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Así funciona la estafa que obliga a pagar solo con transferencia de dinero o criptomonedas

Estos pagos suelen carecer de mecanismos efectivos de disputa, permiten mover fondos rápido y dificultan rastreo, por lo que los delincuentes presionan para evitar tarjetas de crédito

Transferencias, criptomonedas y tarjetas de regalo, por qué son el canal favorito de los estafadores - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
Transferencias, criptomonedas y tarjetas de regalo, por qué son el canal favorito de los estafadores - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
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La digitalización de pagos y el auge de nuevas formas de transferir dinero han abierto la puerta a modalidades de fraude cada vez más sofisticadas. Si alguien te exige pagar solo mediante transferencia bancaria, criptomonedas o aplicaciones de dinero, es una señal clara de estafa.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), durante 2025, las pérdidas reportadas por este tipo de engaños superaron los 4.000 millones de dólares, una cifra que ilustra la magnitud y el alcance del problema. El peligro no solo radica en la cantidad de víctimas, sino en la dificultad de recuperar el dinero una vez que la transacción ha sido realizada por estos canales.

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Pantalla de un celular y una computadora mostrando un carrito de compras en un sitio web de comercio electrónico, simbolizando la comodidad y versatilidad de comprar en línea. La imagen refleja cómo los consumidores pueden aprovechar ofertas y realizar transacciones seguras, tanto con débito como crédito, a través de diferentes dispositivos, resaltando la influencia del internet y la tecnología en las prácticas de compra actuales. (Imagen ilustrativa Infobae)
Pago urgente y método exclusivo, las claves para reconocer una estafa antes de perder el dinero - (Imagen ilustrativa Infobae)

El esquema suele comenzar con un contacto inesperado. Un supuesto agente de gobierno, representante de una empresa conocida o incluso un familiar en apuros solicita un pago urgente para resolver un problema, liberar un premio o evitar una consecuencia legal. El detalle que evidencia la trampa: la insistencia en que la única forma de pago posible es a través de métodos que no permiten reversar la transacción. Esta exigencia convierte la operación en un callejón sin salida para la víctima.

¿Por qué estos métodos de pago son la herramienta favorita de los estafadores?

Las transferencias bancarias, las criptomonedas, las aplicaciones de pago y las tarjetas de regalo no cuentan con mecanismos de protección o reversión efectivos para el usuario. Una vez enviado el dinero, recuperarlo resulta prácticamente imposible. Los estafadores lo saben y por eso insisten en que no aceptan tarjetas de crédito tradicionales, ya que estas sí ofrecen opciones de disputa y devolución.

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Además, la facilidad para crear cuentas anónimas y mover fondos rápidamente en plataformas digitales hace que rastrear a los delincuentes sea una tarea compleja para las autoridades.

Claves para identificar una estafa de pago único

La FTC recomienda priorizar la tarjeta de crédito frente a transferencias o criptomonedas, porque ofrece mecanismos de disputa y devolución que dificultan a los estafadores quedarse con el dinero cuando se reporta el fraude a tiempo - REUTERS/Benoit Tessier
La FTC recomienda priorizar la tarjeta de crédito frente a transferencias o criptomonedas, porque ofrece mecanismos de disputa y devolución que dificultan a los estafadores quedarse con el dinero cuando se reporta el fraude a tiempo - REUTERS/Benoit Tessier
  • Exigencia de método exclusivo: si el interlocutor rechaza opciones convencionales y solo acepta transferencia, cripto o tarjetas de regalo, sospecha inmediatamente.
  • Presión y urgencia: los estafadores suelen apurar la decisión, alegando que el tiempo es limitado o que una consecuencia grave se aproxima si no se transfiere el dinero de inmediato.
  • Imposibilidad de verificación: cuando se intenta comprobar la identidad de quien solicita el pago, suelen aparecer evasivas, excusas o información falsa.

Estrategias de defensa: cómo protegerte

  • Nunca envíes dinero a desconocidos o a quien insista en un único método de pago.
  • Verifica la legitimidad: busca en internet el nombre de la empresa, agencia o persona junto a palabras como “estafa” o “queja”.
  • Prefiere siempre la tarjeta de crédito: ofrece mayor protección y posibilidad de disputa.
  • Actúa rápido si caíste en la trampa: contacta al proveedor del servicio usado, reporta el fraude y pide revertir la transacción si es posible.

Estafas emergentes: el caso de WhatsApp

El auge de los fraudes digitales se refleja también en aplicaciones de mensajería. Una de las tácticas más frecuentes es el secuestro de cuentas de WhatsApp mediante el envío inesperado de códigos de verificación por SMS. Este método puede parecer un simple error, pero es una puerta de entrada para intentos de acceso no autorizado.

Regla de oro digital, no compartir códigos y activar verificación en dos pasos para blindar WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Regla de oro digital, no compartir códigos y activar verificación en dos pasos para blindar WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuando recibes un código sin haberlo solicitado, puede deberse a un error involuntario (otro usuario escribió mal su número) o a un intento de toma de control de tu cuenta. El código es la llave: si lo entregas a un tercero, perderás el acceso y el atacante podrá suplantar tu identidad digital.

Qué hacer ante un código sospechoso:

  • No compartas el código bajo ninguna circunstancia.
  • Desconfía de mensajes o llamadas que soliciten el código, incluso si parecen de soporte técnico.
  • Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad.
  • Informa a tus contactos si detectas mensajes sospechosos desde tu cuenta.

La regla de oro es simple: si alguien te dice que solo puedes pagar con transferencia, cripto o tarjeta de regalo, detente y verifica. Mantener la cautela, informarse sobre los métodos de pago seguros y desconfiar de la presión o las promesas poco creíbles es la mejor defensa ante las estafas digitales. En la era de las finanzas electrónicas, la protección empieza por identificar los riesgos y rechazar atajos que pueden salir muy caros.

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