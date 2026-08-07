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Un ataque armado dejó dos heridos en un bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez, Guatemala

El incidente ocurrió este viernes 7 de agosto en el kilómetro 29.8 de la ruta CA-1 Occidente, cuando desconocidos abrieron fuego contra la unidad que se dirigía hacia el occidente del país

Autobús blanco con líneas turquesas y carga en el techo junto a una furgoneta blanca de Bomberos Municipales. Varias personas, carteles comerciales y un automóvil
Un ataque armado contra un bus extraurbano dejó dos heridos en el kilómetro 29.8 de la ruta CA-1 Occidente, en San Lucas Sacatepéquez. (Pmt San Lucas Sac)
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Un ataque armado contra un bus extraurbano dejó dos heridos este viernes 7 de agosto en el kilómetro 29.8 de la ruta CA-1 Occidente, en San Lucas Sacatepéquez, y provocó complicaciones viales en un corredor donde la violencia contra el transporte público acumula decenas de víctimas cada año.

El hecho ocurrió en el carril que conduce de la capital hacia el occidente. La unidad, con placas C-786BBG, quedó atravesada sobre la carretera y ocupó aproximadamente un carril y medio, lo que generó tránsito lento mientras las autoridades realizaban las diligencias de ley.

Según la Policía Municipal de Tránsito de San Lucas Sacatepéquez, las dos personas heridas por proyectil de arma de fuego fueron trasladadas a un centro asistencial. Uno de los lesionados recibió atención de los Bomberos Voluntarios y el otro, de los Bomberos Municipales Departamentales, antes de ser llevados a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

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El dato central del caso es este: desconocidos dispararon contra un bus extraurbano en plena ruta Interamericana, con dirección al occidente, y el ataque dejó dos heridos y una afectación inmediata a la circulación en uno de los principales accesos hacia el occidente del país.

Bus colorido estacionado en carretera, varios agentes de tránsito en chalecos amarillos, camión rojo, pickup blanco, árboles y cinta amarilla en el suelo
Un ataque armado contra un bus extraurbano dejó dos heridos en el kilómetro 29.8 de la ruta CA-1 Occidente, en San Lucas Sacatepéquez. (Pmt San Lucas Sac)

En el primer semestre hubo 60 muertos en hechos violentos dentro de vehículos colectivos

El episodio se produjo en un contexto de agresiones persistentes contra el transporte de pasajeros. Datos de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano indican que en el primer semestre del año se reportó la muerte de 60 personas en hechos violentos ocurridos en vehículos colectivos.

En esos ataques también resultaron heridas 44 personas. Los usuarios fueron el grupo más afectado: 22 heridos y nueve muertos.

La misma estadística detalla que entre las víctimas mortales hubo 17 pilotos de mototaxi, ocho de autobuses extraurbanos, seis de taxis colectivos, tres de taxis no autorizados y tres supuestos delincuentes. Según esos registros, la mayoría de los hechos está vinculada con extorsión, asaltos y ajustes de cuentas.

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De acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, el defensor del Usuario del Transporte Público Edgar Guerra advirtió que los hechos violentos en el servicio público se han incrementado. El funcionario sostuvo que uno de los retos del gobierno es implementar un sistema colectivo de calidad, seguro y con una tarifa justa, en un escenario donde gran parte de los hechos ocurre en unidades sin autorización.

Autobús blanco y celeste con nombres pintados y carga en el techo, personas, carretera, árboles, postes, múltiples señales comerciales y un letrero de entrada
Un ataque armado contra un bus extraurbano dejó dos heridos en el kilómetro 29.8 de la ruta CA-1 Occidente, en San Lucas Sacatepéquez. (Pmt San Lucas Sac)

La circulación fue habilitada, pero el tránsito tardó en normalizarse

Tras el ataque, la PMT recomendó a los automovilistas tomar en cuenta las restricciones en la zona por la presencia del bus y por el trabajo de las autoridades. Más tarde informó que la unidad de transporte colectivo ya había sido retirada y que la circulación vehicular quedó completamente habilitada.

La policía municipal añadió que el tránsito comenzaría a normalizarse de forma gradual en los minutos siguientes, después de varias horas de afectación en el sector.

El caso se suma a una violencia extendida sobre conductores y usuarios del transporte en Guatemala y Honduras. Entre 2010 y 2024, más de 5 mil choferes fueron asesinados en ambos países, en un entorno marcado por extorsiones, amenazas y ataques armados contra quienes trabajan en buses, taxis y mototaxis.

Según una publicación de Emisoras Unidas, en Guatemala la PDH registró entre 2014 y 2024 unos 2 mil homicidios contra personas vinculadas al transporte público. De esa cifra, alrededor de 640 correspondieron a conductores de buses extraurbanos que recorren el país.

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