Uno de cada tres argentinos acudió a una institución religiosa en busca de ayuda durante el último año

La asistencia a templos en Argentina respondió a necesidades materiales y emocionales, más allá de la participación en celebraciones religiosas

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Durante el último año, el 35,5% de la población en Argentina asistió a una institución religiosa solicitando algún tipo de ayuda. El relevamiento, realizado por el Barómetro de las Religiones y Creencias en Argentina del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, muestra que muchas personas buscan apoyo espiritual, trabajo o alimentos. La encuesta refleja que la asistencia a templos responde tanto a necesidades materiales como emocionales.

En el análisis de los datos, Damián Setton, sociólogo e integrante del Barómetro, precisó que la consulta no se limitó a templos católicos. “Este 35,5% tiene que ver con quienes asistieron al templo en busca de ayuda, no solo por cuestiones de culto”, señaló Setton en diálogo con Infobae en Vivo.

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El estudio indagó si la población recurrió a un templo durante el último año para pedir asistencia, no únicamente para participar de celebraciones religiosas.

El informe destaca que el 21,7% de quienes acudieron lo hizo por “apoyo espiritual”. Setton aclaró que el estudio, de carácter cuantitativo, no explora en detalle qué entiende cada persona por apoyo espiritual. “No indaga en lo micro. Eso corresponde a otro tipo de estudios cualitativos”, afirmó el sociólogo.

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El estudio registró que la demanda de ayuda material en instituciones religiosas creció, especialmente en barrios populares, sin depender de la filiación religiosa (FOTO: Honduprensa)

Motivos de la búsqueda de ayuda en templos

El 16% de los encuestados que asistieron a instituciones religiosas declaró que su motivo principal fue la búsqueda de trabajo o alimentos. Setton explicó: “Incluso gente de 50 años o más también va por cuestiones laborales o de salud”. El documento señala que muchos buscan redes para insertarse en el mercado laboral o conseguir medicamentos.

El estudio muestra que la demanda de ayuda material creció, especialmente en barrios populares. Setton remarcó que la red de contención que ofrecen las instituciones religiosas funciona independientemente de la filiación religiosa. “Mucha gente ve a las instituciones religiosas como lugares de apoyo, de ayuda, de contención, independientemente de sus creencias”, detalló.

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El informe también relevó la autodefinición religiosa de los consultados. Menos del 60% se considera católico, el 17% evangélico y el 22,4% no se adscribe a ninguna religión. Solo el 4% se identifica como ateo y otro 4% como agnóstico.

El estudio registró que la demanda de ayuda material en instituciones religiosas creció, especialmente en barrios populares, sin depender de la filiación religiosa REUTERS/Pedro Lázaro Fernández.

Diferencias entre católicos y evangélicos

El estudio identificó diferencias notables entre los grupos religiosos en cuanto a la asistencia a templos para pedir ayuda. “El 64% de los evangélicos había asistido a una institución para pedir ayuda, mientras que entre los católicos el porcentaje fue del 38%”, puntualizó Setton.

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Las prácticas religiosas muestran un alto grado de desinstitucionalización. Según el primer informe del Barómetro, la mayoría de los encuestados practica su religiosidad en el ámbito privado, y no solo en comunidad o espacios institucionales. Aun así, las instituciones religiosas mantienen un rol relevante en la atención de demandas sociales.

Impacto por edad y motivos de asistencia

El trabajo del Barómetro también examinó las diferencias por rango etario. Setton precisó que no existen diferencias significativas entre los grupos de edad. “Por capacitación o búsqueda de trabajo, entre personas de 50 años y más el porcentaje es de 7,3%, entre 16 y 29 años es de 6,5%, y entre 30 y 49 años alcanza el 7,6%”, enumeró el sociólogo.

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La encuesta, de alcance nacional, muestra que la situación atraviesa todos los sectores sociales y regiones. Setton remarcó que el fenómeno no se limita al conurbano bonaerense. La búsqueda de trabajo y alimentos en instituciones religiosas se presenta en todo el país, según reflejan los datos del estudio.

El informe también indagó sobre el uso de tecnología en las prácticas religiosas. El porcentaje de personas que utiliza recursos virtuales para participar en rituales o consultar referentes religiosos sigue siendo bajo.

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La encuesta nacional mostró que la búsqueda de trabajo, alimentos y contención en templos atraviesa edades, sectores sociales y regiones de toda la Argentina (AP Foto/Esteban Félix)

Testimonios y experiencia territorial

Adela Mancuso, de la parroquia Mamá Antula en la ciudad de Libertad, describió el impacto de la crisis en el territorio. “Noté que se incrementó la cantidad de personas que piden la bolsa de alimentos, agravada por la búsqueda de trabajo”, relató. Mancuso indicó que, en su experiencia, la demanda de trabajo supera incluso el pedido de alimentos. Las consultas provienen principalmente de mujeres jóvenes y adultas que buscan empleo doméstico.

Según Mancuso, la caída de la actividad en la construcción eliminó las oportunidades para muchos hombres, especialmente en barrios con fuerte presencia de inmigrantes. “Las changas de construcción desaparecieron”, afirmó. La alternativa para muchos se reduce a trabajos informales o eventuales, como repartos en bicicleta o remises con vehículos antiguos.

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En el barrio, la rotación de comercios es constante. “Los locales cambian cada tres o cuatro meses”, señaló Mancuso. Las ferias americanas y la reventa de ropa se convirtieron en una fuente de ingreso para algunas familias. La hermana advirtió que la venta de drogas emerge como una opción para jóvenes varones ante la falta de empleo formal.

Relación entre lo material y lo espiritual

Setton subrayó que la demanda de apoyo espiritual aparece vinculada a problemas materiales. “No buscan una respuesta teológica sino que, muchas veces, los problemas materiales generan un estado de vulnerabilidad que las personas interpretan como un problema espiritual”, explicó. La encuesta detectó que violencia de género, consumo de drogas y dificultades económicas se reinterpretan como problemas espirituales en algunas comunidades religiosas.

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La encuesta nacional mostró que la búsqueda de trabajo, alimentos y contención en templos atraviesa edades, sectores sociales y regiones de toda la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de quienes asisten a templos para pedir ayuda se encuentran en condiciones de trabajar. Setton destacó que la falta de empleo no responde a cuestiones personales sino al contexto económico. La encuesta nacional confirma que la crisis laboral y la demanda de contención material motivan la asistencia a templos en todo el país.

Acceso a investigaciones y estudios complementarios

El Barómetro de las Religiones y Creencias en Argentina publica todos sus informes de acceso público. Setton recomendó consultar trabajos cualitativos de investigadores como Mariela Mosqueira y Marcos Carbonelli, quienes analizaron en profundidad el mundo evangélico y las demandas sociales vinculadas a la fe.

Las investigaciones disponibles permiten comprender cómo las instituciones religiosas responden a necesidades que exceden lo espiritual. La información aporta elementos para el diseño de políticas sociales y el abordaje integral de la vulnerabilidad en distintos sectores.

El fenómeno de la asistencia a instituciones religiosas en busca de ayuda material y espiritual revela una trama compleja. Los datos recabados por el Barómetro del CBC-UBA permiten dimensionar la magnitud y el alcance de la demanda social en Argentina.

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