Juli Savioli confirmó su separación de Pelao Khe tras casi tres años de relación: “Nada es para siempre”

Juli Savioli confirmó que se separó de Pelao Khe

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Una de las duplas con mayor exposición en el universo digital argentino quedó en pausa este martes cuando Juli Savioli confirmó su separación de Pelao Khe. En medio de una transmisión de streaming, la joven reveló el final de una relación de dos años y medio que también se había convertido en una marca compartida de trabajo, con videos humorísticos, campañas y apariciones conjuntas.

La noticia surgió a partir de una pregunta directa de Guillermo Aquino en un programa del canal Blender. “¿Seguis en pareja con el pelado?”, consultó el conductor. Tras esa intervención, una panelista reaccionó de inmediato: “No, no me digas”. Aquino retomó la charla con sorpresa y aludió a una visita reciente del influencer al canal: “No me hagas asustar al pedo. Estuvo acá hace re poquito. Dos semanas”. Entonces, Juli Savioli hizo el anuncio en cámara: “No, no, no, posta no. Chicos, es exclusivo esto”.

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La confirmación tuvo un impacto inmediato entre quienes seguían a la pareja desde sus redes. Juli Savioli y Pelao Khe habían construido una relación pública que excedió la vida privada y alcanzó de lleno su producción de contenido. Durante ese tiempo, ambos publicaron piezas en conjunto, participaciones cruzadas y distintos videos humorísticos que consolidaron una identidad compartida ante su audiencia. Ese recorrido los ubicó entre las parejas más seguidas y comentadas de las redes sociales, con un vínculo que además se proyectó sobre acuerdos comerciales y campañas.

En la misma entrevista, otra de las panelistas buscó saber cómo había terminado la historia y le preguntó a Savioli: “¿Terminaron bien? En buenos términos”. La influencer respondió sin vacilar: “Sí, re. Recontra. No, aparte hay que, hay que, hay como campañas que hay que seguir haciendo juntos y todo eso”. Con esa frase, dejó en claro que la ruptura no implicó un corte total del contacto y que todavía existen compromisos laborales compartidos.

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La separación de Juli Savioli y Pelao Khe puso en pausa a una de las duplas con mayor exposición del universo digital argentino

Ese punto resulta central para entender la dimensión pública de la separación. La pareja no sólo exponía fragmentos de su intimidad en redes, sino que también había convertido esa cercanía en parte de su trabajo. Los influencers crearon durante su relación todo tipo de videos humorísticos juntos, una dinámica que fortaleció su presencia digital y alimentó el interés de sus seguidores. Por eso, la continuidad de campañas en común abre un nuevo capítulo en la relación profesional entre ambos, aun después de la ruptura sentimental.

Consultada por los motivos, Savioli eligió no dar una explicación puntual. En cambio, dejó una frase que funcionó como una invitación a la especulación de su comunidad: “Ahora la gente se tiene que encargar de averiguar el por qué, tienen que ver sus videos, mis videos, entrevistas de nosotros, se tienen que dar cuenta el por qué, no lo voy a decir yo”. La influencer mantuvo así la reserva sobre las razones del quiebre, aunque al mismo tiempo señaló que sus publicaciones y apariciones públicas podrían ofrecer indicios.

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A continuación, la creadora de contenido precisó el momento en que ocurrió la ruptura y cuánto duró la relación. “Fue hace muy poco, estuvimos dos años y medio. Yo siempre me ponía a pensar, ¿qué hago? ¿Lo digo? Me lo van a preguntar a los lugares a los que voy y nada es para siempre”, expresó en el ciclo. Mientras relataba esa situación, se quitó el anillo del dedo anular, un gesto que acompañó su testimonio y que reforzó la idea de cierre frente a la audiencia de Blender.

Juli Savioli confirmó en Blender su separación de Pelao Khe tras una relación de dos años y medio

La historia entre Juli Savioli y Pelao Khe había ganado lugar en entrevistas y contenidos previos, en parte porque ambos relataban episodios de la relación con naturalidad y con el tono informal que caracteriza a sus redes. Meses antes de la separación, la propia Savioli había recordado cómo nació el vínculo en una charla con Hispa, donde repasó el primer acercamiento con una extensa evocación de un viaje laboral compartido en México.

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En esa entrevista, la influencer reconstruyó el inicio del romance con una secuencia detallada: “Nos tuvimos que poner muy en pedo. A mi esas cosas me encantan. Creo que estábamos de viaje por trabajo, juntos en méxico, habíamos tomado, cada uno se había ido a la habitación. Era la última noche. Creo que unas veces anteriores nos hemos quedado mirándonos cara a cara, y no podía. Después, esa noche él fue a mi cuarto. Y apareció ahí, creo que charlamos algo, pero fue más como desde un abrazo a un beso”.

El relato sobre ese comienzo siguió con una referencia directa al peso emocional que tuvo aquella escena para ella. “Fue lo más lindo de mi vida”, dijo Savioli en diálogo con Hispa. Luego amplió: “Creo que más lo sentí en el momento donde al otro día yo me iba y él se quedaba. Entonces como que fuimos, nos agarramos de la mano. Siento esa misma sensación de cuando le di la mano. Es lo mismo que siento cuando le doy la mano. No cambió ese sentimiento, fue lo más lindo. Y nos dimos un beso en el aeropuerto, lo recuerdo con mucho amor”.

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