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Canal de Panamá busca 200 aprendices para más de 30 oficios técnicos

Electricidad, electrónica, mecánica, construcción y metalmecánica están entre las áreas técnicas incluidas en la nueva convocatoria de la vía acuática

La formación de nuevos trabajadores busca garantizar la transferencia de conocimientos especializados antes de la salida de personal experimentado durante los próximos años. REUTERS/Carlos Jasso
La formación de nuevos trabajadores busca garantizar la transferencia de conocimientos especializados antes de la salida de personal experimentado durante los próximos años. REUTERS/Carlos Jasso
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El Canal de Panamá abrió una convocatoria para formar a 200 nuevos aprendices en más de 30 oficios técnicos, en momentos en que la vía interoceánica se prepara para ejecutar proyectos multimillonarios y afrontar un relevo generacional provocado por la jubilación de cerca de 2,000 trabajadores hacia finales de esta década.

La convocatoria para ingresar a la Escuela de Aprendices de la Academia de Talento permanecerá abierta hasta el viernes 4 de septiembre.

Los seleccionados recibirán durante tres años formación remunerada en construcción, mantenimiento, electricidad, electrónica, mecánica y metalmecánica, áreas directamente relacionadas con la operación y mantenimiento de la infraestructura canalera.

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La capacitación comenzará en abril de 2027 y responde a una necesidad que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) identifica desde hace varios años: aumentar la disponibilidad de personal técnico calificado antes de que una parte importante de sus trabajadores alcance la edad de retiro y, paralelamente, preparar talento para una nueva etapa de inversiones y diversificación de negocios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Electricidad, electrónica, mecánica, construcción y metalmecánica están entre las áreas técnicas incluidas en la nueva convocatoria del Canal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto no es menor. La ACP había estimado que 2,144 empleados permanentes podrían jubilarse entre 2024 y 2030, dentro de una fuerza laboral que entonces superaba los 8,300 trabajadores.

Más del 60% ocupaba posiciones técnicas industriales y entre las necesidades identificadas estaban electricistas, mecánicos torneros y mecánicos de equipos industriales.

“Con la Escuela de Aprendices, el Canal de Panamá invierte en la gente y en el futuro del país”, señaló Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano.

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El funcionario indicó que el objetivo es preparar una nueva generación de técnicos capaz de sostener las necesidades futuras de la operación interoceánica.

La Escuela de Aprendices forma parte de la estrategia de la ACP para atraer y formar mano de obra especializada.

Más de 2,000 trabajadores permanentes podrían acogerse a jubilación hacia finales de la década, lo que obliga a la ACP a preparar su relevo generacional. EFE/ Carlos Lemos
Más de 2,000 trabajadores permanentes podrían acogerse a jubilación hacia finales de la década, lo que obliga a la ACP a preparar su relevo generacional. EFE/ Carlos Lemos

Soldadura, electricidad e instalación de tuberías de alta presión están entre los conocimientos que la institución considera necesarios, junto con otras competencias vinculadas con mantenimiento e infraestructura industrial.

El relevo laboral coincidirá con una transformación más amplia del Canal. Su Visión Estratégica 2025-2035 contempla inversiones superiores a $8,000 millones destinadas a seguridad hídrica y diversificación de negocios.

Entre las iniciativas prioritarias aparecen el lago de Río Indio, nuevas terminales portuarias, un corredor energético y un corredor logístico.

Uno de los proyectos de mayor dimensión será el corredor energético interoceánico, cuyo primer componente será un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros acompañado por terminales marítimas en el Atlántico y el Pacífico.

La infraestructura podría transportar hasta 2.5 millones de barriles diarios de gas licuado de petróleo, evitando el paso por las esclusas y el consumo de agua asociado a un tránsito.

Canal de Panamá
La estrategia del Canal hacia 2035 contempla inversiones superiores a $8,000 millones en seguridad hídrica y diversificación de negocios. (Foto: Shutterstock)

La inversión estimada para esa iniciativa supera los $4,000 millones, mientras que las dos nuevas terminales portuarias previstas requerirían aproximadamente $2,600 millones. Estas últimas buscan aumentar entre 5 millones y 6 millones de TEU anuales la capacidad de transbordo del sistema portuario panameño.

A esas obras se suma el lago de Río Indio, considerado fundamental para enfrentar las futuras necesidades de agua para consumo humano y las operaciones canaleras.

La construcción está prevista entre 2027 y 2031 y permitiría almacenar unos 1,294 millones de metros cúbicos, una capacidad cercana a la disponible actualmente en el lago Gatún.

El proyecto hídrico también ilustra la dimensión de las necesidades técnicas que enfrentará la ACP durante la próxima década.

La cartera institucional incluye obras de mantenimiento, adecuación de represas y nuevos sistemas de administración de recursos hídricos, algunas con cronogramas que se extienden hasta 2033 y 2034

Gasoducto metálico paralelo al Canal de Panamá. En el agua, un buque de carga y un remolcador. Al fondo, un puente atirantado y colinas verdes.
El corredor energético interoceánico contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros, acompañado de terminales marítimas en el Atlántico y el Pacífico, como parte de la estrategia del Canal para diversificar sus negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coincidencia entre estas inversiones y las jubilaciones convierte el relevo generacional en un asunto operativo y no solamente laboral. La pérdida de trabajadores experimentados obliga a transferir conocimientos especializados que, en muchos casos, están directamente relacionados con equipos, sistemas y procedimientos propios del Canal, mientras los nuevos proyectos ampliarán la demanda de capacidades técnicas.

Los interesados en la Escuela de Aprendices podrán presentar sus solicitudes a través del portal de empleos del Canal. Convocatoria de la Escuela de Aprendices.

La formación de los 200 seleccionados comenzará meses antes del inicio previsto de Río Indio y en plena ejecución de los procesos para los nuevos negocios, por lo que la búsqueda de personal calificado será una pieza adicional de la transformación que prepara el Canal hacia 2035.

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