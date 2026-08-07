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En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

El gobernador tiene los votos en la Legislatura para dejar sin efecto las primarias del año próximo. En el horizonte está la posibilidad de un nuevo mandato con o sin alianza con La Libertad Avanza

Rogelio Frigerio
Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos
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El gobernador Rogelio Frigerio tiene los votos en la Legislatura para dejar sin efecto las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo.

En el entorno de Frigerio, la hipótesis que más fuerza tiene es que finalmente avanzará con la eliminación de las primarias, según confesó a Infobae una fuente de primera línea. Sin embargo, no es la única alternativa que se baraja. El oficialismo mantendrá el misterio hasta el último segundo. Aunque el peronismo entrerriano se encuentra desmembrado y sin conducción, tampoco quiere mostrar sus cartas ni anticipar cómo jugará la mano.

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La táctica tiene un límite temporal. Según las estimaciones que hacen en la provincia, la decisión debería estar tomada entre fin de año y mediados de febrero. En ese lapso todavía se puede frenar el mecanismo e ir en forma directa a una votación general. Cruzar esa frontera implicaría convalidar las PASO.

Las primarias se vienen realizando en Entre Ríos desde 2011. En un principio no eran obligatorias. Competían solo las fuerzas que tuvieran que resolver una interna. Pero a partir de 2015 eso cambió. Y todos los frentes debieron pasar esa instancia. En 2024, Frigerio impulsó una reforma política integral que las sostuvo. Allí se introdujo también la boleta única de papel (BUP) para reemplazar a la papeleta tradicional.

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Qué podría pasar en 2027

Diego Santilli con Marcelo Orrego y Rogelio Frigerio
Rogelio Frigerio mantiene un buen vínculo con la Casa Rosada

El actual mandatario es el candidato natural del oficialismo. En 2025, el frente Juntos por Entre Ríos (JxER) que construyó Frigerio en 2021 se alió a La Libertad Avanza. La alianza aplastó al peronismo en las urnas. Eso le permitió conseguir los dos senadores por la mayoría y tres de los cinco diputados nacionales en juego.

La posibilidad de que la conjunción JxER + LLA se repita en 2027 es concreta. Hay varias razones de peso.

La primera es que Frigerio ha sido un aliado confiable y fiel de la Casa Rosada. La única oposición que mostró desde diciembre de 2023 a los planes oficiales pasó por la negativa a la fijación de retenciones a las economías regionales. La idea fue descartada.

La segunda es que los libertarios no tienen un candidato propio para competir por el sillón de Urquiza. El dirigente agropecuario Sebastián Etchevehere encarnó la postulación en 2023. El resultado electoral no fue malo, pero se debió a que iba colgado en la lista con Javier Milei. Ahora Etchevehere fue raleado de la primera plana de LLA Entre Ríos y terminó condenado al ostracismo.

Frigerio tendrá, además, el control pleno de la lapicera para definir las listas. No será una tarea fácil ordenar y dejar satisfecho al amplio abanico ideológico que hay en su armado. A la mesa se sientan radicales, socialistas, peronistas disidentes, ex K y podrían tener que agregar sillas para los libertarios. El gobernador tendrá la oportunidad de reordenar el espacio, descartar a los que no han cumplido y premiar a los que sí.

El primer casillero a completar será quién lo acompañe en la fórmula. En estos años, la actual vicegobernadora radical Alicia Aluani se ha mantenido en línea con Frigerio y ha superado el trato con un Senado que comenzó siendo adverso pero que se terminó volviendo dócil.

El peso de los números

Los comicios de 2023 le dejaron al gobernador una mayoría holgada en la Cámara de Diputados pero un voto por detrás del justicialismo en el Senado. El bloque oficialista contaba con 8 escaños contra 9 de la oposición.

En dos años y medio, “la crisis del PJ agrietó a la bancada opositora hasta partirla”. Dos senadoras peronistas, Nancy Miranda y Gladys Domínguez, votaron leyes claves con el oficialismo. Y tiempo después dieron un portazo y armaron sus propios monobloques.

Ahora la tortilla se dio vuelta. Frigerio quedó en una posición 8 + 2 contra siete. Con este escenario, aprobar la iniciativa electoral que archive, al menos por esta vez, las PASO podría ser un trámite.

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