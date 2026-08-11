Crimen y Justicia
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Comienza el juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente tras una operación estética

El médico además será juzgado por las lesiones gravísimas que sufrieron cinco mujeres. En el banquillo de los acusados también estarán otros cuatro profesionales y la directora de la clínica donde operaba el acusado

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Aníbal Lotocki enfrenta su segundo juicio
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Después de haber sido condenado por estafas y lesiones graves, este miércoles comenzará el segundo juicio a Aníbal Lotocki (56). En esta oportunidad se lo acusa por el homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética realizada en abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito, así como por las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres que se sometieron a procedimientos quirúrgicos con el médico entre 2009 y 2021.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y, además de Lotocki, serán juzgados otros cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO) por el fallecimiento de Rodolfo Christian Zárate, de 50 años. También, una instrumentadora quirúrgica a la que se le imputa el delito de encubrimiento agravado, por haber ocultado el teléfono del principal acusado durante la investigación.

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El tribunal estará integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, mientras que el Ministerio Público estará representado por la fiscal María Luz Castany.

Juicio Anibal Lotocki
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 está integrado por los magistrados Juan Giudice Bravo, Pablo Vega y Julio López Casariego (MPF/Matías Pellón)

Según la elevación a juicio, el 16 de marzo de 2021 Zárate acudió al consultorio de Lotocki en la calle Florida al 600, en el barrio de Retiro, para acordar una lipoescultura y dermolipectomía por 6.500 dólares. Luego de practicar los estudios médicos requeridos, la pareja del imputado, que también trabajaba como secretaria, indicó que la intervención se llevaría a cabo en CEMECO.

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Los análisis médicos revelaron antecedentes de COVID-19 y diabetes mellitus tipo II, por lo que el médico recetó medicación antes de la cirugía.

La operación, prevista inicialmente para el 9 de abril, se reprogramó para el 15 de ese mes. Ese día, Zárate ingresó a la clínica de la calle Colpayo 20 para someterse a la extracción de tejidos en distintas zonas del cuerpo.

El expediente indica que, dadas las condiciones del paciente y la magnitud de la intervención, resultaba médicamente prudente realizar los procedimientos en etapas separadas.

Durante la cirugía, Lotocki se ausentó unos cuarenta minutos para atender una audiencia virtual, dejando la intervención en manos de sus asistentes.

Tras la operación, Zárate fue trasladado a una habitación donde una enfermera detectó una anomalía en el drenaje. El médico ordenó su regreso al quirófano para reabrir una herida. La mañana siguiente, el paciente sufrió una descompensación y fue intubado, mientras la clínica solicitó asistencia a la obra social.

El personal de la ambulancia detectó un cuadro crítico y sumó una segunda unidad. Los médicos señalaron que el paciente había sido intubado de manera incorrecta. En ese contexto, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció pese a los intentos de reanimación.

Juicio Anibal Lotocki
Aníbal Lotocki durante una de las audiencias del primer juicio en su contra por las lesiones ocasionadas a cuatro pacientes

“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, dice el requerimiento de elevación a juicio.

El documento también imputa a Lotocki por la alteración de la historia clínica. En agosto de 2024, la acusación incluyó a la directora de la clínica, Andrea Isabel Torelli, al médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, al anestesiólogo Santiago Luis Olguín, al cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y a la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández como coautores del delito de homicidio simple.

En tanto, sobre la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, la acusación sostiene que buscó evitar el hallazgo del teléfono de Lotocki por parte de los investigadores, acción que la sitúa como autora de encubrimiento agravado.

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La fiscal María Luz Castany representará al MPF en el debate (MPF/Matías Pellón)

Por otra parte, Lotocki enfrenta cargos por lesiones gravísimas en perjuicio de cinco pacientes. En junio de 2024, el fiscal Pablo Turano solicitó juicio oral por los daños “de carácter permanente y potencialmente incurables” en la salud de Y.F., quien fue intervenida por el acusado en 2016, 2019 y 2021.

La mujer denunció que los quirófanos carecían de equipamiento de emergencia y que el postoperatorio resultó muy doloroso. Además, relató que el acusado intentó “manipularla” para que se realizara más procedimientos.

El mismo requerimiento analiza los daños sufridos por S.D. tras intervenciones entre 2009 y 2015, en las que se utilizó un producto que le provocó inflamación en glúteos y piernas, atribuido al metacrilato. Según la fiscalía, los implantes “de relleno” utilizados por Lotocki no estaban debidamente identificados ni informados en historias clínicas, y su origen y cantidad no fueron documentados.

En diciembre de 2025, el fiscal Pablo Recchini señaló que J.C. presentó daños físicos tras una lipoescultura en julio de 2011, donde se habrían empleado sustancias desconocidas, como metacrilato o polimetacrilato, sin advertirle de los riesgos.

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Lotocki enfrenta un nuevo juicio en su contra

También en diciembre pasado, el fiscal Turano pidió que avance el proceso contra Lotocki por los daños ocasionados a P.A. luego de intervenciones en 2009, en las que se habría utilizado metacrilato o una sustancia similar. La paciente sufrió cambios corporales, endurecimiento, asimetrías y nódulos dolorosos.

En julio de este año, Lotocki quedó imputado por las lesiones gravísimas de B.V., a raíz de un procedimiento realizado en el verano de 2010, en el que se habrían usado productos no identificados y sin informar los riesgos.

El proceso contempla ocho audiencias programadas hasta septiembre. Las audiencias se realizarán los miércoles y podrán seguirse a través de la plataforma de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

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