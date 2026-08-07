“Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones”, Gustavo Porras defiende reforma de Nicaragua

Gustavo Porras Cortés, en caricatura, se para frente a una puerta institucional nicaragüense cerrada con un candado y un listón rojo, bloqueando el paso a siluetas que representan a la oposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la aprobación de reformas parciales a la Constitución Política que buscan, entre otros puntos, ampliar el periodo presidencial de seis a siete años y limitar el acceso a cargos públicos a opositores considerados “traidores a la patria”.

El presidente del Poder Legislativo, Gustavo Porras Cortés, explicó los ejes de la iniciativa en una entrevista exclusiva concedida a RT en Español, en la que defendió las modificaciones como parte de una estrategia para “blindar la paz, la estabilidad y la soberanía” del país centroamericano.

La reforma propuesta afecta 14 artículos de la Carta Magna y plantea, como eje central, la exclusión de personas que hayan promovido sanciones internacionales o solicitado intervenciones extranjeras, quienes quedarán inhabilitados para participar en procesos electorales. “Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones, no podrán ser candidatos, no podrán tener ese derecho político que garantiza la Constitución en el artículo cuarenta y siete”, afirmó Porras Cortés durante la entrevista.

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El presidente de la Asamblea Nacional detalló que la propuesta de ampliar los mandatos a siete años responde a la necesidad de ofrecer mayor estabilidad institucional y posibilitar el desarrollo sostenido de proyectos sociales y económicos. “Nosotros necesitamos periodos estables. Y por eso el consenso que vamos consiguiendo nacionalmente es el consenso de los siete años”, agregó Porras, quien remarcó que la reforma también impactará en la duración de los cargos en el Ejército y la Policía Nacional.

Las reformas prevén, además, que la autoridad electoral, el Consejo Supremo Electoral, adapte sus normativas para asegurar lo que el oficialismo denomina “garantía de la democracia electoral”.

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En este sentido, Porras defendió una visión de democracia que trasciende la organización de elecciones periódicas. “Para nosotros en Nicaragua la democracia va más allá de las elecciones. Es democracia también garantizar que los nicaragüenses tengan acceso a la salud y gratuita, como es en este país. Salud de calidad y gratuita. Tengan acceso a la educación y gratuita”, sostuvo el presidente del Legislativo.

Silvana Jarquín León entrevista al Dr. Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, sobre la propuesta de reforma parcial a la Constitución. Se discuten temas como la ampliación del período presidencial a 7 años y las medidas para garantizar la paz y la estabilidad del país.

Durante la entrevista, el medio consultó a Porras sobre las críticas recibidas por parte de medios internacionales tras el anuncio de la reforma constitucional, especialmente en torno al riesgo de consolidación autoritaria y reducción de la alternancia política.

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El funcionario atribuyó las reacciones a una campaña coordinada desde el exterior y defendió el proceso como una respuesta ante intentos de desestabilización. “Todo aquel que trate de violentar estos principios, de romper la paz y la estabilidad de nuestro país, tenemos derecho a identificar que ese es un traidor a la patria”, subrayó.

Tensión política tras el anuncio: situación del régimen de Ortega y pronunciamiento de la OEA

El anuncio de la reforma constitucional se produce en un contexto de creciente tensión política. El régimen de Daniel Ortega ha reiterado que no convocará nuevas elecciones generales en el corto plazo, lo que ha generado críticas de sectores opositores y de la comunidad internacional.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció recientemente sobre la situación en Nicaragua, expresando preocupación por el cierre de espacios democráticos y la exclusión de figuras políticas opositoras de los procesos electorales.

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La OEA, por su parte, ha instado a las autoridades nicaragüenses a garantizar el respeto a los derechos políticos y a restablecer condiciones para la competencia electoral efectiva. Mientras tanto, el régimen avanza en el proceso de consultas, con el objetivo de que la reforma constitucional sea aprobada en primera legislatura a inicios de septiembre, en coincidencia con las festividades patrias.

Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Legislativa, durante la entrevista exclusiva con RT en Español sobre la reforma constitucional (Cortesía: RT).

“Septiembre determina para nosotros el Mes Patrio. Por eso nos estamos proponiendo todas estas consultas con todos los sectores del país para llegar al 1 de septiembre y en saludo al Mes Patrio, en saludo a la bandera, en saludo a los héroes de San Jacinto, en saludo a nuestros próceres, aprobar en primera legislatura la reforma constitucional”, concluyó Porras Cortés en declaraciones recogidas por RT en Español.

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