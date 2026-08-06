GTA 6 estará en Netflix con un adelanto extendido de su gameplay: fecha en agosto y hora lanzamiento

GTA 6 estrenará un “Extended Look” en Netflix el 27 de agosto antes de su publicación en YouTube.

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GTA 6, el juego de Rockstar Games, presentará una mirada extendida en Netflix el próximo 27 de agosto de 2026, en lo que muchos esperan sea la oportunidad de conocer el gameplay y más detalles de cómo se verá cuando llegue a PS5 y Xbox Series X|S en noviembre de 2026.

Todo alrededor de GTA 6 ha sido diferente: retrasos, poca información, 13 años de espera entre la anterior entrega, solo dos tráilers y ahora se suma un estreno en Netflix.

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Después de ese estreno, los usuarios que no tengan acceso a la plataforma de streaming podrán ver el video en YouTube.

Horarios de estreno y acceso anticipado de GTA 6 en Netflix

El “Extended Look” de GTA 6 se estrenará el jueves 27 de agosto de 2026, a las 15:00 horas del Este de Estados Unidos (ET) en Netflix, lo que equivale a las 16:00 en Argentina, las 14: 00 en Colombia, las 13:00 en México y las 21:00 en España.

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Rockstar Games publicará el video de GTA 6 en YouTube y en la web oficial de Grand Theft Auto VI después del estreno en Netflix.

Este acceso anticipado otorga a los suscriptores de la plataforma una ventaja de seis horas sobre el lanzamiento en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en la página web de Grand Theft Auto VI, donde el contenido estará disponible a las 21:00 (ET), es decir, a las 22:00 en Argentina, las 19:00 en México y las 03:00 del 28 de agosto en España.

Qué se espera del contenido extendido de GTA 6

La denominación “Extended Look” sugiere un contenido más largo que un avance convencional, lo que ha elevado las expectativas de la comunidad. Muchos esperan que se incluyan más detalles sobre la historia, los protagonistas, e incluso secuencias reales del juego, aunque el estudio no ha confirmado oficialmente la inclusión de gameplay en profundidad.

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El hecho de que los tráilers anteriores se hayan lanzado a través de YouTube y que ahora se apueste por Netflix como primer destino, abre el debate sobre el futuro de estas alianzas entre el mundo del videojuego y los servicios de streaming.

La comunidad espera que el contenido extendido de GTA 6 incluya gameplay, detalles de la historia y más información sobre sus protagonistas.

La colaboración entre ambas compañías ya había tenido antecedentes, como la llegada de la remasterización de la trilogía original de GTA a dispositivos móviles mediante la plataforma, pero nunca antes se había dado una primicia de estas características.

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“Los lanzamientos de Grand Theft Auto se han convertido en eventos culturales por derecho propio. La expectación y la devoción por GTA 6 no tienen precedentes, y nos sentimos honrados de que Rockstar Games se haya asociado con nosotros para estrenar la siguiente parte de la historia de Grand Theft Auto primero para los suscriptores de Netflix”, informó en un comunicado la aplicación.

Cuándo se lanza GTA 6

Grand Theft Auto VI representa el primer gran lanzamiento de la saga después de trece años. Su antecesor, GTA V, se publicó en 2013 y se ha convertido en uno de los títulos más vendidos de la historia, con cerca de 230 millones de unidades comercializadas.

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Grand Theft Auto VI será la primera gran entrega de la saga en 13 años, tras el lanzamiento de GTA V en 2013. (Rockstar)

La nueva entrega está ambientada en un mundo abierto inspirado en Florida, con Vice City como escenario principal, una ciudad ficticia basada en Miami que debutó en el primer GTA y alcanzó notoriedad con el título de 2002. GTA 6 contará con dos protagonistas, Lucia y Jason, una pareja con historial criminal que se aventura en el submundo de Vice City en una dinámica reminiscentemente similar a Bonnie y Clyde.

El lanzamiento mundial de GTA 6 está previsto para el 19 de noviembre de 2026, exclusivamente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Hasta el momento, Rockstar Games no ha anunciado ninguna fecha para la versión de PC y tampoco un posible lanzamiento en Nintendo Switch 2, consola en la que tampoco es posible jugar GTA 5.

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