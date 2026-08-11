GTA VI podría estrenarse sin su esperado modo Online: lanzamiento llegaría meses después

GTA 6 no tendría el modo online y no hay una fecha para su lanzamiento. (Rockstar)

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Rockstar Games podría retrasar el lanzamiento de GTA Online para Grand Theft Auto VI y estrenar inicialmente el juego únicamente con su campaña para un jugador.

Las últimas informaciones apuntan a que la compañía y Take-Two Interactive no tienen previsto revelar próximamente detalles sobre la nueva versión del componente multijugador, lo que abre la posibilidad de que GTA VI llegue al mercado antes que su esperado modo Online.

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El periodista de Bloomberg Jason Schreier señaló que Take-Two está centrando actualmente su comunicación sobre GTA VI en la experiencia para un jugador y que no tiene previsto explicar por ahora cómo será la nueva generación de GTA Online. Tampoco se esperan anuncios próximos sobre su modelo de ingresos, las microtransacciones o las características que tendrá el componente multijugador.

Rockstar se ha centrado en el lanzamiento de GTA 6 y no ha dado noticias sobre GTA Online. (Rockstar Games)

La ausencia de información no confirma que GTA Online vaya a estrenarse meses después de GTA VI.

Rockstar todavía no ha anunciado una fecha para este modo ni ha explicado si estará disponible desde el primer día. Sin embargo, la estrategia de comunicación de la compañía sugiere que los jugadores podrían tener que esperar para conocer y, eventualmente, acceder a esta parte del nuevo Grand Theft Auto.

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El próximo vistazo de GTA VI se centrará en la campaña

La próxima gran presentación de Rockstar podría ofrecer más pistas sobre los planes de la compañía. El Extended Look de GTA VI llegará el 27 de agosto y se espera que muestre por primera vez una mirada más profunda a la jugabilidad del título.

Después de dos tráileres, los seguidores esperan conocer cómo funcionará realmente el mundo abierto de Leonida, qué actividades podrán realizar los jugadores y cuáles serán las posibilidades de Jason y Lucia durante la campaña.

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El contenido estaría enfocado precisamente en esos elementos. De acuerdo con las informaciones disponibles, Rockstar no aprovecharía esta presentación para explicar el futuro de GTA Online, por lo que quienes esperen novedades sobre el multijugador tendrán que seguir esperando.

Rockstar se ha centrado en la campaña en solitario de GTA 6 y no hay novedades de la campaña multijugador.

El juego tiene previsto su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Antes de esa fecha, Rockstar tendrá varias oportunidades para revelar nuevos detalles sobre su propuesta, aunque todavía no ha confirmado cómo será su estrategia para el componente online.

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GTA Online actual sigue generando millones

Una de las posibles razones para mantener en secreto los planes del nuevo GTA Online es el rendimiento que todavía registra la versión actual. El modo multijugador de GTA V continúa siendo una fuente importante de ingresos para Rockstar gracias a las compras realizadas dentro del juego.

Datos filtrados anteriormente apuntaban a que GTA Online genera más de un millón de dólares diarios para la compañía. En este contexto, revelar demasiado pronto un sucesor podría tener consecuencias sobre la actividad de los jugadores en la versión actual.

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Los usuarios podrían decidir esperar al nuevo modo en lugar de continuar gastando dinero en GTA Online, especialmente si Rockstar adelantara detalles sobre las características, progresión o modelo de monetización que tendrá la próxima versión.

GTA Online sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos para Rockstar. (Rockstar)

No obstante, esta es solo una de las posibles explicaciones. También existe la posibilidad de que Rockstar todavía no haya terminado el desarrollo del nuevo componente online o que haya decidido concentrar sus recursos de comunicación en la campaña antes del lanzamiento.

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Rockstar acelera la promoción antes del lanzamiento

Mientras mantiene en secreto GTA Online, Rockstar está aumentando la promoción de GTA VI. El Extended Look del 27 de agosto será uno de los próximos grandes acontecimientos de la campaña publicitaria del juego.

La presentación se estrenará inicialmente en Netflix y posteriormente estará disponible en los canales oficiales de Rockstar Games y Grand Theft Auto, además de la página oficial del título.

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La prioridad de Take-Two parece estar puesta en convertir GTA VI en uno de los grandes lanzamientos de 2026. Las reservas del juego, según las informaciones disponibles, estarían superando las expectativas de la compañía.

Rockstar se viene centrando en la promoción del lanzamiento de GTA 6.

Por ahora, Rockstar no ha confirmado que GTA Online vaya a llegar después del lanzamiento de GTA VI. Por ello, la posibilidad de un estreno escalonado debe considerarse como una hipótesis basada en las últimas informaciones, no como un calendario oficial. Lo que sí parece claro es que los detalles sobre el futuro del multijugador todavía tendrán que esperar.

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