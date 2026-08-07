Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

“Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones”, Gustavo Porras defiende reforma de Nicaragua

El titular del Poder Legislativo, Gustavo Porras Cortés, sostiene que la ampliación del mandato presidencial y la restricción a opositores garantizan la seguridad y la continuidad de los programas sociales, según declaraciones a RT en Español

Hombre caricaturizado con gafas y camisa blanca, brazos extendidos, frente a una puerta azul con escudo de Nicaragua, listón rojo y candado. Siluetas atrás.
Gustavo Porras Cortés, en caricatura, se para frente a una puerta institucional nicaragüense cerrada con un candado y un listón rojo, bloqueando el paso a siluetas que representan a la oposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la aprobación de reformas parciales a la Constitución Política que buscan, entre otros puntos, ampliar el periodo presidencial de seis a siete años y limitar el acceso a cargos públicos a opositores considerados “traidores a la patria”.

El presidente del Poder Legislativo, Gustavo Porras Cortés, explicó los ejes de la iniciativa en una entrevista exclusiva concedida a RT en Español, en la que defendió las modificaciones como parte de una estrategia para “blindar la paz, la estabilidad y la soberanía” del país centroamericano.

La reforma propuesta afecta 14 artículos de la Carta Magna y plantea, como eje central, la exclusión de personas que hayan promovido sanciones internacionales o solicitado intervenciones extranjeras, quienes quedarán inhabilitados para participar en procesos electorales. “Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones, no podrán ser candidatos, no podrán tener ese derecho político que garantiza la Constitución en el artículo cuarenta y siete”, afirmó Porras Cortés durante la entrevista.

PUBLICIDAD

El presidente de la Asamblea Nacional detalló que la propuesta de ampliar los mandatos a siete años responde a la necesidad de ofrecer mayor estabilidad institucional y posibilitar el desarrollo sostenido de proyectos sociales y económicos. “Nosotros necesitamos periodos estables. Y por eso el consenso que vamos consiguiendo nacionalmente es el consenso de los siete años”, agregó Porras, quien remarcó que la reforma también impactará en la duración de los cargos en el Ejército y la Policía Nacional.

Las reformas prevén, además, que la autoridad electoral, el Consejo Supremo Electoral, adapte sus normativas para asegurar lo que el oficialismo denomina “garantía de la democracia electoral”.

PUBLICIDAD

En este sentido, Porras defendió una visión de democracia que trasciende la organización de elecciones periódicas. “Para nosotros en Nicaragua la democracia va más allá de las elecciones. Es democracia también garantizar que los nicaragüenses tengan acceso a la salud y gratuita, como es en este país. Salud de calidad y gratuita. Tengan acceso a la educación y gratuita”, sostuvo el presidente del Legislativo.

Silvana Jarquín León entrevista al Dr. Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, sobre la propuesta de reforma parcial a la Constitución. Se discuten temas como la ampliación del período presidencial a 7 años y las medidas para garantizar la paz y la estabilidad del país.

Durante la entrevista, el medio consultó a Porras sobre las críticas recibidas por parte de medios internacionales tras el anuncio de la reforma constitucional, especialmente en torno al riesgo de consolidación autoritaria y reducción de la alternancia política.

El funcionario atribuyó las reacciones a una campaña coordinada desde el exterior y defendió el proceso como una respuesta ante intentos de desestabilización. “Todo aquel que trate de violentar estos principios, de romper la paz y la estabilidad de nuestro país, tenemos derecho a identificar que ese es un traidor a la patria”, subrayó.

Tensión política tras el anuncio: situación del régimen de Ortega y pronunciamiento de la OEA

El anuncio de la reforma constitucional se produce en un contexto de creciente tensión política. El régimen de Daniel Ortega ha reiterado que no convocará nuevas elecciones generales en el corto plazo, lo que ha generado críticas de sectores opositores y de la comunidad internacional.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció recientemente sobre la situación en Nicaragua, expresando preocupación por el cierre de espacios democráticos y la exclusión de figuras políticas opositoras de los procesos electorales.

La OEA, por su parte, ha instado a las autoridades nicaragüenses a garantizar el respeto a los derechos políticos y a restablecer condiciones para la competencia electoral efectiva. Mientras tanto, el régimen avanza en el proceso de consultas, con el objetivo de que la reforma constitucional sea aprobada en primera legislatura a inicios de septiembre, en coincidencia con las festividades patrias.

Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Legislativa, durante la entrevista exclusiva con RT en Español sobre la reforma constitucional (Cortesía: RT).
Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Legislativa, durante la entrevista exclusiva con RT en Español sobre la reforma constitucional (Cortesía: RT).

“Septiembre determina para nosotros el Mes Patrio. Por eso nos estamos proponiendo todas estas consultas con todos los sectores del país para llegar al 1 de septiembre y en saludo al Mes Patrio, en saludo a la bandera, en saludo a los héroes de San Jacinto, en saludo a nuestros próceres, aprobar en primera legislatura la reforma constitucional”, concluyó Porras Cortés en declaraciones recogidas por RT en Español.

Temas Relacionados

NicaraguaGustavo PorrasEleccionesPolíticaDaniel OrtegaRégimen

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

La cartera de Agricultura lanzó el programa Suelos y Agua para el Futuro durante el 35.º Congreso Nacional del Café, con medidas de manejo hídrico, conservación del terreno e información agroclimática para productores

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

La Operación LGTCA dejó 11 detenidos y el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, dinero y documentos, según el Ministerio Público

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

La conmemoración del 9 de agosto vuelve a poner cifras sobre una deuda regional: pobreza extrema, exclusión y acceso limitado a salud, educación y trabajo para comunidades originarias en varios países centroamericanos

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

El oficialismo presenta las reformas como garantía de estabilidad; la oposición y organismos internacionales lo describen como el cierre definitivo de la competencia electoral en el país centroamericano

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

El Tribunal de Sentencia de Usulután halló culpable a Melvin Javier Osegueda Claros por hechos ocurridos entre febrero y octubre de 2025 en Santiago de María

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

TECNO

WhatsApp modo Messi: los cinco pasos que debes seguir para activarlo

WhatsApp modo Messi: los cinco pasos que debes seguir para activarlo

Truco para abrir un menú secreto en iPhone y Android: desde WhatsApp hasta Call of Dutty

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

MUNDO

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo