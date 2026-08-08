Activa la personalidad de ChatGPT que más te guste: entre respuestas profesionales, amigables o creativas

ChatGPT suma personalidades y deja elegir el tono, de profesional a cínico en la misma interfaz - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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La IA ya no es solo cuestión de respuestas rápidas: también es cuestión de estilo. ChatGPT permite a los usuarios elegir entre diferentes personalidades para adaptar el tono y el enfoque de las respuestas, ofreciendo una experiencia mucho más personalizada y ajustada a cada necesidad. Esta función hace que la interacción no solo sea útil, también cómoda y coherente con el contexto o el estado de ánimo de quien consulta.

¿Qué significa personalizar la personalidad de ChatGPT?

De acuerdo con los expertos de OpenAI, personalizar la personalidad en ChatGPT implica seleccionar un estilo de comunicación predeterminado que influirá en cómo la IA estructura y presenta sus respuestas. Aunque la personalidad elegida no modifica las capacidades o las reglas de seguridad del modelo, sí orienta el tono, el vocabulario y el nivel de formalidad de las respuestas.

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El ajuste guía forma y lenguaje, pero no altera políticas de seguridad ni habilidades centrales, y puede ser sobreescrito por pedidos específicos, como solicitar código técnico o un formato determinado, además de influencias de preferencias guardadas en la cuenta - REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo/File Photo

De este modo, puedes optar por una voz profesional y precisa para documentos laborales, una actitud sincera para consejos directos, o un enfoque amigable para conversaciones relajadas.

Es importante tener en cuenta que la personalidad seleccionada actúa como guía general, pero puede ser modificada o matizada por instrucciones específicas dadas durante la conversación o por instrucciones personalizadas guardadas en la cuenta.

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¿Cómo elegir la personalidad en ChatGPT?

El proceso es intuitivo y está disponible tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles:

En la web: Haz clic en el icono de tu perfil, accede a la sección “Personalización” y utiliza el menú desplegable de “Estilo y tono base” para seleccionar la personalidad deseada. El cambio se aplica a todos los chats, incluidos los ya existentes.

En iOS y Android: Accede a la configuración desde tu perfil, entra en “Personalización” y elige el estilo y tono base que prefieras.

Cuáles son las personalidades disponibles para ChatGPT

De una misma pregunta a seis respuestas distintas, ChatGPT ajusta estilo según la personalidad elegida - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Profesional: Tono formal, estructura clara y uso de jerga empresarial. Ideal para documentación, correos laborales o situaciones que requieren precisión y pulcritud.

Amigable: Cálido, conversador y empático. Perfecto para quienes buscan un espacio relajado para reflexionar, planificar o compartir ideas.

Sincero: Directo, alentador y honesto. Ofrece comentarios francos, pasos claros y motivación sin rodeos.

Peculiar: Juguetón, humorístico y creativo, recurre a metáforas y experimentos mentales. Recomendada para sesiones de brainstorming, escritura creativa o cuando se busca un enfoque menos convencional.

Eficiente: Respuestas concisas y claras, priorizando la información directa y la resolución rápida de problemas.

Cínico: Sarcástico y seco, ideal para quienes disfrutan de un enfoque irónico sin perder utilidad práctica.

Ejemplos de cómo cambia la respuesta según la personalidad

Una misma pregunta puede tener respuestas completamente diferentes. Por ejemplo, ante la consulta “¿Cómo puedo pasar un día lluvioso en casa?”:

Profesional: Ofrece un menú estructurado de actividades con pros y contras.

Amigable: Sugiere opciones reconfortantes como leer, cocinar o disfrutar de una bebida caliente, poniendo énfasis en el bienestar.

Cínico: Bromea sobre el clima y propone aprovechar la situación para evitar responsabilidades.

Eficiente: Enumera tareas o aficiones de forma directa y sin introducciones.

Peculiar: Presenta ideas creativas y añade una dosis de humor inesperado.

Entre las opciones aparecen modos que priorizan metáforas, experimentos mentales y humor, y otros que ofrecen pasos claros sin rodeos, pensados para escritura, planificación o feedback directo, en una tendencia a interfaces más personalizables - (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

¿Qué limita o modifica la personalidad elegida?

La personalidad actúa como base, pero instrucciones específicas dadas durante la conversación, o recuerdos guardados en la cuenta, pueden modificar el estilo de respuesta. Por ejemplo, si se solicita un código de programación en tono profesional, la IA priorizará la claridad técnica, incluso si la personalidad seleccionada es amigable o peculiar.

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El control sobre el tono y el estilo no es solo una cuestión estética: puede mejorar la productividad, favorecer la creatividad o hacer más amena la interacción con la IA. Ya sea para trabajo, aprendizaje o entretenimiento, adaptar la personalidad de ChatGPT ayuda a que la experiencia sea coherente con la intención de cada usuario.

Con esta herramienta, la inteligencia artificial se vuelve más versátil, humana y útil, adaptándose de forma dinámica al contexto y las preferencias individuales.