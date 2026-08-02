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Esta app gratis de Google puede ayudarte a recuperar 10 GB de almacenamiento en tu celular

La aplicacción para Android no incluye publicidad y tiene un botón para limpiar archivos innecesarios

Dedo índice de una persona tocando el icono de Google Fotos en la pantalla de un teléfono celular con otras aplicaciones de fondo.
Files de Google ayuda a liberar espacio en móviles Android y a gestionar el almacenamiento sin costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La gestión del espacio en los móviles Android es un desafío constante para millones de usuarios. Frente a la acumulación de archivos, fotos y aplicaciones, una herramienta gratuita desarrollada por Google es una opción eficiente y accesible para mantener el dispositivo ágil, se trata de Files.

Esta aplicación, disponible en la Play Store, permite recuperar grandes cantidades de espacio con apenas unos toques, sin coste alguno y sin mostrar publicidad.

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Quienes han experimentado la saturación del almacenamiento saben que navegar entre archivos y carpetas en busca de elementos innecesarios resulta una tarea tediosa y, muchas veces, poco efectiva. El sistema operativo oculta numerosos archivos pesados y temporales que el usuario promedio no logra identificar fácilmente.

Qué es Files y qué ventajas ofrece

Files es una aplicación creada por Google, destinada a simplificar la administración del almacenamiento en móviles Android. Su descarga es gratuita y requiere apenas unos pocos megabytes de espacio, lo que la hace accesible incluso cuando el dispositivo ya se encuentra casi lleno.

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Captura de pantalla de la página de Google Play para la aplicación 'Files de Google', mostrando su icono de carpetas coloridas y miniaturas de sus funciones principales
Files para Android detecta archivos duplicados, capturas de pantalla antiguas, aplicaciones sin uso y archivos temporales. (Play Store)

A través de una interfaz intuitiva, la app analiza el contenido del teléfono, detectando archivos duplicados, capturas de pantalla antiguas, aplicaciones que no se utilizan, archivos grandes y elementos temporales que suelen ocupar espacio sin aportar ningún beneficio. Este escaneo se realiza en apenas dos o tres minutos y, en muchos casos, permite liberar más de 10 GB de espacio de manera rápida y sencilla.

La aplicación no solo facilita la eliminación de archivos innecesarios, sino que también organiza el contenido del móvil en categorías, lo que agiliza la revisión manual antes de borrar cualquier elemento. Además, Files no incluye anuncios ni servicios de pago, a diferencia de otras aplicaciones del sector.

Cómo usar Files paso a paso

El primer paso para optimizar el almacenamiento consiste en descargar Files desde la Play Store. Una vez instalada, la app puede ejecutarse en cualquier dispositivo con Android 8.0 o versiones posteriores.

Al abrir Files, el usuario se encuentra con la pestaña ‘Explorar’, donde puede consultar y buscar archivos y carpetas, así como cambiarles el nombre o moverlos entre ubicaciones, incluyendo la posibilidad de gestionar el contenido de una tarjeta microSD.

Primer plano de una mano que sostiene un teléfono celular donde se aprecian los iconos de Wi-Fi, señal móvil y batería en el panel superior.
Files funciona en dispositivos con Android 8.0 o versiones posteriores y permite administrar archivos desde la pestaña Explorar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comenzar la limpieza, basta con acceder a la pestaña ‘Limpiar’. Allí, la aplicación muestra sugerencias de elementos que pueden eliminarse, segmentados en diferentes categorías:

  • Archivos duplicados: la app identifica aquellas copias innecesarias de documentos, imágenes o vídeos, permitiendo borrarlas con seguridad, ya que siempre se mantiene el archivo original.
  • Capturas de pantalla antiguas: Files agrupa las capturas almacenadas, priorizando la eliminación de las más antiguas mientras preserva las recientes por si siguen siendo útiles.
  • Aplicaciones que no se utilizan: analiza el uso de las aplicaciones instaladas y sugiere desinstalar aquellas que llevan tiempo sin abrirse, lo que puede liberar varios gigabytes en pocos segundos.
  • Archivos grandes: permite visualizar y gestionar archivos de gran tamaño, como vídeos extensos o fotografías en alta resolución, para decidir de manera informada cuáles conservar y cuáles eliminar.

El proceso se completa pulsando el botón ‘Limpiar’ tras revisar las sugerencias. Los archivos seleccionados se eliminan de inmediato, liberando espacio de forma efectiva y segura.

Funciones adicionales para la gestión de archivos

Además de liberar espacio, Files ofrece herramientas para explorar, buscar y organizar archivos. El usuario puede cambiar el nombre de documentos, moverlos entre carpetas o transferirlos a una tarjeta SD, todo desde la misma aplicación, lo que centraliza la administración sin necesidad de recurrir a otras utilidades.

Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
Files permite revisar, renombrar y mover archivos, incluso en una tarjeta microSD, antes de liberar espacio en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La app también permite compartir archivos de forma rápida y sencilla, sin requerir conexión a internet, lo que la convierte en una opción versátil para quienes necesitan transferir contenido entre dispositivos.

Si bien existen otras aplicaciones dedicadas a la limpieza y gestión de archivos en Android, la mayoría incluye anuncios o servicios de pago, y no siempre logran identificar con tanta precisión los elementos innecesarios. Files, al ser una herramienta oficial y gratuita, garantiza compatibilidad, actualizaciones y un funcionamiento sin distracciones comerciales.

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