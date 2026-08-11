CIDH pide ampliar medidas provisionales por el obispo Mata y advirtiere que se desconoce su paradero en Nicaragua

Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo emérito de Estelí, Nicaragua, observa a varios policías que custodian el exterior de su residencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ampliar las medidas provisionales a favor del obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata, de 80 años, detenido bajo condiciones inciertas.

Según informó EFE, la iniciativa responde a la falta de información sobre el paradero y el estado de salud del religioso, arrestado tras pedir oraciones por la Iglesia perseguida en una misa reciente.

El 4 de julio, el Ministerio del Interior de Nicaragua anunció que el obispo, de 80 años y con antecedentes de salud, había sido trasladado a su domicilio luego de que Estados Unidos exigiera su liberación inmediata.

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Sin embargo, la CIDH advirtió que persiste la incertidumbre sobre su situación real, ya que ninguna fuente independiente ha podido verificar su ubicación ni sus condiciones de vida.

La CIDH catalogó el caso como de “especial gravedad”, al tratarse de un líder religioso de 80 años, y solicitó a la Corte IDH medidas de protección urgentes para él y cuatro personas de su entorno.

Un caso dentro de un patrón de persecución

La detención de Mata se inscribe dentro de un patrón de persecución a miembros de la Iglesia católica y opositores políticos en Nicaragua, documentado por la CIDH desde 2018.

Según la Comisión, al menos 261 religiosos han sido expulsados o desterrados, entre ellos Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, como parte de una política que incluye vigilancia, hostigamiento, restricciones al culto, detenciones arbitrarias y la privación de la nacionalidad.

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CIDH pide a la Corte IDH más protección para Juan Abelardo Mata: 80 años, paradero incierto y una misa que desató su detención en Nicaragua. (Imagen de cortesía)

Un informe de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, titulado Fe bajo fuego, respalda esos datos y alerta sobre el impacto de la represión en la libertad religiosa.

La CIDH recordó que las medidas provisionales solicitadas se enmarcan en el caso denominado “Asunto Juan Sebastián Chamorro y otras personas respecto a Nicaragua”, que agrupa a más de un centenar de opositores afectados por la represión estatal en los últimos ocho años, durante el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Las medidas que ya tenía Mata

De acuerdo con EFE, desde 2021, Mata ya contaba con medidas cautelares de la Comisión debido a amenazas, campañas de descrédito y actos de intimidación, situación que llevó al obispo a limitar sus desplazamientos como medida de autoprotección.

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La Corte IDH puede emitir medidas provisionales cuando existe un riesgo extremo, urgente e irreparable para los derechos de las personas, recordó la CIDH a través de EFE.

Estas disposiciones tienen carácter obligatorio para los Estados y exigen acciones inmediatas para proteger la vida y la integridad de quienes están en peligro.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, dictadores de Nicaragua han mantenido un acoso y persecución constante contra la Iglesia Católica. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La Comisión subrayó que el Estado nicaragüense ha incumplido reiteradamente las solicitudes de protección y las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

La expectativa sobre la respuesta de la Corte

La situación del obispo emérito y su entorno ha sido objeto de seguimiento por parte de la Organización de Estados Americanos y la CIDH, entre otras instancias internacionales, que han denunciado el deterioro de las libertades fundamentales en Nicaragua.

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La comunidad internacional sigue atenta a la respuesta que la Corte IDH pueda dar ante la solicitud de ampliación de medidas provisionales, en un contexto de persecución a la Iglesia católica y represión de voces disidentes, según la información difundida por EFE.