¿Resulta útil medir la edad “biológica” frente a la edad “cronológica”?

La edad biológica indica si una persona envejece más rápido o más lento que lo que marca su edad cronológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mayoría de la gente sabe cuántos años tiene. Sin embargo, para quienes tienen recursos económicos e interés, ahora es posible contar con una medida adicional: la llamada “edad biológica”. Esta no necesariamente se corresponde con la edad cronológica, sino que indica si una persona está envejeciendo más rápido o más lento de lo normal. ¿Es útil este conocimiento? El tema es controvertido.

La idea se remonta a 2011, cuando un equipo, entre cuyos miembros se encontraba Steve Horvath, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, publicó un artículo titulado “Predictor epigenético de la edad”. Analizaron la metilación de la citosina, un fenómeno que regula la expresión génica de forma epigenética mediante la unión de grupos atómicos llamados grupos metilo a uno de los componentes del ADN. La cantidad de metilación que el equipo encontró en una muestra predijo, con bastante precisión, la edad del individuo al que pertenecía dicha muestra. Por el contrario, sugirieron que las diferencias entre la metilación real y la predicha podrían indicar el grado de envejecimiento de una persona.

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El reloj de Horvath, como se le conoce, permitió comprender mejor cómo se produce el envejecimiento. Cuando las células se dividen y su ADN se duplica, se acumulan grupos metilo superfluos. Esto provoca una expresión génica inadecuada que, a su vez, da lugar a fenómenos relacionados con la edad, como la inflamación crónica y el deterioro de la regeneración tisular. El descubrimiento de este reloj también ha propiciado la aparición de numerosas empresas que ofrecen servicios de lectura a cambio de una tarifa y, a menudo, asesoramiento sobre cómo intentar revertir su ritmo si se está acelerando.

La medición de la edad biológica puede ser útil para la salud pública, pero su valor para cada individuo sigue en discusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los años, las pruebas han mejorado. PhenoAge, DunedinPACE y GrimAge (cuyo nombre, con un toque de humor negro, hace referencia a la Muerte) analizan los niveles de determinados biomarcadores (proteínas, etc.) que, a su vez, están correlacionados con los patrones de metilación subyacentes. Mientras tanto, otras pruebas estudian diferentes aspectos de la biología molecular relacionados con la edad, como el contenido de carbohidratos en la sangre y los patrones de las moléculas mensajeras en las células que determinan qué proteínas producen. A diferencia del reloj de Horvath, que solo ofrece una instantánea de la realidad actual, estas diversas versiones mejoradas también ofrecen estimaciones de la “longevidad saludable” y la esperanza de vida futuras.

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Todo esto resulta útil a nivel poblacional, ya que es beneficioso para la planificación de la salud pública. Sin embargo, su utilidad para los individuos es más cuestionable. Los consejos de las empresas que utilizan la lectura del reloj biológico combinan lo sensato (cuidar la alimentación, hacer ejercicio y dormir bien, y obviamente no fumar ni beber en exceso; hábitos saludables que pueden modificar la metilación de forma positiva) con lo especulativo (suplementos no probados que supuestamente prolongan la vida).

Una revisión de la Universidad Northwestern advirtió que los biomarcadores pueden generar obsesión, confusión y decisiones basadas en suplementos no probados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión del campo, publicada en junio por un grupo de la Universidad Northwestern, en Illinois, enumera las razones para el escepticismo. Existe el riesgo, por ejemplo, de que las personas se obsesionen con los biomarcadores: alguien podría tomar un suplemento para mejorar los resultados de un análisis de sangre, en lugar de adoptar hábitos más saludables que realmente modifiquen sus patrones de metilación subyacentes. También existe el riesgo de que las personas se dejen engañar por cambios que se deben a la variabilidad natural o a la variabilidad propia de la prueba.

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Tampoco está claro que estas pruebas de envejecimiento basadas en el epigenoma proporcionen información más útil que las pruebas no bioquímicas más sencillas. La fuerza de agarre, la velocidad al caminar y el tiempo que se tarda en levantarse de una posición sentada son indicadores fiables del envejecimiento que no cuestan nada medir. Como en muchos otros campos, existe una distinción entre datos y conocimiento.

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