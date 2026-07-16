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Todas las novedades de la última actualización de GTA Online antes del lanzamiento de GTA 6

Los jugadores podrán planificar y ejecutar un atraco al centro cultural más prestigioso de Los Santos

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Ilustración de Grand Theft Auto Online con múltiples personajes. Se ven una mujer con pistola, un motociclista, un hombre con toalla y un personaje con máscara antigás
La actualización agrega vehículos de lujo como el Benefactor LRC GT y el Grotti Cartuccia GT a la colección disponible en GTA Online. (Rockstar Games)

La comunidad de GTA Online recibe uno de los cambios más esperados de los últimos años. Según informó Rockstar Games, el multijugador ha sumado la actualización ‘Golpe al Kortz Center’. Este contenido llega de forma gratuita tanto a Grand Theft Auto V como a la versión independiente de GTA Online, y marca un hito previo al inminente lanzamiento de GTA 6.

La actualización invita a los jugadores a infiltrarse en el Kortz Center, en Los Santos, para hacerse con la colección de arte Albert Crisp, conformada por reliquias antiguas y piezas de maestros contemporáneos. El recinto cuenta con estrictas medidas de seguridad y requiere una planificación minuciosa, como establecer un estudio de arte en la mansión del jugador, aliarse con un falsificador profesional y analizar rutas de entrada y salida en el centro cultural.

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La actividad, descrita como la más ambiciosa en años, incluye el desafío de ejecutar el golpe de forma tan precisa que los curadores no detecten la sustracción durante varios días. Se habilitarán tres golpes semanales, y el primer objetivo principal que se logre robar y vender cada semana otorgará una bonificación aplicable a otros golpes y eventos del juego.

GTA Online
El golpe al Kortz Center permite a los jugadores planificar y ejecutar un atraco al centro cultural más prestigioso de Los Santos. (Rockstar Games)

Esta bonificación también se implementará en actividades como The Contract, The Cluckin’ Bell Farm Raid y Oscar Guzman Flies Again.

Rejugabilidad y nuevas estrategias

El diseño de ‘Golpe al Kortz Center’ surge como una experiencia altamente rejugable. La actualización incorpora numerosas opciones estratégicas que influyen en el resultado de cada asalto. Por ejemplo, poseer una Armería permitirá desbloquear una Mk II en todas las configuraciones de equipo, mientras que el Taller de Vehículos facilitará mejores rutas de escape. Además, el personal de Seguridad de los jugadores podrá intervenir para distraer a la policía durante los momentos clave del golpe.

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Estos recursos permiten que cada usuario adapte su estrategia de robo en función de las propiedades y servicios adquiridos en el juego, lo que amplía la variedad de posibilidades y fomenta la participación recurrente de la comunidad.

GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V.
Nuevas bonificaciones semanales premian a quienes completen con éxito los robos en la colección Albert Crisp. (Rockstar)

Coches de lujo y recompensas exclusivas

La actualización no se limita al nuevo golpe. Junto a ‘Golpe al Kortz Center’, llega una selección de vehículos de alta gama. Los jugadores pueden sumar a su colección el Benefactor LRC GT (Super), el Grotti Cartuccia GT (Sports), el Albany Merula (Sedan), el Ocelot E-Stride (SUV) y el Benefactor Läufer (Van). Para quienes cuentan con la suscripción GTA+, existe la posibilidad de conducir durante una semana el nuevo Grotti Veleno GT (Super) antes que el resto de la comunidad.

Además, quienes completen todos los desafíos de ‘Golpe al Kortz Center’ recibirán automáticamente un Vapid Caracara (Armored). Esta recompensa busca incentivar la participación y premiar la constancia de los jugadores en el atraco al centro cultural.

Ventajas para coleccionistas y antesala de GTA 6

Otra novedad relevante es la bonificación para quienes hayan alcanzado el nivel Elitista en el programa de Coleccionista de arte antes del 13 de julio. Esto añade un motivo adicional para que los jugadores habituales de GTA Online regresen a explorar las nuevas propuestas del título.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Quienes completen todos los desafíos de la actualización recibirán el Vapid Caracara (Armored) como recompensa especial antes del lanzamiento de GTA 6. (Rockstar Games)

Todas estas incorporaciones se presentan en un momento clave. Con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI programado para el 19 de noviembre, la actualización más ambiciosa de GTA Online invita a recorrer una vez más Los Santos antes de la llegada de la próxima entrega de la saga.

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