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Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

La Conmebol confirmó las fechas, sedes y horarios de los duelos de ida y de vuelta por los octavos de final de la competencia

Fotografía dividida con un futbolista sonriente de camiseta roja y otros dos futbolistas de camiseta blanca con banda roja.
Rodallega y Correa estarán frente a frente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reprogramó los dos partidos de la serie entre Independiente Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras la suspensión que provocó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. Los encuentros se disputarán el 19 y el 26 de agosto, con una semana de diferencia respecto al calendario original.

El sismo tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se registró a las 7:34 de ese lunes. Sus efectos se sintieron en Bogotá, Cali, Manizales y Pereira, y las ondas llegaron hasta Ecuador y Panamá. Ante la magnitud del desastre, la Conmebol actuó con rapidez: primero suspendió los partidos el lunes mismo y, al día siguiente, oficializó la nueva programación.

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El duelo de ida estaba pautado para el miércoles 12 de agosto a las 19:30 (hora de Colombia), es decir, las 21:30 en Argentina, en el estadio El Campín de Bogotá. La vuelta debía jugarse la semana siguiente en el estadio Monumental de Núñez. Con la reprogramación, la ida se trasladó al 19 de agosto en la capital colombiana, y la vuelta quedó fijada para el 26 de agosto en el Monumental, ambos a las 21.30.

Mediante un comunicado oficial, la Conmebol expresó su postura: “La Confederación Sudamericana de Fútbol expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy”. La entidad también precisó que la suspensión respondió a la necesidad de “preservar la seguridad de todos y el respeto por las víctimas”. La medida alcanzó, además, al partido entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

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La decisión también obligó a River Plate a reorganizar su semana. El plantel de Eduardo Coudet había entrenado el lunes con la presencia de Thiago Almada, el volante ofensivo que llegó desde el Atlético de Madrid y que trabajó a la par del grupo por primera vez. Su presencia para el cruce en Bogotá era una incógnita: el propio Coudet había señalado que sería “irreal” pensar en el jugador a 2.600 metros de altura tras un período de vacaciones, aunque aclaró que podría estar disponible para el domingo previo a la ida y para la vuelta.

Santa Fe vs. River
La comunicación de la Conmebol Sudamericana

Pese a esas dudas, Almada fue incluido en la lista de buena fe de River para esta fase, en lugar de Agustín De La Cuesta. Quedaron fuera de la nómina Francisco Ortega, Lucas Beltrán, Giovanni González y Mauro Arambarri, quien transita una recuperación de lesión. Entre los cambios en la lista figuran Tobías Andrada por Alex Woiski, Nicolás Otamendi por Cristian Jaime, Ángel Correa por Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, quien superó la pulseada con Beltrán por un lugar en el plantel.

Con el partido en Colombia postergado, el próximo compromiso de River será ante Argentinos Juniors el domingo a las 18:00 en el Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

En el plano local, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) también suspendió toda la programación del torneo profesional de la semana. “El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios. Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”, indicó la entidad en su comunicado. Los 36 clubes profesionales que integran la DIMAYOR concentrarán sus esfuerzos en apoyar a las comunidades afectadas por el sismo.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana están previstos entre el 8 y el 15 de septiembre, por lo que la serie entre Santa Fe y River deberá resolverse antes de esa ventana.

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