de la princesa 3′

Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de “Harry Potter”

Ricky Gervais estrena Gatos callejeros, una serie animada para adultos inspirada en él mismo

Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en un cómic especial