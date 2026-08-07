¡Entre las mejores de la región! Selecta femenina de El Salvador revalida el bronce en Santo Domingo 2026

La plantilla emergente del fútbol salvadoreño demostró la profundidad y el crecimiento del talento local en la competencia regional (Cortesía: Selecta SV).

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La selección femenina de fútbol de El Salvador volvió a demostrar de qué está hecha al subirse, por segunda ocasión consecutiva, al podio continental. La representación cuscatleca mostró su mejor versión de juego en el duelo por el tercer lugar, con líneas más sólidas y donde los errores que le aquejaron en la fase de grupos fueron finalmente superados.

Con temple, garra y una efectividad impecable, las salvadoreñas vencieron 2-1 a Venezuela para adjudicarse con total justicia la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Muestra de esa efectividad y buen dominio en el partido por el podio fue que solo en la primera mitad el equipo nacional hizo un total de dos disparos a portería, uno de los cuales efectivamente acabó en el fondo de la red. La jugada del primer gol, iniciada en el minuto 27, nació de un error en la salida venezolana y una pérdida de balón por parte de su defensa.

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La oportunidad fue aprovechada magistralmente por Abigail López, quien recorrió unos 20 metros hacia el pórtico rival. El gol representó para El Salvador un verdadero alivio y el impulso necesario para buscar consolidar el marcador.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Éric Acuña se mostró más asentado en el terreno de juego, sabiendo que el resultado parcial obligaba a las venezolanas a volcarse al ataque. Al minuto 62, la Selecta recurrió a un recurso no tan habitual pero sumamente efectivo: el juego aéreo. Victoria Sánchez Meza recibió un centro preciso en el corazón del área y, en medio de las dos defensas centrales, giró el cuello para mandar un remate esquinado que puso el 2-0 en la pizarra.

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Por segunda edición consecutiva, la Selecta Femenina se sube al podio regional y revalida la presea obtenida en San Salvador 2023 (Cortesía: INDES).

Aunque Venezuela apretó en los minutos finales y encontró el descuento al minuto 90 por medio de Paola Villamizar, la guardameta salvadoreña Idalia Serrano se convirtió en una muralla infranqueable que sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

Con este triunfo, El Salvador revalida la presea obtenida hace tres años en San Salvador 2023, donde la Selecta femenina ganó su primera e histórica medalla de bronce regional. En Santo Domingo 2026, el podio quedó encabezado por México con el oro y Colombia con la plata, mientras que Venezuela se quedó con las manos vacías en el cuarto lugar.

Renovación y coraje: el valor de competir sin las figuras de la “generación dorada”

El logro en esta edición tiene un valor añadido sustancial. La Selección Femenina de El Salvador compitió en un torneo condicionado por ausencias de jugadoras de élite, destacando el caso de su máxima figura histórica, Brenda Cerén.

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A pesar de disputar el certamen sin referentes clave de su alineación estelar, las futbolistas cuscatlecas lograron sobreponerse a las rotaciones y bajas para asegurar la medalla entre las mejores de la región.

Impacto de las ausencias en el plantel: Brenda Cerén, delantera estrella del Cruz Azul y máxima artillera histórica de la Selecta, no pudo liderar el ataque en Santo Domingo debido a compromisos y restricciones de calendario.

Rol de las legionarias: Las futbolistas que militan en ligas internacionales enfrentaron serias dificultades de convocatoria al no tratarse de fechas FIFA oficiales de máxima prioridad para todos los clubes.

El “Grupo B” o alternativo: Ante este panorama, el cuerpo técnico tuvo que estructurar un equipo basado en el talento de la liga local y jugadoras alternativas, quienes asumieron con enorme madurez la responsabilidad de representar al país.

Brenda Cerén figuró durante el torneo femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde lideró el ataque nacional para alcanzar el podio.(Cortesía: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023).

El mérito de esta medalla radica en que el combinado alternativo demostró el notable crecimiento estructural del fútbol femenino salvadoreño. Jugadoras como Abigail López y Victoria Meza tomaron con creces el protagonismo ofensivo ante la ausencia de las atacantes titulares.

Lejos de conformarse con este éxito regional, el representativo salvadoreño ya pone la mirada en su próximo gran reto internacional. Para noviembre de 2026, la Selección Femenina de El Salvador (fútbol 11) afrontará su máximo desafío en el escenario principal de la región al disputar el Campeonato Femenino de la Concacaf de 2026.

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En esta histórica competición, la Selecta se medirá en un electrizante duelo de cuartos de final ante la gran potencia mundial, Estados Unidos, el próximo 27 de noviembre.