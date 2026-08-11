Ver Boca Juniors vs Recoleta en Roja Directa o Futbol Libre instala virus en el celular y roba contraseñas

Grandes eventos deportivos que tienen clubes de gran nombre son transmitidos por páginas ilegales. (Fotocomposición Infobae)

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Quienes buscan ver el partido entre Boca Juniors y Recoleta por la Conmebol Sudamericana a través de aplicaciones o sitios web ilegales como Roja Directa o Fútbol Libre se exponen a un abanico de riesgos digitales que exceden la simple incomodidad de una transmisión de baja calidad.

El acceso a plataformas piratas, que prometen transmitir eventos deportivos de manera gratuita, puede comprometer la seguridad de los datos personales y la integridad del dispositivo, según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

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Las consecuencias van desde la infección por software malicioso hasta el robo de contraseñas, pasando por la posibilidad de que el celular sea utilizado para actividades fraudulentas sin que el usuario lo sepa.

Los riesgos digitales afectan a usuarios de Android y iOS. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De acuerdo con el INCIBE, los peligros afectan tanto a usuarios de Android como de iOS, y se agravan cuando la descarga o el acceso se realiza por fuera de las tiendas oficiales.

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Qué pasa si se instala una app ilegal en el celular

El INCIBE señala que descargar aplicaciones no verificadas para ver partidos como Boca Juniors vs Recoleta puede derivar en la instalación de virus de tipo ransomware.

Este tipo de malware impide el acceso a archivos personales, como fotos o documentos, y muestra mensajes en pantalla que exigen un pago para recuperarlos. “Imagina que un día no puedes abrir las fotos de tu último viaje porque ha aparecido un mensaje solicitando un pago para recuperarlas”, alerta el instituto.

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El ransomware puede bloquear el acceso a archivos personales y exigir pagos para liberarlos, afectando fotos, videos y documentos almacenados en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado al secuestro de archivos, las aplicaciones maliciosas pueden transformar el celular en una herramienta para el fraude digital. El dispositivo comienza a operar sin el consentimiento del usuario y puede ser utilizado para enviar spam, propagar virus o ejecutar actividades ilícitas a nombre de la víctima.

Por qué aparece publicidad y el celular funciona lento tras instalar ciertas apps

El INCIBE advierte que la ralentización del celular y la aparición de anuncios no deseados pueden estar directamente relacionadas con la descarga de aplicaciones de dudosa procedencia. Estos programas insertan códigos que redirigen a sitios web para obtener beneficios publicitarios o recopilar información personal del usuario.

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El exceso de publicidad, aparte de ser molesto, puede afectar el rendimiento del dispositivo. La batería se consume con mayor rapidez y la experiencia de uso se ve obstaculizada por ventanas emergentes y redireccionamientos constantes.

Cómo roban contraseñas sin necesidad de phishing

Una de las amenazas menos evidentes es la instalación de aplicaciones que actúan como keyloggers, programas capaces de registrar todas las pulsaciones que se realizan en la pantalla del celular.

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Los keyloggers capturan las pulsaciones del usuario y permiten a los atacantes acceder a credenciales bancarias o de redes sociales sin necesidad de engaños visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE sostiene que, por esta vía, los atacantes pueden obtener credenciales de acceso a servicios bancarios, redes sociales y correos sin necesidad de recurrir a técnicas de phishing.

El robo de contraseñas mediante keyloggers resulta muy peligrosa porque se produce de manera silenciosa. El usuario no recibe alertas ni detecta anomalías hasta que observa movimientos sospechosos en sus cuentas o descubre accesos no autorizados.

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De qué forma es posible que una app lea mensajes y confirme transacciones

De acuerdo con el INCIBE, algunas aplicaciones maliciosas solicitan permisos excesivos al momento de instalarse. Entre ellos, el acceso a la lectura de mensajes SMS.

Si el usuario concede este permiso, la aplicación puede interceptar códigos de verificación enviados por bancos o servicios digitales, facilitando la confirmación de transacciones sin el conocimiento del titular.

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El acceso a los SMS facilita que las aplicaciones fraudulentas intercepten códigos de verificación y autoricen operaciones sensibles sin el consentimiento del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica pone en riesgo la seguridad de operaciones financieras y el acceso a cuentas sensibles. El INCIBE remarca la importancia de revisar los permisos que solicita cada aplicación y denegar aquellos que no sean estrictamente necesarios para su funcionamiento.

Cómo evitar fraudes al ver partidos de fútbol en línea

El INCIBE sugiere adoptar una serie de precauciones antes de instalar cualquier aplicación. La primera es verificar siempre la fuente, priorizando las tiendas oficiales como Google Play o App Store. Estas plataformas aplican filtros de seguridad y supervisan las aplicaciones antes de ponerlas a disposición del público.

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Otra medida esencial es comprobar los permisos que solicita la aplicación y leer las valoraciones de otros usuarios. “Algunas apps pueden pedirte permisos que no tienen nada que ver con su funcionalidad, como acceder a tu cámara, contactos o ubicación”, subraya la autoridad.