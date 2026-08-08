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Elon Musk, los creadores de Google y Jeff Bezos: el top 5 de millonarios más poderosos del mundo

El ranking actual de Forbes confirma que las mayores fortunas del mundo pertenecen a empresarios tecnológicos de Estados Unidos

Multimillonarios de Forbes
El top 5 de Forbes 2026 marca el desplazamiento total de las industrias tradicionales por el poder de la tecnología. (Composición/Reuters)
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La lista de millonarios de Forbes en tiempo real confirma una tendencia en la economía global: el top 5 de las mayores fortunas del planeta está dominado al 100% por gigantes tecnológicos de Estados Unidos. La inteligencia artificial, la infraestructura de servidores, la nube y la exploración espacial han desplazado por completo a las industrias tradicionales y del lujo.

A la cabeza de este ranking se observa una concentración de capital histórica, con cifras que reflejan cómo el control de los datos y el hardware define el poder geopolítico y financiero moderno.

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Cabe precisar que Forbes denomina a estos magnates como ‘billionaires’, lo que en español se traduce como ‘milmillonarios’ (poseedores de miles de millones). Por tanto, dicho término en inglés no debe entenderse como ‘billonarios’, reservado solo para los poseedores de billones (millones de millones).

1. Elon Musk (USD 690.100 millones)

Elon Musk lidera el ranking mundial de multimillonarios con una fortuna que supera los 690.000 millones de dólares. (Reuters)
Elon Musk lidera el ranking mundial de multimillonarios con una fortuna que supera los 690.000 millones de dólares. (Reuters)

Elon Musk no solo lidera la lista, sino que más que duplica el patrimonio del segundo lugar. Su indiscutible hegemonía financiera se sustenta en la valoración de Tesla por su flota de autos eléctricos y el dominio absoluto de SpaceX en el transporte aeroespacial y las telecomunicaciones satelitales con Starlink, el cual expande constantemente el alcance de su servicio.

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Asimismo, su expansión hacia la inteligencia artificial con xAI y su control sobre la red social X lo consolidan como la figura empresarial con mayor influencia directa sobre la opinión pública, la innovación tecnológica y las agendas gubernamentales globales.

2. Larry Page (USD 292.100 millones)

Larry Page se ubica en el segundo puesto gracias al crecimiento bursátil de Alphabet y la expansión de la inteligencia artificial. (Reuters)
Larry Page se ubica en el segundo puesto gracias al crecimiento bursátil de Alphabet y la expansión de la inteligencia artificial. (Reuters)

El cofundador de Google ha escalado posiciones de manera contundente gracias al boom bursátil de Alphabet. La integración masiva de inteligencia artificial en sus motores de búsqueda, la nube y herramientas comerciales ha revalorizado drásticamente el imperio que creó en la década de los noventa.

Page se mantiene como una de las figuras clave del poder digital: su empresa controla el sistema operativo móvil más usado del mundo (Android) y la mayor plataforma de video (YouTube), garantizando un monopolio casi absoluto sobre la indexación de información en internet.

3. Jeff Bezos (USD 278.100 millones)

Jeff Bezos ocupa el tercer lugar impulsado por el éxito de Amazon Web Services y sus proyectos espaciales con Blue Origin. (Reuters)
Jeff Bezos ocupa el tercer lugar impulsado por el éxito de Amazon Web Services y sus proyectos espaciales con Blue Origin. (Reuters)

Jeff Bezos se afianza en el podio global con un patrimonio de 278.100 millones de dólares. Aunque el comercio electrónico de Amazon es su marca más reconocible, el verdadero motor de su rentabilidad e influencia sigue siendo Amazon Web Services (AWS), el líder indiscutible en servicios de infraestructura en la nube para corporaciones y gobiernos.

El pulso espacial: al igual que Musk, Bezos canaliza una parte significativa de su capital y ambición estratégica en el sector aeroespacial a través de su compañía Blue Origin, compitiendo directamente en el desarrollo de infraestructura para la exploración orbital y lunar. Asimismo, mantienen en crecimiento su proyecto de internet satelital Amazon Leo.

4. Sergey Brin (USD 269.400 millones)

Primer plano de Sergey Brin, un hombre de tez clara con barba y cabello oscuro rizado, sonriendo, frente a un fondo azul borroso con luces
Sergey Brin, cofundador de Google, destaca por su rol en el desarrollo de inteligencia artificial avanzada y sus donaciones a la investigación médica. (Reuters)

Muy de cerca a su socio fundador de Google, Sergey Brin ocupa el cuarto lugar mundial con 269.400 millones de dólares. Su presencia consolida el doble impacto de Alphabet dentro del top 5 global.

En los últimos años, Brin ha asumido un rol mucho más activo dentro de los laboratorios de investigación de Google, involucrándose personalmente en el desarrollo técnico de modelos de inteligencia artificial de vanguardia como Gemini para competir frente a OpenAI y Microsoft.

No todo son inversiones y ganancias. Brin ha donado más de 2.000 millones de dólares a la investigación sobre el Parkinson.

5. Michael Dell (USD 229.200 millones)

Michael Dell entra al top 5 global gracias al auge de la demanda de hardware y servidores de alto rendimiento para inteligencia artificial. (Reuters)
Michael Dell entra al top 5 global gracias al auge de la demanda de hardware y servidores de alto rendimiento para inteligencia artificial. (Reuters)

La gran novedad en la cúspide de Forbes es la irrupción de Michael Dell, quien ha superado a Mark Zuckerberg, Jensen Huang e históricos magnates del lujo y las finanzas.

Su fortuna de 229.200 millones de dólares es el resultado directo de la insaciable demanda global de hardware. Dell Technologies se ha convertido en el proveedor imprescindible de servidores de alto rendimiento, centros de datos y sistemas de almacenamiento físicos que las corporaciones y desarrolladores de inteligencia artificial necesitan para entrenar sus modelos algorítmicos.

El breve reinado del primer billonario de la historia

En un hecho sin precedentes para la economía moderna, Elon Musk alcanzó un hito histórico a mediados de junio al convertirse en la primera persona en superar el billón de dólares en patrimonio neto. Este salto monumental se concretó tras la histórica salida a bolsa de SpaceX, cuya estratosférica valoración en Wall Street catapultó sus acciones y opciones hasta llevar su riqueza personal a un pico que rozó los 1,45 billones de dólares en cuestión de días.

La salida a bolsa de SpaceX, a principios de junio, colocó a Musk como el primer billonario de la historia. (Reuters)
La salida a bolsa de SpaceX, a principios de junio, colocó a Musk como el primer billonario de la historia. (Reuters)

Sin embargo, su permanencia en este exclusivo club duró apenas unas semanas y terminó a principios de julio debido a la volatilidad implacable de los mercados financieros. Tras un fuerte ajuste y una severa caída en la cotización bursátil de las acciones de SpaceX y Tesla, el patrimonio de Musk sufrió el mayor desplome documentado en la historia. De esta manera, descendió nuevamente por debajo del umbral del billón de dólares.

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