Ley de Sociedades polarizada: críticas y guiños en el Senado en una nueva ronda de exposiciones

La presidenta y el vice de la comisión de Legislación General de la Cámara alta, la libertaria Nadia Márquez y el peronista Pablo Bensusán, respectivamente, durante una reunión realizada meses atrás (Prensa Senado)

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La comisión de Legislación General del Senado realizó esta tarde una nueva reunión -la segunda- para analizar la ley de Sociedades que promueve el Gobierno libertario, con expositores que criticaron y halagaron el texto creado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Durante el encuentro y, como se sospechaba en la previa, la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se cruzó con el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) del kirchnerismo Ricardo Nissen.

Fueron 12 los invitados. El primero fue el abogado y profesor de Derecho Societario -Austral y UMSA-, Sebastián Balbín, quien aseguró que la vigente ley de 1972 es una “obra extraordinaria, pero concebida para empresas, economía y tecnología que ya no existe”, y valoró la “simplificación, digitalización y modernización instrumentos” propuestos. “Mayor autonomía no significa reducir la protección”, añadió, junto con la idea de dejar de “poner el acento en controles formales” para apunta hacia “donde vale la pena”.

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Luego fue el turno de Nissen, que sin rodeos direccionó su opinión a la “consagración de sociedades comerciales como trampa, para una actuación deshonesta”. No olvidó mencionar las offshore y se mostró contrario al enroque del domicilio social por el electrónico y otras yerbas para “limitar las responsabilidades del empresario”, con el fin de que los mismos” y la gente de plata no responda por nada”.

Un ítem que atravesó el debate fue la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, el abogado Marcelo Gebhardt dijo que “no son un objeto de reclamo por la sociedad y el mundo empresario” y que “nadie escuchó hablar de ellas”. Tampoco olvidó de observar que la iniciativa “no nos trae un nuevo sistema, sino el viejo modernizado”, lo que no ameritaría “mover 54 años de doctrina”.

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La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich

Durante la primera ronda de consultas, Bullrich no perdió la oportunidad de manifestar su preocupación a la “idea tan restrictiva de volver a la ley” de Nissen, “cuando ya evidentemente lo hizo siendo director IGJ”. Y disparó: “Destruyó posibilidad de jóvenes de comenzar con las sociedades anónimas simplificadas”. En realidad, la porteña quiso referirse a la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), denostadas por el kirchnerismo tras la utilización de las mismas por la banda de narcotráfico Los Monos.

No terminó bien el intercambio entre Nissen -al que se lo notó ofuscado- y la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y Javier Milei. Un par de senadores kirchneristas buscaron, sin éxito, discutir con la porteña. “Su mirada responde a un rol de carácter estrictamente político y planteado no como un experto, sino como una persona que durante su gestión generó limitaciones estrictas a una ley de Nación, siendo director de IGJ”, terminó Bullrich, quien de paso tiró un dardo a las DAO que defendió Sturzenegger. “Hay que analizarlas bien. No lo niego”, deslizó con picardía, confirmando la tensión que se vive internamente con el ministro desregulador, que este martes participó de la mesa político pero no obtuvo una foto de respaldo.

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Las DAO sí fueron bien vistas por el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, que indicó que en el proyecto “incorporó la normativa expresa de transparencia” en cuanto a lavado de activos. Además, resaltó la “importancia vinculada sobre los beneficiarios finales”, una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En tanto, la abogada y ex titular de la IGJ Débora Cohen dejó en claro que “la velocidad con la que avanza la IA hace difícil medir hoy sus alcances” y sugirió “pensar en un dispositivo de implementación gradual, con períodos de prueba, para conocer mejor el impacto”. A Bullrich le gustó la intervención y agradeció las sugerencias de la ex funcionaria.

En el último lote disertó el Ceo y fundador de Satellogic-empresa geoespacial-, Emiliano Kargieman, que elogió la aplicación de la IA y enfatizó que este tema tendría “que ser política de Estado”. En esa línea, advirtió: “Lo va a transformar sin preguntarnos”. Sobre la ley y las sociedades autónomas, enumeró cuatro puntos a considerar: la personería jurídica pertenece a la entidad y no al algoritmo; debe poseer activos; tiene que existir una verdadera delegación de decisiones; y debe haber una “autonomía limitada y supervisada”.

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Kargieman sentenció: “La Argentina puede convertirse hoy en la jurisdicción donde se registren, aseguren, auditen y gobiernen entidades autónomas, y nos permite romper las barreras demográficas del país. No tenemos que hablar de 50 empresas cada 1.000 habitantes, podríamos hablar de 5.000 empresas cada 1.000 habitantes. El lugar del mundo que encuentre regulaciones para atraer entidades autónomas de este tipo va a radicar millones de empresas en un período de tiempo muy corto que van a tributar, generar empleo y van a redistribuir la riqueza”.