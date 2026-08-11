Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Honduras busca ampliar cooperación con el BID durante encuentro ministerial en Panamá

Autoridades de gobierno participarán en el diálogo Ministerial de América en el Centro, donde analizarán nuevas oportunidades de inversión, integración y desarrollo sostenible

La agenda regional de América en el Centro prioriza la productividad, la integración económica, la resiliencia climática y el desarrollo sostenible.
La agenda regional de América en el Centro prioriza la productividad, la integración económica, la resiliencia climática y el desarrollo sostenible.
Guardar

Honduras buscará fortalecer sus relaciones de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y analizar oportunidades de financiamiento durante el Diálogo Ministerial de América en el Centro, un encuentro que reunirá en Panamá a ministros y autoridades económicas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

La delegación hondureña estará encabezada por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, acompañado por el viceministro Roberto Chang. Ambos participarán en sesiones de trabajo orientadas a identificar mecanismos para impulsar el crecimiento económico y atender los principales desafíos de la región.

El encuentro se desarrollará en torno de una agenda regional enfocada en elevar la productividad, fortalecer la integración económica, mejorar la resiliencia frente a los desafíos climáticos y promover un desarrollo sostenible en los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

PUBLICIDAD

Hércules destacó a Infobae que el encuentro representa una oportunidad para revisar los proyectos que Honduras desarrolla con respaldo del BID y analizar nuevas iniciativas que puedan beneficiar al país.

El funcionario explicó que el programa América en el Centro concentra distintos proyectos que el organismo financiero internacional ejecuta en coordinación con los gobiernos de la región, por lo que la participación de Honduras permitirá conocer nuevas posibilidades de cooperación y dar seguimiento a iniciativas que ya están en marcha.

Entre los temas de la agenda hondureña figura el fortalecimiento de las oportunidades para los jóvenes mediante programas de formación en áreas vinculadas con las nuevas tecnologías.

PUBLICIDAD

Objetivos de país

El ministro señaló que la intención de la delegación hondureña es aprovechar el espacio de diálogo para identificar qué otros programas podrían gestionarse mediante la cooperación del BID.

El ministro Emilio Hernández Hércules revisará la cartera de proyectos de Honduras con el BID.
El ministro Emilio Hernández Hércules revisará la cartera de proyectos de Honduras con el BID.

Vamos a ver qué más podemos obtener y también aprovecharemos para dar seguimiento a los diferentes préstamos que tenemos con el BID y posibles futuros proyectos para poder hacer una revisión de este portafolio y ver si seguimos haciendo más reorientación de los recursos”, manifestó.

La revisión de la cartera permitirá, de acuerdo con el funcionario, evaluar el avance de los proyectos existentes, determinar las necesidades actuales y analizar si algunos recursos pueden ser reorientados hacia áreas prioritarias para el país.

Como parte de la agenda de trabajo, el ministro de Finanzas también prevé sostener una reunión bilateral con la vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anabel González, detallo a Infobae

El encuentro tendría como uno de sus principales objetivos identificar nuevas alternativas de cooperación para Honduras, además de dar seguimiento a los proyectos cuyos recursos ya fueron objeto de procesos de reorientación.

La delegación hondureña buscará aprovechar el diálogo regional no solo como un espacio para discutir políticas económicas de carácter general, sino también como una plataforma para avanzar en gestiones concretas de financiamiento y cooperación.

Cooperación regional

El programa América en el Centro tiene como propósito promover el desarrollo sostenible y fortalecer la capacidad de respuesta de los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana ante distintos retos económicos, sociales y ambientales.

Honduras buscará fortalecer la cooperación con el BID y analizar oportunidades de financiamiento en el Diálogo Ministerial de América en el Centro en Panamá.
Honduras buscará fortalecer la cooperación con el BID y analizar oportunidades de financiamiento en el Diálogo Ministerial de América en el Centro en Panamá.

La iniciativa plantea la creación de condiciones que permitan avanzar hacia una región más integrada y productiva, con especial atención a la resiliencia y adaptación frente a los efectos del cambio climático.

Otro de sus ejes es la generación de mejores oportunidades para la juventud, mediante iniciativas destinadas a fortalecer sus capacidades y facilitar su incorporación a sectores con mayor potencial de crecimiento.

Para Honduras, la participación en el Diálogo Ministerial representa una oportunidad para colocar sobre la mesa sus prioridades de inversión y cooperación, al tiempo que permite conocer experiencias y estrategias aplicadas por otros países de la región.

Con la participación de Hernández Hércules y Chang, Honduras pretende dar seguimiento a los compromisos existentes con el BID y analizar nuevas opciones de financiamiento que puedan traducirse en proyectos para el desarrollo nacional.

Temas Relacionados

HondurasBIDPanamáHérculesFinanzasAmérica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

Dos jóvenes sin documentos aceleraron para evadir a la PNC y perdieron el control en una curva; se levantaron y se fueron con heridas leves

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr la caída del régimen

Desde 2018, el organismo aprobó 11 pronunciamientos de condena, pero no consiguió alterar la conducta de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni frenar la represión

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr la caída del régimen

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

El Informe de Revisión Independiente 2026 de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura muestra una mejora frente al 51% de 2019 y sitúa al país como referente regional en acceso a información estatal

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Mientras avanzan las investigaciones federales, especialistas advierten que los estafadores aprovechan la vulnerabilidad de quienes atraviesan el proceso migratorio y recurren a inteligencia artificial para convencer a sus víctimas.

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La bancada liberal llevará al Congreso Nacional una propuesta con la que busca reorganizar el sector eléctrico, reducir las pérdidas y contener el costo de la energía

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TECNO

Descargar APK para Android - Aptoide Games: la plataforma de juegos que aterriza en Google Play

Descargar APK para Android - Aptoide Games: la plataforma de juegos que aterriza en Google Play

Corea del Sur aplicará IA en la fabricación de pantallas OLED para evitar fallos antes de que ocurran

Microsoft responde al aumento de precios de hardware: ahora sus licencias de Windows son más caras

Microsoft pone fin al bloqueador de anuncios uBlock Origin en Edge y limita más extensiones

Fluminense vs. Independiente Rivadavia por Roja Directa y Tarjeta Roja: por qué debes evitar estos sitios

ENTRETENIMIENTO

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Jennifer Lopez luce sus abdominales a los 57 años y apuesta por un sensual estilo pin-up

De empleada de Blockbuster a Broadway y una película con Spielberg: la impresionante trayectoria de Lena Waithe

Así fue cómo Tallulah Willis sorprendió a Demi Moore y sus hermanas al revelar su exclusivo vestido de novia

El duro mensaje de los padres de Mina Chan, la fan de ENHYPEN que se quitó la vida tras sufrir acoso en redes

MUNDO

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Así fans de Harry Potter lograron desviar un cable eléctrico de 430 millones de libras para salvar la tumba de Dobby en Gales

Mientras el mundo mira hacia la IA, el coleccionismo de computadoras antiguas gana terreno y sus piezas ya valen fortunas

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y marcó un precedente en Medio Oriente

Alerta en Alemania: un dron sobrevoló el aeropuerto de Hannover y provocó una suspensión temporal de los vuelos