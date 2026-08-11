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El duro comunicado de Mauro Icardi sobre el video viral de sus hijas: “Voy a seguir peleando hasta el final”

El futbolista publicó un descargo en Instagram después de la viralización del clip y cuestionó la exposición de las menores, además de acusar a Wanda Nara y Nora Colosimo por lo ocurrido

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”
La filtración del video de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador desató un comunicado del futbolista en Instagram
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La filtración de un video en el que se escucha a las hijas que Mauro Icardi tiene con Wanda Nara llorando y alteradas durante una situación ocurrida en 2025 en el Chateau Libertador desencadenó un extenso comunicado del futbolista en sus redes sociales. El clip, que circulaba desde hacía días en el ámbito mediático y del que había hecho mención la periodista Fernanda Iglesias, terminó por viralizarse. Wanda había anticipado que iniciaría acciones penales contra quien lo difundiera, pero la difusión igual se produjo.

El jugador de fútbol publicó el comunicado en sus historias de Instagram y lo abrió así: “Ahora que se filtró en las redes sociales el famoso video de mis hijas llorando, gritando y enfrentándose a dos mujeres adultas, quizás llegó el momento de que muchos dejen de mirar para otro lado”.

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Luego apuntó directamente contra Wanda y su madre, Nora Colosimo: “Dos nenas de 9 y 11 años expuestas a una situación que jamás deberían haber vivido, mientras su propia madre y su abuela intentan hacerlas hablar y declarar en contra de su padre”.

Icardi cuestionó a los medios por invocar compasión tras la viralización y por haber difundido durante dos años la intimidad de sus hijas
Icardi cuestionó a los medios por invocar compasión tras la viralización y por haber difundido durante dos años la intimidad de sus hijas

A continuación, el delantero cuestionó la reacción de los medios tras la viralización: “Y ahora algunos medios parecen descubrir la palabra ‘compasión’. ¿Dónde estuvo esa preocupación durante estos dos años, mientras se hicieron públicos videos de la intimidad de mis hijas enviados por su propia madre? ¿Dónde estaba la protección de dos menores cuando su vida privada se transformaba en contenido televisivo por un poco de rating?”.

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Icardi también señaló una asimetría en la cobertura mediática del conflicto: “Para hablar de mí o de mi pareja hacen prácticamente una cadena nacional: horas de televisión, panelistas, titulares y supuestos especialistas. Pero curiosamente nunca vi el mismo despliegue para hablar de los informes del Ministerio Público Tutelar, del Defensor de Menores o de las profesionales que atendieron a mis hijas, ni de las observaciones allí realizadas sobre la conducta materna y el impacto de toda esta situación sobre ellas”.

Y lanzó tres preguntas retóricas: “¿Eso no conviene mostrar? ¿Esos documentos no generan rating? ¿Esos ‘detalles’ no interesa filtrarlos?”.

Un hombre sonriente con barba, gorra negra y tatuajes en el cuello posa para una selfie, abrazado por dos niñas con cabello rubio en un día soleado
Mauro Icardi dirigió su crítica al juez Adrián Hagopián y pidió que el bienestar de sus hijas quede por encima del dinero, las amenazas económicas y el circo mediático

El pasaje más duro del texto estuvo dirigido al juez civil Adrián Hagopián, que interviene en la disputa familiar: “Y al señor juez, con el respeto que exige su investidura, le digo algo muy sencillo: después de dos años, espero que alguna vez la prioridad deje de ser el dinero, las amenazas económicas, el circo mediático y los intereses de los adultos, y pase a ser realmente el bienestar de mis hijas. Porque detrás de cada expediente, cada resolución y cada decisión judicial hay dos nenas que necesitan adultos e instituciones que las protejan, no que las expongan”.

Sobre su postura de cara al futuro, el delantero que actualmente se encuentra sin club, escribió: “Yo voy a seguir peleando, como lo hago desde hace dos años. No por televisión. No por rating. No por dinero. No para ganarle una guerra mediática a nadie. Voy a seguir peleando por dos hijas que crecieron con una figura paterna presente, intentando enseñarles el valor del respeto, la educación, el estudio, el esfuerzo, el trabajo digno y, sobre todo, a ser buenas personas”.

Además, antes de finalizar, también anticipó los embates que podría recibir: “Podrán inventar historias sobre mí. Podrán atacarme. Podrán amenazarme económicamente. Podrán intentar convertir un conflicto familiar en un espectáculo”.

El cierre del comunicado fue en mayúsculas: “Mis hijas no son un instrumento. No son contenido para la televisión. Y no son un arma para destruir a su padre. Son dos nenas. Y tienen derecho a ser protegidas. Por ellas voy a seguir peleando hasta el final”.

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