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Tuli Acosta se refugió en sus raíces cordobesas tras el escándalo con Luck Ra y La Joaqui

La cantante regresó a la ciudad que la vio nacer para buscar un poco de paz luego de la polémica en la que fue involucrada

Tres mujeres posan al aire libre. La mujer del centro viste gorro de lana y sostiene un mate. La mujer de la derecha sostiene un trozo de pan
Tuli Acosta regresó a Córdoba para pasar unos días en familia tras el escándalo con La Joaqui y Luck Ra (Instagram)
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Tuli Acosta eligió el silencio de las sierras cordobesas para atravesar una de las semanas más turbulentas de su vida pública. Dos semanas atrás, La Joaqui y Luck Ra anunciaron en sus redes sociales el fin de su relación tras dos años juntos, y el nombre de Acosta quedó atrapado en el centro de la tormenta: fue señalada como la tercera en discordia, hipótesis que se sostuvo en el vínculo de amistad que la une al cantante. Todas las partes lo negaron de manera categórica. Aun así, el ruido mediático no cedió.

Por esa razón decidió irse unos días y buscar paz. Para eso eligió Río Ceballos, la localidad de la provincia de Córdoba donde nació y se crió, y lo documentó en sus stories de Instagram con una secuencia de imágenes que arrancó con una sola palabra: “Mamá”. La foto la muestra a ella de frente, con una campera negra con detalles verde flúo, haciendo una mueca pícara con los pulgares hacia arriba. Detrás, una estatua blanca de la Virgen entre árboles y cielo azul. Un corazón rojo como único texto. Sin más explicación necesaria.

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La siguiente imagen fue un primer plano de una mano sosteniendo un mate de cerámica oscura con bombilla plateada, a orillas de lo que parece un arroyo. El texto que lo acompañó fue igual de directo: “Los mates de papá”. El verde del campo y la luz cálida del sol sobre el agua completaban una postal que no necesitaba filtros.

Mujer con chaqueta negra, pulgares arriba, mueca en el rostro. Estatua blanca, árboles, cielo azul, nubes, pastos. Texto "Mamá ❤️"
La cantante compartió una foto de su mamá en la plaza
Una mano de mujer con uñas rosadas sostiene un mate de madera con bombilla y yerba mate espumosa, bajo luz solar, con plantas de fondo y el texto 'Los mates de papá'
Acosta apostó por reconectar con sus raíces
Números de metal 885 en una pared de ladrillos grises con musgo y una caja metálica. El texto dice: 'Pasé por mi casa de toda la vida 🥺'
"Pase por mi casa de toda la vida", contó Tuli

Después llegaron las amigas. En una selfie al aire libre, bajo un cielo despejado y rodeadas de árboles, Tuli aparece en el centro con un gorro de lana gris oscuro y el mismo mate de cerámica en la mano, flanqueada por una amiga de la familia y por Paula, su hermana. Las tres posan con expresión relajada, una con un trozo de pan en la mano. El emoji de manos formando un corazón cerró la story.

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Pero el momento más cargado de la secuencia llegó cuando Acosta se acercó a la casa donde vivió toda su vida. Lo primero que mostró fue el frente: un muro de ladrillos viejos, cubierto de humedad y telarañas, con los números 885 en metal blanco. La frase que eligió para acompañar esa imagen no tenía vuelta atrás: “Pasé por mi casa de toda la vida”, seguida de un emoji de carita con lágrimas contenidas.

Desde afuera, fue recorriendo cada rincón con la cámara. Una de las stories mostró un aljibe de piedra y ladrillo en el medio de un jardín descuidado, con vegetación que creció sin control alrededor. El texto decía: “Y este aljibe era la vista de mi habitación”. Mismo emoji. Misma nostalgia.

Aljibe de piedra y ladrillo con estructura de hierro forjado, rodeado de arbustos, pasto y hojas secas. Al fondo hay una construcción de ladrillos
La cantante apostó por la paz de las sierras cordobesas para alejarse del escándalo
Exterior de una casa con fachada blanca y techo de tejas rojas. Ventanas enrejadas y suelo cubierto de hojas secas. Árboles sin hojas y otra casa al fondo
Durante estos días, la joven fue a visitar la casa en la que vivió durante su infancia
Una mujer sentada en escaleras de piedra con ropa oscura, frente a una casa de fachada de piedra con techo de tejas y un jardín con césped. Cielo nublado
"Los recuerdos siempre siguen vivos", escribió la cantante en sus historias (Instagram)

Luego enfocó la fachada lateral de la vivienda: una pared baja con ventanas enrejadas y techo de tejas, con hojas secas acumuladas en el suelo y plantas trepando sin orden. Ahí escribió: “Esta era nuestra pieza con mis hermanas”.

La penúltima imagen mostró el interior del jardín completamente tomado por la vegetación: ramas secas entrelazadas formando una especie de cúpula natural, enredaderas que cubrían las paredes y un sendero de baldosas apenas visible entre la maleza. La reflexión que eligió Tuli para esa foto fue: “La vida pasa y las cosas materiales se desgastan...”

La secuencia cerró con ella sentada en los escalones de piedra frente a la casa, de espaldas, mirando hacia arriba. La vivienda se ve completa detrás: muros de piedra clara, una galería techada, el garaje con una puerta de madera. Y sobre esa imagen, la frase que funcionó como cierre de todo el recorrido: “Pero los recuerdos siempre siguen vivos. Eso es lo único que nos queda”.

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