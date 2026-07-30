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Sam Altman aseguró que la IA aceleró la creación de startups y destacó que: “Nunca hubo un mejor momento para emprender”

El CEO de OpenAI analizó durante una entrevista con Y Combinator cómo las nuevas herramientas digitales modificaron el panorama para los fundadores y anticipó los desafíos que acompañan a esta transformación dentro del ecosistema tecnológico

Dos hombres sentados en sillones frente a una mesa de café con vasos de agua. El hombre de la izquierda viste camiseta azul y zapatillas blancas. El otro, de espaldas, usa camiseta oscura
Sam Altman afirmó que la inteligencia artificial redujo de meses a minutos la creación de una empresa tecnológica (Captura de video: YouTube/@@ycombinator)
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En el escenario de la innovación tecnológica, la velocidad y el alcance de las startups han cobrado una nueva dimensión. El avance de la inteligencia artificial transformó de raíz la manera en que los emprendedores fundan y escalan empresas tecnológicas.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, remarcó durante una reciente entrevista en el Startup School 2026 organizado por Y Combinator que crear una empresa tecnológica hoy puede tomar minutos, cuando antes requería meses de trabajo continuo.

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Esta transformación, impulsada por el desarrollo de herramientas basadas en IA, redefine lo que es posible para nuevos fundadores y plantea desafíos inéditos para el ecosistema global.

Según relató Altman, la escena startup de 2005 contrasta de manera abrupta con el presente: “Lo que antes requería tres meses de trabajo de cada empresa durante un ciclo de Y Combinator, aceleradora de Silicon Valley que impulsó empresas como Airbnb y Dropbox, ahora puede lograrse en siete minutos con un agente de codificación”.

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Sam Altman sentado en una silla, vestido con camiseta azul claro, pantalones vaqueros y zapatillas blancas. Tiene un micrófono prendido en la camisa
Altman sostuvo en Y Combinator que un agente de codificación puede completar en siete minutos tareas que antes llevaban tres meses (Captura de video: YouTube/@@ycombinator)

El ejecutivo subrayó el cambio de paradigma, detallando que ahora los fundadores pueden iniciar la empresa más ambiciosa y loca que se les ocurra, apoyados por expertos virtuales en cada campo y herramientas que hasta hace poco resultaban inaccesibles. “Nunca hubo un mejor momento para emprender”, declaró.

Startups más rápidas y accesibles

El uso de agentes de IA permitió que equipos pequeños tomen proyectos complejos, tradicionalmente reservados a grandes compañías. Altman remarcó que este fenómeno genera una democratización del acceso: “En los últimos meses he visto a muchas personas que crecieron usando IA y que automatizan toda una startup con cuatro personas y acceso a cómputo”.

Esta tendencia repercute en el aumento de las llamadas startups hard tech, aquellas que abordan desafíos tecnológicos de gran escala.

Primer plano de una mano tocando un holograma brillante de un cohete, rodeado de múltiples iconos digitales de negocios sobre un fondo oscuro.
El avance de la IA transformó la forma en que los emprendedores fundan y escalan startups tecnológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el ejecutivo de 41 años, la proporción de empresas de este tipo dentro de Y Combinator pasó de entre 5% y 10% a cerca de 25%. “Con agentes y menor costo, ahora es mucho más sencillo emprender en áreas antes consideradas inviables para pequeños equipos”, puntualizó.

OpenAI: de la investigación a la disrupción global

OpenAI surgió en sus orígenes como un proyecto de investigación dentro de YC Research, impulsado por la convicción de que la inteligencia artificial general (AGI) era alcanzable.

Altman recordó que la idea de construir una AGI era vista como una quimera: “Solamente 50 personas en el mundo creían que Inteligencia Artificial era posible, y 45 de ellas trabajaban en OpenAI”.

OpenAI nació como un proyecto de investigación de YC Research con la convicción de que la inteligencia artificial general era alcanzable (Europa Press)
OpenAI nació como un proyecto de investigación de YC Research con la convicción de que la inteligencia artificial general era alcanzable (Europa Press)

El ejecutivo sostuvo que los avances fueron posibles gracias a desafiar el consenso y perseverar pese al escepticismo de la industria, lo que les permitió desarrollar la tecnología con menor presión competitiva. “Fue frustrante, pero también un regalo, porque nos permitió trabajar sin la presión de la competencia masiva”, expresó Altman.

Convicción y agencia: el consejo para la nueva generación

El panorama que describió el CEO de OpenAI se acompaña de recomendaciones para quienes inician su camino emprendedor.

Altman insistió en la importancia de la agencia personal, la ambición y la resiliencia, y sugirió a los participantes de Y Combinator que no teman a las ideas grandes aunque aún no tengan claro el camino inicial. “Muchas de las mejores ideas tienen la visión clara, aunque los primeros pasos sean inciertos”, destacó.

Altman recomendó a los nuevos fundadores apostar por la ambición, la resiliencia y la búsqueda de cofundadores dentro del ecosistema tecnológico (REUTERS)
Altman recomendó a los nuevos fundadores apostar por la ambición, la resiliencia y la búsqueda de cofundadores dentro del ecosistema tecnológico (REUTERS)

Altman animó a los futuros fundadores a buscar satisfacción y bienestar en el trayecto, no solo en los logros tangibles: “Se pueden cometer muchos errores y fallar, la industria tecnológica suele ser muy tolerante con eso. Ojalá pudiera decirme a mí mismo, cuando empezaba, que todo iba a salir bien. Fue un tiempo difícil, pero esa perseverancia es valiosa”.

Entre los retos de la comunidad emprendedora, el ejecutivo destacó la necesidad de construir redes de apoyo y encontrar colaboradores que compartan la visión.

Señaló que, en ocasiones, lo más complicado para los talentos emergentes es “resolver el problema de encontrar cofundadores”, e indicó que moverse a lugares de alta concentración tecnológica, como el Área de la Bahía de San Francisco, todavía resulta útil para conectar con aliados clave.

IA a demanda: oportunidades y dilemas

El crecimiento de la IA a demanda abre oportunidades para la economía global, pero también plantea interrogantes sobre el futuro del trabajo, la concentración de poder y la privacidad.

El crecimiento de la IA a demanda abre oportunidades, pero también plantea riesgos sobre trabajo, privacidad y concentración de poder (REUTERS)
El crecimiento de la IA a demanda abre oportunidades, pero también plantea riesgos sobre trabajo, privacidad y concentración de poder (REUTERS)

Altman advirtió sobre el peligro potencial de que una sola empresa o modelo concentre demasiada influencia: “Puedo imaginarme mundos donde la IA lleva a la mayor distribución de poder que hayamos visto y también escenarios donde la concentra como nunca antes”.

El directivo subrayó la importancia de que los beneficios de la tecnología se distribuyan entre la mayor cantidad de personas posible y que los sistemas de IA respeten los valores humanos.

También hizo referencia a riesgos como la vigilancia excesiva y la pérdida de agencia individual, alertando sobre la posibilidad de que la búsqueda de seguridad derive en una sociedad donde “se obtiene abundancia material, pero sin libertad ni propósito”.

Frente a estos desafíos, remarcó que el papel de las startups será central para mantener la innovación y evitar la concentración de poder. “Si las empresas emergentes siguen surgiendo y el ecosistema continúa funcionando, eso solo ya sería una gran contribución”, señaló.

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