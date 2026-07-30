Riesgos de ver la Conmebol Sudamericana en Tarjeta Roja: todo lo que debes saber

Las apps que permiten acceder a transmisiones deportivas de manera gratuita suelen estar ausentes de las tiendas oficiales de aplicaciones. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Conmebol)

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Ver los partidos de la Conmebol Sudamericana a través de sitios y aplicaciones piratas como Tarjeta Roja puede parecer una solución sencilla para quienes buscan evitar suscripciones oficiales, pero esta práctica conlleva múltiples amenazas. Más allá de la infracción a los derechos de transmisión, el uso de estos servicios expone a los usuarios a riesgos informáticos, pérdida de datos personales y posibles consecuencias legales.

Diversos expertos y organismos de ciberseguridad advierten que la elección de plataformas no autorizadas implica peligros que van desde la infección de dispositivos hasta la vigilancia remota y el robo de identidad.

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Peligros de las apps piratas para ver fútbol online

Las aplicaciones que permiten acceder a transmisiones deportivas de manera gratuita, como Tarjeta Roja, suelen estar ausentes de las tiendas oficiales de aplicaciones. Esta ausencia obliga a los usuarios a buscar alternativas en páginas web de reputación dudosa, donde no existen los controles de seguridad habituales.

El uso de Tarjeta Roja expone a los usuarios a riesgos informáticos, pérdida de datos personales y posibles consecuencias legales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según ESET, la falta de filtros convierte a estas aplicaciones en un canal habitual para la propagación de software malicioso que puede comprometer tanto el dispositivo como la información almacenada en él.

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El riesgo principal no solo radica en el acceso a contenido no autorizado. Estas apps suelen pedir permisos especiales que exceden los necesarios para su funcionamiento. Al conceder estos permisos, el usuario permite la instalación de malware, spyware o troyanos, abriendo la puerta a ataques informáticos graves.

ESET señala que estas plataformas pueden facilitar el robo de información personal, la vigilancia remota e incluso el secuestro de dispositivos, lo que puede llegar a afectar a toda la red doméstica si otros equipos están conectados.

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El riesgo principal no solo radica en el acceso a contenido no autorizado. (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo de ver partidos sin pagar puede tener un precio alto. El uso de aplicaciones no oficiales para acceder a eventos deportivos implica ceder el control del dispositivo a desarrolladores anónimos, lo que puede derivar en el robo de datos o en la instalación de programas dañinos sin que el usuario lo advierta.

Cómo las apps piratas acceden a tus datos personales

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que muchas aplicaciones diseñadas para ver partidos de fútbol en línea solicitan permisos excesivos, como acceso a la cámara, contactos, ubicación o mensajes. Estos permisos no guardan relación con la función principal de la app y suponen un riesgo añadido para la privacidad.

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La recopilación de información personal suele producirse sin que el usuario sea consciente de ello. Al instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, se renuncia a los filtros de seguridad que sí aplican Google Play Store o App Store.

Ver los partidos de la Conmebol Sudamericana a través de sitios y aplicaciones piratas, como Tarjeta Roja, implica enfrentar diversas amenazas. (Composición Infobae: Difusión / Conmebol)

Es frecuente que los usuarios otorguen permisos sin revisar, exponiéndose así a que sus datos sean utilizados con fines fraudulentos. Según el INCIBE, revisar los permisos solicitados y desconfiar de las aplicaciones que exigen acceso a funciones innecesarias es una medida fundamental para proteger la privacidad.

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Las estrategias de estas apps para obtener información son sofisticadas. Una vez que se les concede acceso, pueden recopilar datos de contactos, mensajes o incluso del micrófono y la cámara, lo que incrementa el riesgo de robo de identidad o de fraudes posteriores.

Riesgos legales de ver la Conmebol Sudamericana en Tarjeta Roja

ESET subraya que retransmitir o visualizar contenidos deportivos sin los derechos correspondientes constituye una infracción a la propiedad intelectual. En varios países, los proveedores de internet pueden bloquear el acceso a plataformas como Tarjeta Roja por orden judicial.

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Un escudo de seguridad digital emerge de un chip, mostrando símbolos de protección y conectividad de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se advierte que los usuarios podrían enfrentar acciones legales si se demuestra que han distribuido o reproducido contenido protegido sin autorización.

El uso de estos servicios no solo puede ocasionar sanciones administrativas, sino también penales, dependiendo de la legislación de cada país. Las autoridades suelen investigar y bloquear regularmente las plataformas que difunden partidos sin autorización, por lo que los usuarios se exponen a formar parte de procesos legales, incluso de manera involuntaria, si se detecta su participación.

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La transmisión no autorizada de eventos deportivos está penada en muchas jurisdicciones. Los proveedores de señal trabajan en conjunto con autoridades y entidades de derechos para identificar y sancionar a quienes distribuyen o consumen contenido protegido por la ley.

Si una app pide acceso a datos o funciones que no se relacionan con la visualización de partidos, lo más prudente es evitar su instalación. (Gemini)

Cómo identificar aplicaciones peligrosas antes de instalarlas

El INCIBE recomienda adoptar medidas preventivas para evitar instalar apps maliciosas. La principal sugerencia es descargar únicamente desde tiendas oficiales, ya que estos entornos cuentan con controles y filtros de seguridad que minimizan el riesgo de instalar software dañino. Al elegir aplicaciones fuera de estos entornos, se incrementa la probabilidad de encontrar programas que comprometan la integridad del dispositivo.

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Otra estrategia útil consiste en revisar opiniones y valoraciones de otros usuarios antes de instalar cualquier app. Las reseñas pueden alertar sobre problemas recurrentes, comportamientos anómalos o deficiencias de seguridad, y sirven como primer filtro para descartar opciones sospechosas.

El análisis previo de permisos y funciones solicitadas por la aplicación también es crucial. Si una app pide acceso a datos o funciones que no se relacionan con la visualización de partidos, lo más prudente es evitar su instalación.

Es frecuente que los usuarios otorguen permisos sin revisar, exponiéndose así a que sus datos sean utilizados con fines fraudulentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para proteger tus dispositivos y datos personales

Para reducir el riesgo de ataques informáticos al ver partidos en línea, tanto ESET como el INCIBE proponen una serie de buenas prácticas. Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones instaladas es una de las formas más efectivas de reforzar la seguridad, ya que las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes.

La realización de copias de seguridad periódicas de los datos personales permite recuperar la información ante cualquier incidente, como la infección por malware o la pérdida del dispositivo. Estas estrategias, combinadas, disminuyen la probabilidad de sufrir consecuencias graves por el uso de apps no oficiales.

El hábito de revisar los permisos concedidos y evitar la instalación de software fuera de tiendas reconocidas representan barreras sencillas pero eficaces frente a los riesgos asociados al streaming ilegal de eventos deportivos.