Gemini Spark, la IA de Google, gestiona tus vuelos, pero no puede despegar en España

La integración con Chrome, disponible por ahora únicamente en Estados Unidos, permite a Spark acceder a cuentas y contraseñas guardadas.

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El nuevo agente de inteligencia artificial de Google, capaz de realizar tareas complejas como reservar vuelos o gestionar trámites en línea sin intervención directa del usuario, no está disponible en España. Aunque la compañía lanzó Gemini Spark en más de 160 países el 30 de julio de 2026, los usuarios españoles no pueden acceder a este sistema.

Gemini Spark: cómo funciona el agente de IA que automatiza gestiones online

Gemini Spark representa un avance frente a los asistentes virtuales tradicionales. A diferencia de los chatbots que solo responden preguntas formuladas en el momento, este agente actúa de manera proactiva. Su operatividad depende de instrucciones previamente configuradas por el usuario, lo que le permite interactuar con servicios como Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y Calendar, además del propio navegador Chrome.

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La integración con Chrome, disponible por ahora únicamente en Estados Unidos, permite a Spark acceder a cuentas y contraseñas guardadas, previa autorización, para completar procesos como la búsqueda de apartamentos o la reserva de vuelos.

Sundar Pichai, CEO de Google, presenta Gemini Spark en el escenario de Google I/O '26, mostrando la interfaz de usuario de la nueva herramienta de inteligencia artificial.

Este agente opera sobre la infraestructura en la nube de Google y utiliza el modelo Gemini 3.6 Flash, optimizado para ejecutar cadenas de tareas sin demoras considerables. El objetivo, según la empresa, es que Spark funcione como un asistente siempre disponible, capaz de realizar gestiones mientras el usuario está ausente o dormido.

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Esta propuesta marca una diferencia respecto a los modelos anteriores, ya que Spark puede ejecutar acciones por iniciativa propia, basándose en instrucciones que permanecen activas y no requieren interacción constante.

Gemini Spark, por tanto, va más allá de la simple conversación: puede avanzar en diferentes gestiones digitales sin que el ordenador o el móvil estén encendidos, lo que abre la puerta a nuevas formas de automatización personal y empresarial.

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La compañía sostiene que esta autonomía permitirá ahorrar tiempo y reducir la necesidad de supervisión continua en tareas repetitivas o administrativas.

Gemini Spark representa un avance frente a los asistentes virtuales tradicionales.

Por qué Gemini Spark no está disponible en España ni en Europa

La expansión internacional de Gemini Spark excluyó expresamente al Espacio Económico Europeo, así como a Reino Unido, Suiza y Nigeria. Esta decisión no responde a un simple retraso en el lanzamiento, sino a una exclusión explícita.

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Según la documentación de soporte de Google, el servicio no está habilitado en estos territorios debido a cuestiones regulatorias.

Todo indica que el motivo principal es el cumplimiento del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que desde el 2 de agosto de 2026 impone obligaciones de transparencia y control a los sistemas capaces de operar cuentas y realizar trámites de forma autónoma.

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El nuevo agente de inteligencia artificial de Google no está disponible en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spark, por sus características, entra de lleno en la categoría de sistemas que requieren garantías adicionales bajo esta normativa. Google, por tanto, ha optado por no activar el producto en Europa hasta ajustar su funcionamiento a los requisitos legales vigentes.

Este contexto regula de manera directa qué nuevos productos de inteligencia artificial pueden llegar al mercado europeo y cuáles deben esperar a adaptarse. Es un ejemplo claro de cómo la legislación puede condicionar la disponibilidad de tecnologías innovadoras, dejando a los usuarios europeos al margen de lanzamientos que sí llegan a otros lugares del mundo, al menos de forma temporal.

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Incertidumbre sobre la llegada de Spark a España y Europa

Hasta el momento, Google no ha detallado qué cambios concretos debe implementar para que Spark cumpla con la normativa europea, ni ha ofrecido un calendario oficial para su posible lanzamiento en España o el resto del continente.

Google, por tanto, ha optado por no activar el producto en Europa hasta ajustar su funcionamiento a los requisitos legales vigentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Circulan estimaciones que apuntan a finales de 2026 como fecha tentativa, en paralelo con los trabajos de adaptación al AI Act y la Ley de Mercados Digitales, aunque se trata de previsiones extraoficiales sin respaldo formal de la compañía.

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Tampoco está claro si, en caso de que Spark se active en Europa, la integración profunda con Chrome y el acceso a contraseñas guardadas estarán disponibles en las mismas condiciones que en Estados Unidos. Este aspecto podría quedar sujeto a restricciones adicionales, en función de las exigencias regulatorias sobre privacidad y seguridad de datos.