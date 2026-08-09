Google remplaza su Asistente de voz por Gemini y solo estos celulares lo tendrán: consulta si está el tuyo

Google comenzará el retiro del Asistente de Google el 4 de septiembre de 2026 para reemplazarlo por Gemini en millones de dispositivos Android. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Guardar

El final del Asistente de Google en millones de dispositivos ya tiene fecha. La empresa confirmó que el 4 de septiembre de 2026 comenzará el proceso de retirada de su clásico asistente de voz en móviles y tabletas, dando paso a Gemini, la nueva generación de inteligencia artificial que busca transformar la interacción con Android.

La decisión, comunicada a usuarios a través de correos electrónicos y banners en páginas de soporte, afectará a una gran parte de dispositivos con el sistema operativo, así como a un amplio número de celulares que una vez reciban el cambio no podrán desinstalar la IA como asistente.

PUBLICIDAD

Qué celulares recibirán la actualización y tendrán Gemini en lugar del Asistente

El despliegue de Gemini reemplazará al Asistente de Google en los dispositivos Android y tabletas que cumplan con los requisitos mínimos del sistema, como tener una memoria RAM superior a 2GB y una versión superior de Android 9. Además de estar ubicados en uno de los 150 donde Gemini está disponible.

Los modelos de gama alta con Android 17 serán los primeros en incorporar la nueva inteligencia artificial, que ofrecerá funciones avanzadas de control de aplicaciones y conversaciones más naturales con el usuario.

PUBLICIDAD

Los celulares de gama alta con Android 17 serán los primeros en incorporar Gemini como nuevo asistente de inteligencia artificial. (Google)

Por el momento, los teléfonos y tabletas que no cumplan con las especificaciones necesarias, o que se encuentren en países donde Gemini aún no está habilitado, mantendrán el Asistente de Google. Google no ha precisado cuánto durará este período de excepción, pero advirtió que la migración será progresiva hasta alcanzar a todos los dispositivos compatibles en su ecosistema.

Entre los dispositivos que quedarán fuera de esta primera fase se encuentran los automóviles con Google integrado (Android Automotive), los altavoces y pantallas inteligentes, así como los televisores con Google TV. Para estos aparatos, la empresa promete compartir novedades sobre la transición a Gemini en una etapa posterior.

PUBLICIDAD

La transición no solo afecta a los teléfonos móviles, sino también a los dispositivos pareados que dependen del asistente del teléfono. Esto incluye relojes inteligentes con Wear OS, auriculares compatibles y automóviles que utilizan Android Auto mediante conexión al móvil.

Cómo será la experiencia con Gemini

Los usuarios no deberán realizar ninguna acción para activar Gemini en sus equipos. Google asegura que el traspaso será automático y que los comandos ya conocidos funcionarán con el nuevo asistente. Además, la inteligencia artificial permitirá solicitudes más naturales y diálogos fluidos, ampliando el rango de acciones posibles respecto al Asistente clásico.

PUBLICIDAD

Google dejó fuera de la primera fase a Android Automotive, los altavoces inteligentes, las pantallas inteligentes y los televisores con Google TV. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La integración de Gemini supone una evolución significativa: incorpora comprensión multimodal, capacidad de razonamiento y mayor contextualización, lo que mejora la interacción con el teléfono y otros dispositivos conectados.

Por ejemplo, será posible profundizar en temas de interés, como información sobre autos clásicos o consultas complejas, con un nivel de detalle y naturalidad superior al de búsquedas tradicionales.

PUBLICIDAD

Calendario y dispositivos implicados en la transición

El calendario de Google comienza el 4 de septiembre, pero la compañía advierte que la transformación será escalonada. Los primeros en recibirla serán los teléfonos Android y tabletas elegibles, seguidos por relojes inteligentes con Wear OS y accesorios como auriculares.

Los automóviles que utilizan Android Auto a través de un móvil emparejado también migrarán a Gemini, mientras que los vehículos con Google integrado continuarán usando el Asistente por el momento.

PUBLICIDAD

Google aseguró que Gemini se activará de forma automática y que conservará los comandos del Asistente de Google con conversaciones más naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto la actualización llegue a un dispositivo, el Asistente de Google dejará de estar disponible. No será posible revertir el cambio ni optar por el asistente anterior, ya que Google apuesta por Gemini como único modelo de inteligencia artificial para su ecosistema móvil.

Para quienes dependen a diario del Asistente de Google, este cambio supone el inicio de una nueva etapa, en la que la interacción por voz y el control de dispositivos se verán potenciados por capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Los usuarios de teléfonos y tabletas no elegibles, así como aquellos en regiones donde Gemini todavía no está disponible, tendrán que esperar antes de sumarse a la migración definitiva.