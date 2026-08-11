Corea del Sur aplicará IA en la fabricación de pantallas OLED para evitar fallos antes de que ocurran

El avance de la inteligencia artificial se extiende a nuevos ámbitos, y uno de los más destacados es la fabricación de pantallas OLED. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Corea del Sur aplicará inteligencia artificial en la fabricación de pantallas OLED para evitar fallos antes de que ocurran. El país asiático está impulsando un proyecto en el sector, con la participación de un fabricante especializado en equipos de deposición para OLED.

El objetivo es transformar el proceso productivo integrando sistemas inteligentes capaces de analizar en tiempo real cada fase de la fabricación, anticiparse a posibles errores y modificar parámetros de manera autónoma. Esta iniciativa busca reducir la dependencia de los ingenieros en la línea de producción y mejorar tanto la eficiencia como la calidad de los paneles.

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IA en la producción de pantallas OLED: cómo Corea del Sur busca prevenir errores

El avance de la inteligencia artificial se extiende a nuevos ámbitos, y uno de los más destacados es la fabricación de pantallas OLED. Corea del Sur ha lanzado un proyecto que pretende cambiar la forma en que se producen estos paneles, permitiendo que la IA intervenga directamente en la maquinaria utilizada para su creación.

Hasta el momento, la corrección de anomalías dependía principalmente de la pericia de ingenieros especializados. (avpasion.com)

El plan se centra en el desarrollo de una plataforma inteligente de deposición OLED. Esta tecnología irá más allá de la automatización tradicional, ya que será capaz de analizar el proceso de fabricación en tiempo real, identificar patrones que podrían derivar en fallos y ajustar automáticamente ciertos parámetros para evitar problemas antes de que afecten al producto final.

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La propuesta de Sunic System, la empresa seleccionada para liderar este desarrollo, plantea la integración de sensores y sistemas de análisis apoyados en inteligencia artificial. El sistema recogerá datos constantes sobre la operación de la maquinaria y el estado de los materiales, permitiendo tomar decisiones inmediatas para optimizar la producción y reducir la intervención humana.

Cuál es el rol de Sunic System en el desarrollo de maquinaria OLED inteligente

Sunic System ha sido elegida dentro del programa gubernamental Super Eul, una iniciativa surcoreana orientada a respaldar empresas consideradas estratégicas en los campos de materiales, componentes y equipamiento tecnológico. En esta edición, cinco compañías recibirán apoyo durante más de siete años para investigación y desarrollo.

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La propuesta de la empresa seleccionada para liderar este desarrollo, plantea la integración de sensores y sistemas de análisis apoyados en inteligencia artificial. (avpasion.com)

La experiencia de Sunic System se basa en años de trabajo con equipos de deposición OLED, incorporando mecanismos de transferencia por vacío, alineación automática y compatibilidad con una amplia variedad de materiales orgánicos.

Ahora, la firma busca dar un paso adicional hacia la fabricación inteligente, desarrollando una plataforma capaz de analizar y actuar sobre la producción de manera autónoma.

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La complejidad creciente de los paneles OLED ha multiplicado las variables a controlar. Los procesos se han sofisticado, los paneles son de mayor tamaño y cualquier desviación, aunque sea mínima, puede impactar en el resultado final.

Una característica fundamental de las pantallas de televisores OLED es que cada píxel emite su propia luz y se puede apagar por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la corrección de anomalías dependía principalmente de la pericia de ingenieros especializados, quienes debían ajustar manualmente los equipos ante cualquier irregularidad.

La integración de inteligencia artificial en la maquinaria permitirá analizar todos los datos que generan los sensores en tiempo real. Así, la IA podrá anticipar anomalías, ajustar condiciones de operación y mantener bajo control los parámetros críticos del proceso, minimizando la necesidad de intervención manual y disminuyendo el margen de error.

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Cuáles son los objetivos de la nueva plataforma de IA

La iniciativa de Corea del Sur no se limita a la automatización de tareas ya existentes. El proyecto persigue que la propia maquinaria pueda tomar decisiones informadas según los datos recogidos durante la producción. De esta forma, el sistema será capaz de adaptarse a los cambios en las condiciones operativas, optimizando tanto la productividad como la calidad de los paneles OLED.

La plataforma inteligente se plantea como una solución transversal, capaz de integrarse en diferentes líneas de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito es reducir la dependencia de los operadores humanos, quienes hasta ahora han tenido un papel fundamental en la corrección y ajuste de los equipos. Con la plataforma inteligente, se busca que la detección y resolución de fallos se realicen de manera preventiva, disminuyendo la incidencia de errores y mejorando los estándares de fabricación.

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Además, la plataforma se diseñará como una infraestructura versátil, apta para diferentes tipos de maquinaria y aplicaciones. No se limitará a la fabricación de pantallas OLED convencionales, sino que también podrá emplearse en la producción de OLED de gran formato para dispositivos informáticos, OLEDoS (OLED sobre silicio) y sistemas de deposición relacionados con tecnologías emergentes como las células solares de perovskita.

La tecnología que la empresa mencionada está desarrollando no se restringe a un solo tipo de pantalla. La plataforma inteligente se plantea como una solución transversal, capaz de integrarse en diferentes líneas de producción y adaptarse a la fabricación de paneles para múltiples dispositivos.

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