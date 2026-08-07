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“Cada pupusa puede aportar hasta 500 calorías”, advierte nutricionista sobre los excesos en la dieta salvadoreña

La experta en nutrición consciente recomendó moderar el consumo de pupusas y equilibrar la alimentación con frutas, verduras y proteínas después de los excesos festivos

Las pupusas son uno de los alimentos más representativos de El Salvador, pero su aporte calórico es considerable (Foto: Henry Heredia / Infobae)
Las pupusas son uno de los alimentos más representativos de El Salvador, pero su aporte calórico es considerable (Foto: Henry Heredia / Infobae)
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El consumo de pupusas, uno de los símbolos gastronómicos de El Salvador, puede representar un riesgo para la salud cuando se ingiere en exceso. “Cada pupusa puede aportar hasta 500 calorías”, advirtió Wendy Godoy, licenciada en Nutrición y Dietética, durante una entrevista en el espacio Frente a Frente de TCS, donde abordó los peligros de los excesos alimenticios tras las fiestas patronales y los desafíos de la dieta local.

La pupusa, elaborada principalmente con masa de maíz o arroz y rellena de ingredientes que incluyen queso, frijoles, chicharrón o combinaciones de estos, es parte esencial de la dieta nacional.

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Sin embargo, Godoy alertó que su aporte calórico es considerable. “Las pupusas andan entre cuatrocientas a quinientas calorías. Si son revueltas, si son de frijol con queso, si son de queso, andan en trescientas cincuenta”, aseveró la especialista.

De acuerdo con Wendy, el problema surge cuando se consumen varias pupusas en una sola comida. “Si usted se comiera cuatro pupusas, son dos mil calorías ahí”, remarcó. Esta cantidad representa casi la totalidad de las calorías diarias recomendadas para un adulto promedio, sin contar lo que se ingiere en el resto del día. Además, muchas veces estas comidas se acompañan de bebidas azucaradas o alcohólicas, lo que puede incrementar aún más el consumo calórico.

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Una balanza de cocina digital con una pupusa encima; en la pantalla se lee 500. Hay una mesa de madera clara y un tazón azul con una tela detrás.
Una pupusa entera descansa sobre una balanza digital de cocina que muestra el número 500 en su pantalla, indicando un posible aporte calórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Godoy, el consumo excesivo de pupusas no es un caso aislado, sino parte de un patrón cultural que tiende a combinar múltiples carbohidratos y grasas en una misma comida. “Como cultura salvadoreña, nuestros platos típicos son solo carbohidratos y grasas, nada de proteína”, afirmó. La especialista enfatizó que el riesgo no está en el alimento en sí, sino en la cantidad y la frecuencia con que se consume. “Nunca el problema es el alimento, sino el exceso”, puntualizó.

Durante las fiestas patronales y otros periodos festivos, la tendencia al exceso se acentúa, y es común que las personas superen ampliamente sus necesidades energéticas diarias solo con el consumo de pupusas y otros platillos tradicionales.

Porciones adecuadas y alternativas balanceadas

Ante este panorama, la experta en Nutrición y Dietética recomendó prestar especial atención a las porciones. “El problema es que en los comedores nos sirven el plátano entero. La porción correcta es la mitad de la mitad”, ejemplificó en referencia a otros alimentos típicos. Respecto a las pupusas, sugirió limitar la cantidad a una o dos por comida, y acompañarlas siempre de ensaladas frescas y bebidas sin azúcar.

Godoy propuso un modelo de plato balanceado donde la mitad debe contener vegetales o frutas, una cuarta parte proteínas y una cuarta parte carbohidratos. “Las porciones varían para cada persona y también si hacen ejercicio. Es muy importante conocer cuántas calorías necesita el cuerpo y cuáles son las cantidades que hay que consumir de cada macronutriente”, indicó la especialista.

Un plato blanco con pollo, brócoli, espinacas, zanahorias, tomates y quinua. Junto al plato hay un vaso de agua con limón, auriculares y una banda elástica.
La imagen ilustra una comida balanceada compuesta de vegetales, proteína y carbohidratos junto a accesorios deportivos, indicando un estilo de vida de bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los excesos, muchas personas optan por dietas restrictivas que eliminan completamente alimentos como las pupusas o los carbohidratos en general. Godoy advirtió que esta no es una estrategia sostenible y puede desencadenar el efecto rebote. “Si yo quito los carbohidratos, va a llegar un momento en que la persona se va a dar un atracón y va a comer en exceso”, explicó. Según la especialista, quienes recurren a restricciones extremas suelen recuperar el peso perdido e incluso ganar más después de un periodo corto.

Además de moderar el consumo de pupusas, la especialista aconsejó prestar atención a la hidratación, el sueño y la actividad física. Recomendó una ingesta diaria de entre 1.5 y 2 litros de agua, realizar al menos 150 minutos de ejercicio físico semanal y asegurar seis a siete horas continuas de descanso. “El descanso es un pilar muy importante para la pérdida de peso”, dijo.

Por último, Godoy animó a los salvadoreños a adoptar una nutrición consciente y hábitos flexibles. “No se castiguen pensando que deben bajar todo lo ganado en un mes. La clave está en hacer cambios sostenibles y permanentes”, concluyó la especialista.

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