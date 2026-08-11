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Fluminense vs. Independiente Rivadavia por Roja Directa y Tarjeta Roja: por qué debes evitar estos sitios

Los portales pirata pueden abrir ventanas emergentes con anuncios falsos que instalan software malicioso

Usuarios recurren a sitios como Roja Directa para ver el partido entre Fluminense e Independiente Rivadavia. (Reuters)
Usuarios recurren a sitios como Roja Directa para ver el partido entre Fluminense e Independiente Rivadavia. (Reuters)
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El cruce de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 entre Fluminense e Independiente Rivadavia genera una enorme expectativa entre los fanáticos del fútbol sudamericano. Ante la gran demanda por seguir el encuentro en vivo, miles de usuarios recurren a motores de búsqueda para intentar sintonizar la transmisión a través de portales pirata como Roja Directa o Tarjeta Roja.

Sin embargo, acceder a estos dominios para intentar ver el partido “gratis” expone tu computadora o teléfono móvil a serios riesgos de ciberseguridad, robo de credenciales y fraudes financieros.

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El engaño de los reproductores y las ventanas emergentes

Sitios como Roja Directa o Tarjeta Roja no alojan el contenido directamente, sino que funcionan como agregadores de enlaces de procedencia dudosa. Al hacer clic en cualquier reproductor para iniciar la señal de la Copa Libertadores, el usuario activa una cadena de redirigimientos y scripts maliciosos diseñados meticulosamente para engañar al ojo humano.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
La solicitud de permisos en navegadores permite a los ciberdelincuentes enviar spam y enlaces fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las trampas más habituales y sofisticadas en estos portales destacan:

  • Publicidad engañosa (Malvertising): superposición de botones falsos de “Cerrar publicidad” o un icono de “Play” invisible que cubren toda la pantalla. Al presionarlos, abren pestañas secundarias diseñadas para forzar la instalación de software no deseado.
  • Solicitudes de permisos en el navegador: alertas que piden “permitir notificaciones” para continuar viendo el video. Si el usuario acepta presionado por la prisa del partido, los atacantes utilizarán este permiso para enviar spam masivo y enlaces a páginas de phishing directamente al escritorio de su PC o a la pantalla del celular.
  • Falsos avisos de infección y actualizaciones: ventanas emergentes que simulan alertas del sistema operativo indicando que el equipo está “infectado” o que necesitas “actualizar tu reproductor Flash o códec de video”. Estas alertas incitan a la víctima a descargar limpiadores o extensiones falsas que en realidad contienen malware.
Un joven latinoamericano de espaldas sentado en un escritorio, viendo un partido de fútbol en vivo en su laptop. Sobre el escritorio hay una lámpara, una taza y audífonos.
Falsas alertas de infección buscan engañar a los usuarios para que descarguen malware durante la transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infostealers y troyanos: el peligro invisible para tus claves

El mayor peligro al navegar por estas plataformas durante un evento deportivo de alta convocatoria no es la simple molestia visual de los anuncios, sino la infección silenciosa por virus especializados en el robo de datos, conocidos en la industria de la seguridad como infostealers.

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A diferencia de los virus antiguos que bloqueaban el sistema de inmediato, este software opera en las sombras. Mientras estás concentrado viendo los 90 minutos de juego, los ciberdelincuentes pueden:

  • Rastrear contraseñas guardadas: extraer un archivo oculto con todas las claves almacenadas en tu navegador para servicios de correo, redes sociales y plataformas de pago.
  • Capturar credenciales bancarias: registrar de forma invisible todo lo que tecleas (keylogging) o interceptar datos de acceso a aplicaciones financieras y billeteras virtuales.
  • Secuestrar sesiones activas: copiar las cookies de tu navegador para ingresar a tus cuentas personales sin necesidad de conocer tu contraseña ni atravesar las verificaciones de seguridad de dos pasos.
Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
El robo de contraseñas y datos bancarios se incrementa durante eventos deportivos de alta convocatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo disfrutar del partido sin poner en riesgo tu seguridad

La mejor estrategia para proteger tus datos personales y garantizar una experiencia de visualización en alta definición y sin interrupciones es recurrir a las opciones de transmisión oficiales que poseen los derechos de la Conmebol para tu región (plataformas de streaming o canales de televisión por cable autorizados).

Si ya has accedido a alguno de estos sitios pirata recientemente, o si alguien te compartió un enlace sospechoso en un grupo de WhatsApp, es recomendable tomar las siguientes medidas preventivas de inmediato:

  • Ejecuta un análisis de seguridad: realiza un escaneo profundo con un antivirus o antimalware de confianza y actualizado en tu dispositivo.
  • Limpia el navegador a fondo: borra el historial, la memoria caché y las cookies, y revisa exhaustivamente que no se hayan instalado extensiones desconocidas sin tu consentimiento.
  • Activa la autenticación en dos pasos (2FA): añade un segundo factor de verificación en tu correo electrónico principal y en tus aplicaciones bancarias para evitar cualquier acceso no autorizado.

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