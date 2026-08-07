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Mercados: el riesgo país argentino volvió a subir y superó los 450 puntos, mientras Wall Street retomó el alza

Las bolsas de Nueva York operaron cerca de sus niveles máximos tras un reporte de empleo en los EEUU. Los ADR exhibieron mayoría de bajas y el indicador de JP Morgan terminó en su nivel más alto en dos meses

Wall Street cerró una semana positiva, con el Dow Jones sobre 54.000 puntos.
Wall Street cerró una semana positiva, con el Dow Jones sobre 54.000 puntos.
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Las bolsas de Nueva York exhibieron este viernes indicadores en alza y nuevamente cerca de su nivel récord, luego de conocido un reporte de empleo en los EEUU, aunque la tendencia no se trasladó a los activos argentinos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,5%, en los 3.086.785 puntos, en la sexta caída en pesos para el panel líder, que regresó al nivel del 5 de junio. En agosto el retroceso se aproxima al 6 por ciento. El Merval en dólares se alejó de la barrera de los 2.000 puntos, en un piso desde el 22 de mayo.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- registraron números mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan aumentó en 13 unidades para la Argentina, en los 451 puntos básicos, un máximo desde el 10 de junio.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York se impusieron las bajas, encabezadas por Bioceres (-4,4%), Corporación América (-4%) y Loma Negra (-3,9%).

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Las acciones estadounidenses subieron vertiginosamente mientras los inversores asimilaron un inesperado descenso en la creación de empleo y sus implicaciones para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal norteamericana.

El promedio industrial Dow Jones subió un 0,3% en los 54.036 puntos -cerca del récord intradiario de 54.744 puntos del 5 de agosto-, mientras que el S&P 500 ganó un 0,6%. El Nasdaq Composite aumentó un 1,3% tras una jornada mixta en los mercados el jueves.

La atención se centró en el informe de empleo de julio en los EEUU, que mostró que la mayor economía del mundo perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo descendió ligeramente hasta el 4,1%. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban que se crearan 80.000 puestos de trabajo y que el desempleo se situara en el 4,2% durante el mes.

“Si bien los debates en torno a la inflación y la vertiginosa inversión en inteligencia artificial han eclipsado la relativa estabilidad del mercado laboral en los últimos meses, el informe del viernes ofrece un dato clave para la Reserva Federal a la hora de sopesar una subida de los tipos de interés en su próxima reunión”, definió Yahoo Finance.

Los expertos de Balanz precisaron que “la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos en julio sorprendió nuevamente a la baja tras mostrar una caída de 23.000 nuevos puestos, bastante por debajo de los 80.000 esperados. Es más, los datos de junio se revisaron a la baja hacia 20.000 desde 57.000 reportados inicialmente, con lo que la revisión a dos meses de la creación de empleo fue negativa en 103.000 (desde -74.000 en junio). Buena parte de la sorpresa negativa en los datos vino por el sector privado que tuvo una creación de empleo de 30.000 puestos, por debajo de los 82.000 esperados”.

“A pesar de estos datos, y dado que proviene de una encuesta distinta, la tasa de desempleo se redujo de manera inesperada a 4,1% desde 4,2% (se esperaba ese número). La tasa de participación se redujo también de manera inesperada a 61,4% desde 61,5% (se esperaba 61,6%), alcanzando el valor más bajo desde febrero 2021. El mercado esta incorporando una suba de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria de la Fed recién para diciembre”,agregaron desde Balanz.

Los precios del petróleo crudo concluyeron con ligeras bajas. El barril de Brent del Mar del Norte cedió 0,4%, a USD 82,16 en los contratos con entrega en octubre. El barril de crudo ligero de Texas restó 0,4%, a USD 77,01 en las posiciones para septiembre.

“Mientras coincidan una moderación del mercado laboral, menores presiones salariales y petróleo más barato, el escenario seguirá siendo favorable para el oro. El verdadero riesgo para esta narrativa sería que la inflación vuelva a acelerarse o que los próximos datos de empleo demuestren que julio fue simplemente una anomalía”, aportó Sergio Cisternas, analista de mercados EBC Financial Group.

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