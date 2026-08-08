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Se filtra el nuevo ecosistema de salud de Apple: AirPods, Apple Watch y gafas para iPhone

Apple apostaría por un ecosistema donde cada dispositivo tenga una función específica de salud y el iPhone reúna toda la información del usuario

Apple tendría pensado en realizar un nuevo ecosistema de salud con el iPhone como centro principal.
Apple tendría pensado en realizar un nuevo ecosistema de salud con el iPhone como centro principal. (Visualesia)
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Apple estaría preparando una nueva etapa para su estrategia de salud digital, en la que el iPhone se consolidará como el centro de un ecosistema formado por los AirPods, el Apple Watch y unas futuras gafas inteligentes.

Aunque la compañía aún no ha confirmado estos planes, el filtrador Mark Gurman señaló que los próximos dispositivos ampliarán sus funciones de monitoreo y compartirán información entre sí para ofrecer un seguimiento más completo del estado físico de los usuarios.

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La apuesta no consistiría en crear un único dispositivo capaz de medir todos los parámetros de salud, sino en distribuir funciones especializadas entre varios equipos conectados. De esta forma, cada producto recopilaría datos específicos que posteriormente serían procesados y organizados desde el iPhone mediante la aplicación Salud.

Apple - Salud - iPhone - IA - tecnología - 12 de enero
El seguimiento de salud desde el teléfono inteligente permite monitorizar pasos, actividad física y sueño sin dispositivos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las futuras gafas ampliarían la apuesta por el monitoreo de salud

Uno de los productos más esperados dentro de esta estrategia son las gafas inteligentes que Apple desarrollaría como alternativa a dispositivos como las Ray-Ban Meta. Según filtraciones recientes, la empresa estudia incorporar sensores capaces de registrar movimientos y otros indicadores relacionados con la actividad física.

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La idea tendría su origen en un proyecto anterior vinculado al visor Vision Pro. Apple habría explorado la posibilidad de adaptar su plataforma Fitness+ para que el dispositivo analizara la postura y los movimientos del usuario durante los entrenamientos mediante seguimiento corporal. Sin embargo, el elevado peso del visor habría impedido que esa iniciativa llegara al mercado.

Ahora, con unas gafas mucho más ligeras en desarrollo, la compañía retomaría parte de esos planes. Aunque las funciones de salud podrían no estar disponibles desde la primera generación, las investigaciones apuntan a que estos dispositivos terminarán incorporando sensores adicionales para complementar la información obtenida por el resto del ecosistema.

gafas de Apple - lentes - gafas - Apple - tecnología - 1 de junio
Apple pronto lanzaría su propia gafa inteligente. (AppleTrack)

El Apple Watch seguirá siendo el principal dispositivo de salud

El Apple Watch continúa siendo el equipo más avanzado de Apple en materia de monitoreo físico y bienestar.

Con el paso de los años, el reloj inteligente ha incorporado funciones como la detección de caídas, el electrocardiograma (ECG), la medición del oxígeno en sangre, la identificación de ritmos cardíacos irregulares y herramientas para detectar posibles casos de apnea del sueño o signos tempranos de hipertensión.

Las filtraciones también indican que Apple continúa trabajando en uno de los desarrollos más ambiciosos para el reloj: un sensor capaz de medir los niveles de glucosa sin necesidad de pinchazos, aunque esta tecnología todavía estaría lejos de llegar al mercado.

Gracias a estas funciones, el Apple Watch se ha convertido en el principal dispositivo de salud de la compañía, manteniendo el deporte y el seguimiento del bienestar como sus principales fortalezas.

Apple - Salud - iPhone - IA - tecnología - 12 de enero
El nuevo sistema de seguimiento avanzado de alimentación en Salud Apple permite registrar comidas y calcular calorías automáticamente. (Apple)

Los AirPods evolucionan más allá del sonido

Los auriculares inalámbricos de Apple también han ampliado progresivamente sus capacidades relacionadas con la salud.

En los últimos años, los AirPods incorporaron pruebas de audición capaces de ofrecer una primera evaluación del estado auditivo del usuario. Además, los AirPods Pro recibieron funciones para actuar como audífonos certificados en determinados mercados.

Las filtraciones también señalan que los AirPods Pro de nueva generación incorporan sensores para medir la frecuencia cardíaca, una función que complementa los registros obtenidos por el Apple Watch, especialmente durante la práctica deportiva.

A esto podrían sumarse futuros modelos equipados con cámaras destinadas principalmente a potenciar funciones de inteligencia artificial, aunque algunos analistas consideran que estos sensores también podrían contribuir a nuevas capacidades relacionadas con la salud.

Experiencia integral de salud auditiva con los AirPods Pro 2
La Prueba de Audición de Apple permite evaluar la pérdida auditiva desde casa en cinco minutos. (Apple)

El iPhone será el centro de toda la información

El elemento que conecta todos estos dispositivos seguirá siendo el iPhone.

El teléfono inteligente de Apple recopila la información generada por el Apple Watch, los AirPods y, en el futuro, posiblemente también por las gafas inteligentes. Todos esos datos quedan organizados en la aplicación Salud, donde el usuario puede consultar historiales, tendencias y compartir la información con profesionales médicos cuando sea necesario.

Esta estrategia busca mejorar la precisión del seguimiento mediante la combinación de datos obtenidos desde distintos dispositivos, en lugar de depender de un único sensor.

La aplicación de salud de Apple puede medir el pulso cardiaco y detectar anormalidades. (Apple Insider)
La aplicación de salud de Apple puede medir el pulso cardiaco y detectar anormalidades. (Apple Insider)

Apple insiste en que sus dispositivos no sustituyen a un médico

Pese al crecimiento de sus funciones relacionadas con la salud, Apple mantiene una postura prudente respecto al uso de estas herramientas.

La compañía ha reiterado en distintas ocasiones que sus dispositivos no deben considerarse instrumentos médicos ni reemplazan el diagnóstico realizado por profesionales sanitarios. Aunque muchas de sus funciones han demostrado ser útiles para detectar posibles anomalías y alertar a los usuarios sobre situaciones potencialmente graves, la recomendación sigue siendo acudir a un especialista cuando aparezca una notificación relacionada con la salud.

Si las futuras gafas inteligentes terminan incorporando sensores biométricos, Apple completaría un ecosistema en el que cada dispositivo desempeña una función específica, mientras el iPhone actúa como el centro encargado de reunir, procesar y presentar toda la información para ofrecer una visión más completa del estado de salud del usuario.

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