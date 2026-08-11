Brian Lanzelotta habló tras ser estafado por 17 millones de pesos: “El papel higiénico se está vendiendo por TikTok”

El ex Gran Hermano se refirió a la angustiante situación que sufre (Video: América Noticias/ América)

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En América Noticias, el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta denunció haber sido víctima de una estafa millonaria en su emprendimiento de fabricación de papel higiénico, con sede en La Matanza. El músico relató que, tras recibir el encargo más grande desde que inició su pyme, perdió toda la mercadería y quedó endeudado, sin que los responsables le abonaran los 17,5 millones de pesos prometidos. Allí dio detalles sobre la investigación que comenzó la Justicia.

El también cantante detalló que, para cumplir con el pedido de 3200 bolsones de papel higiénico, recurrió a préstamos familiares y trabajó a contrarreloj junto a su hermano durante una semana. Sin embargo, una vez completada la entrega, descubrió que la transferencia nunca se había realizado y que el supuesto cliente jamás pagó la operación.

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“El pedido de 3.200 bolsones era el más grande que había recibido”, se lamentó Brian Lanzelotta al hablar de la estafa que sufrió (América Noticias, América)

La operación comenzó cuando Lanzelotta recibió el pedido de un supuesto cliente de Mendoza, que le solicitó el mayor cargamento de su historia empresarial. El trato exigía la entrega de 3.200 bolsones de papel higiénico en un plazo de siete días.

Para conseguir los insumos necesarios, el músico y su familia gestionaron préstamos: “Mi suegro pidió prestado un préstamo para poder asumir este riesgo, asumir esta responsabilidad con este pedido que yo iba a pensar que me iba a cambiar la vida. Literalmente me la cambió, no para bien, pero me la cambió”.

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Durante una semana, Lanzelotta y su hermano se instalaron en el galpón de la fábrica. Trabajaron sin descanso para cumplir con los tiempos pautados y preparar la mercadería.

El viernes, el supuesto comprador solicitó los datos bancarios para transferir $17.500.000. Primero, el comprobante de pago tenía un error en el DNI de la esposa de Lanzelotta, por lo que envió un nuevo alias personal. Recibió otro comprobante, pero los estafadores alegaron que, por tratarse de una transferencia entre bancos distintos y ser fin de semana, el dinero podía demorar hasta 48 horas en acreditarse.

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A pesar de la falta de confirmación bancaria, Lanzelotta decidió despachar la mercadería a Mendoza el sábado a la noche: “El sábado, a las nueve de la noche, envié todo el papel higiénico. Todos los bolsones los envié a Mendoza”.

La estafa dejó a Lanzelotta y su familia devastados. El emprendimiento, que representaba una apuesta para mejorar la situación financiera familiar, terminó generando una deuda considerable. “Estamos devastados, muy tristes, tratando de ver cómo seguir después de esto, porque por ahí para algunos no debe ser mucho. Hoy, por ahí 17 millones de pesos no hace nada, pero a mí me arruinaron la vida prácticamente porque yo pedí prestado un préstamo, mi suegro pidió prestado un préstamo para poder asumir este riesgo”, expresó.

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“Pedí préstamos familiares y trabajé una semana sin descanso para cumplir”, detalló

El exparticipante del reality show remarcó el esfuerzo invertido: “Trabajé una semana de corrido junto a mi hermano, sin descanso, para cumplir con la entrega. Hoy no tenemos la mercadería ni el dinero”.

Ante la situación, Lanzelotta se presentó en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín, acompañado por su abogado, el doctor Gastón Jordanes. Allí radicó la denuncia y comenzó el seguimiento de la mercadería.

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El abogado explicó que cuentan con información precisa sobre el recorrido de los camiones y la ubicación de parte de los bolsones: “Tenemos identificado al camionero que retiró la mercadería, sabemos dónde se entregó y contamos con imágenes del camión en Mendoza. Identificamos también la distribuidora y el galpón donde está parte de la mercadería”.

“La mercadería se rastreó por redes sociales y parte ya se ofrece en TikTok”, contó, sobre la investigación

El letrado señaló que parte de los productos ya se ofrecen en redes sociales, especialmente en TikTok, y que algunos vendedores bloquearon a Lanzelotta tras contactarlo. “Tenemos identificados a vendedores que están por TikTok y por redes sociales que están comercializando, ofreciendo la mercadería. Estamos a la espera de lo que indique la fiscalía para avanzar”, detalló.

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Durante la investigación, Lanzelotta pudo reconstruir el trayecto de la mercadería gracias a los aportes de su comunidad en redes sociales. Varios seguidores de Mendoza le enviaron fotos, videos y direcciones del lugar donde estaban los bolsones.

Consultado sobre el rol del camionero, Lanzelotta aclaró que el transportista se mostró colaborativo y aportó documentación: “Es el que más predispuesto está, el que más información aportó. Me pasó nombre, apellido, documentos, está a disposición”.

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Brian Lanzelotta presentó su emprendimiento de papel higiénico en junio del año pasado (Instagram)

La causa investiga ahora si la mercadería ingresó en el circuito de los conocidos “piratas del asfalto”, aunque el principal indicio apunta a una maniobra de estafa comercial con múltiples cómplices.

Lanzelotta subrayó que la información sobre el paradero de la mercadería llegó primero por redes sociales y por sus seguidores, antes que por la acción judicial: “Cuando hice los videos contando lo que nos estaba pasando, mucha gente de Mendoza que me sigue por mi carrera musical empezó a mandarme mensajes. Así supimos dónde estaba la mercadería”.

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