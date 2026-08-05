Qué es la “Rappi Mafia” y cómo impulsa startups en América Latina: desde energía hasta ciberseguridad

Ex-empleados de Rappi crean un ecosistema de inversión y mentoría para nuevas startups - REUTERS7Luisa González

Guardar

El término “Rappi Mafia” define a una red de ex-empleados de Rappi que, desde 2015, ha sido protagonista en la fundación de más de cien startups a lo largo de América Latina.

Este fenómeno, inspirado en la famosa “PayPal Mafia” de Silicon Valley, revela cómo una sola empresa puede convertirse en semillero de emprendimientos y en motor de innovación regional. Por lo tanto, no tiene connotación negativa; el impacto es visible en la cantidad, diversidad y alcance de las empresas surgidas de este entorno.

PUBLICIDAD

La importancia de esta tendencia radica en su capacidad para transformar el ecosistema emprendedor en países como Colombia, México, Brasil y Argentina, entre otros. La red de ex-Rappi no solo facilita el acceso a capital y conocimiento, sino que genera un círculo virtuoso de inversión, mentoría y colaboración, con efectos tangibles en la economía digital latinoamericana.

Ex-empleados de Rappi crean un ecosistema de inversión y mentoría para nuevas startups - REUTERS/Henry Romero/File Photo

Qué es la “Rappi Mafia” y cómo surgió

El apodo “Rappi Mafia” no hace referencia a prácticas ilegales, sino a la influencia que han tenido los antiguos trabajadores de Rappi en la creación de nuevas empresas tecnológicas. Este grupo, al igual que sus predecesores de PayPal en Estados Unidos, ha transferido conocimientos, contactos y cultura emprendedora a decenas de proyectos independientes.

PUBLICIDAD

Desde la fundación de Rappi, la cantidad de startups surgidas por ex-empleados se distribuye principalmente en Colombia (46), México (23), Brasil (20), Argentina (9), Chile (6), Perú (2) y Uruguay (1). Algunos de estos emprendimientos han captado inversiones importantes poco después de su lanzamiento, como el caso de Morado, que consiguió cinco millones de dólares en su primera ronda.

Startups con influencia de Rappi en su creación

La diversidad de startups generadas abarca sectores como fintech, logística, e-commerce y tecnología de pagos. Entre los casos destacados figuran:

Frubana es una startup dedicada a la venta y distribución de alimentos que ha recibido inversiones superiores a 65 millones de dólares; su fundador y CEO, el ingeniero industrial colombiano Fabián Gómez Gutiérrez (“Fancho”), formó parte del equipo inicial de Rappi antes de lanzar la empresa en 2018..

Clara: Fintech reconocida como el unicornio más rápido de México; aunque su CEO y cofundador es Gerry Giacomán Colyer , parte de su equipo directivo proviene de la “escuela Rappi”.

Fensivo : creada José Vicente Chávez, quien fue en Rappi gerente de publicidad. Esta compañía ofrece una plataforma diseñada para convertir a los empleados de una compañía en su primera línea de defensa dado que la mayoría de los hackeos llegan por ese frente.

Laika: Plataforma líder en comercio electrónico para productos y servicios para mascotas, fundada por Manuela Sánchez Villamarín , quien trabajó en Rappi antes de lanzar la compañía junto a su equipo.

Ontop y Muni: enfocadas en pagos y venta de productos de supermercado, respectivamente.

El crecimiento acelerado, tanto en cantidad como en calidad, muestra el efecto multiplicador de una red de fundadores con experiencia compartida.

Cuál es el papel de la inversión y la red de apoyo

La influencia financiera también es un factor clave. Rappi ha recaudado más de dos mil millones de dólares, respaldada por fondos como SoftBank. Este músculo financiero, sumado a la red de antiguos empleados, facilita el acceso a recursos para los nuevos proyectos y fortalece el ecosistema emprendedor. La colaboración entre ex-Rappi se traduce en inversiones cruzadas, mentoría y una comunidad activa.

PUBLICIDAD

El fenómeno replica el modelo de redes fundadoras de Silicon Valley y fortalece el acceso a capital y conocimiento en varios países, con Colombia y México como focos principales del surgimiento empresarial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la “PayPal Mafia”, donde los lazos se mantuvieron a pesar de la independencia de sus miembros, la red de Rappi conserva vínculos estrechos con la empresa original. Estas relaciones generan oportunidades, aunque también pueden plantear desafíos para startups externas que buscan competir por recursos y visibilidad.

El auge de la “Rappi Mafia” ha traído beneficios, pero también plantea interrogantes. El acceso privilegiado a capital, talento e inversores puede limitar las oportunidades para startups ajenas a esta red, generando un entorno competitivo desigual. Así, la concentración de recursos en torno a un grupo específico podría restringir la diversidad del ecosistema emprendedor latinoamericano.

PUBLICIDAD

El “efecto Rappi” consolida una red que ya originó decenas de startups por país - REUTERS/Luisa Gonzalez

Algunos actores del sector prefieren términos como “Efecto Rappi” o “Rappi Alumni” para destacar el impacto positivo y evitar connotaciones negativas. Las alianzas y colaboraciones surgidas de esta comunidad han impulsado la innovación y el crecimiento de la región, pero también resaltan la necesidad de democratizar el acceso a financiamiento y mentoría para nuevas generaciones de emprendedores.

Origen y legado de la “PayPal Mafia”

El concepto de “mafia” en el mundo de las startups tiene origen en el grupo de ex-empleados de PayPal, responsables de fundar o liderar empresas de alto impacto tras la venta de la compañía en 2002. Esta red jugó un papel central en el renacimiento de la tecnología en Silicon Valley y su legado es hoy referencia para iniciativas similares en otras regiones.

PUBLICIDAD

La experiencia de PayPal y ahora de Rappi demuestra que el aprendizaje compartido y la construcción de lazos sólidos pueden multiplicar el éxito fuera de la empresa original, con efectos duraderos en la economía digital.