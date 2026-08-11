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Microsoft pone fin al bloqueador de anuncios uBlock Origin en Edge y limita más extensiones

Microsoft sigue los pasos de Google y elimina progresivamente las extensiones basadas en Manifest V2

Microsoft Edge limitará bloqueadores de anuncios al actualizar sus extensiones a la MV3. (Microsoft)
Microsoft Edge limitará bloqueadores de anuncios al actualizar sus extensiones a la MV3. (Microsoft)
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Microsoft ha comenzado la retirada progresiva del soporte para las extensiones basadas en Manifest Version 2 (MV2) en su navegador Edge, un proceso que terminará con la transición hacia Manifest Version 3 (MV3) a finales de 2026. El cambio afectará a extensiones que todavía dependen de la plataforma anterior y provocará, entre otros efectos, la desaparición de uBlock Origin de Edge.

La transición para los usuarios particulares comenzará durante agosto y se extenderá de forma gradual hasta finales de año. En el caso de los clientes empresariales, Microsoft prevé completar el proceso a principios de 2027.

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Cabe precisar que la compañía ya ha trasladado alrededor del 95 % de las principales extensiones de Edge a MV3 y asegura que la mayoría mantiene sus funciones después de la migración.

Microsoft Edge cesa las extensiones MV2 y despide a bloqueadores de anuncios como uBlock Origin. (Europa Press)
Microsoft Edge cesa las extensiones MV2 y despide a bloqueadores de anuncios como uBlock Origin. (Europa Press)

El cambio no significa que Edge vaya a quedarse sin bloqueadores de anuncios de manera difinitiva. Los usuarios podrían recurrir a extensiones desarrolladas específicamente para MV3.

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Edge abandona Manifest Version 2

Manifest Version 2 es una plataforma utilizada durante años para desarrollar extensiones basadas en Chromium, el proyecto de código abierto sobre el que también se construye Edge. Microsoft está sustituyéndola por Manifest Version 3, una arquitectura diseñada para introducir cambios relacionados con la seguridad y el rendimiento de los complementos.

Uno de los objetivos de MV3 es limitar determinados mecanismos que pueden representar riesgos de seguridad, como la ejecución de código remoto no verificado. La nueva plataforma también modifica la forma en que las extensiones pueden interactuar con las páginas web y gestionar determinadas funciones.

Microsoft Edge abandona Manifest Version 2, y le sigue los pasos a Google Chrome.
Microsoft Edge abandona Manifest Version 2, y le sigue los pasos a Google Chrome.

El proceso no es exclusivo de Microsoft. Google comenzó a retirar progresivamente el soporte para MV2 en Chrome en 2024, por lo que Edge está siguiendo una transición similar debido a su base tecnológica Chromium.

Microsoft asegura que el cambio se encuentra avanzado. Según la compañía, el 95 % de las extensiones principales ya ha completado su migración a MV3. Además, solo 58 extensiones disponibles en la tienda Edge Add-ons presentan actualmente un uso significativo de MV2 y únicamente tres de ellas no cuentan con una alternativa disponible en MV3.

uBlock Origin será una de las extensiones afectadas

Entre las extensiones que perderán compatibilidad se encuentra uBlock Origin, uno de los bloqueadores de contenido y anuncios más utilizados por los usuarios de navegadores basados en Chromium.

La limitación está relacionada con las características de MV3 y no con una decisión específica de Microsoft contra uBlock Origin. La extensión depende de capacidades de MV2 que no están disponibles de la misma manera en la nueva plataforma.

La decisión de Microsoft de abandonar MV2 en Edge provocará que uBlock Origin deje de funcionar en el navegador. (Microsoft)
La decisión de Microsoft de abandonar MV2 en Edge provocará que uBlock Origin deje de funcionar en el navegador. (Microsoft)

Para los usuarios que quieran mantener un bloqueador de anuncios en Edge, una de las alternativas será uBlock Origin Lite, desarrollada para funcionar bajo MV3. También existen otros complementos compatibles con la nueva arquitectura.

Otra posibilidad será cambiar de navegador. Opera, por ejemplo, indicó en septiembre de 2025 que mantendría el soporte para extensiones MV2 mientras resulte técnicamente razonable. Esta decisión permite a los usuarios conservar determinados complementos que dependen de la plataforma anterior.

El cambio llegará de forma gradual a Edge

Microsoft no retirará las extensiones MV2 de todos los usuarios al mismo tiempo. La transición comenzará en los canales Canary, Dev y Beta de Edge y se ampliará progresivamente al canal Estable durante los próximos meses.

Los usuarios que todavía tengan instaladas extensiones basadas en MV2 recibirán avisos sobre el fin de soporte a través de la sección de gestión de extensiones y de las páginas correspondientes en la tienda de complementos. Cuando exista una alternativa MV3, Edge recomendará la versión compatible.

La nueva actualización de Microsoft Edge llegará de manera gradual. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La nueva actualización de Microsoft Edge llegará de manera gradual. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los desarrolladores también recibirán notificaciones a través de Microsoft Partner Center para informarles sobre el proceso de migración.

De esta forma, Microsoft busca completar la transición de los usuarios particulares a MV3 antes de terminar 2026 y extender el proceso para las organizaciones hasta comienzos de 2027. Para los usuarios, el principal cambio será la necesidad de sustituir las extensiones que todavía dependan de MV2, especialmente aquellas relacionadas con el bloqueo de anuncios y contenidos.

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