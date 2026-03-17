La opción de WhatsApp que debes apagar ahora mismo para que nadie espíe tus chats

Existen formas de reducir el riesgo de miradas extrañas en la información almacenada en la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La configuración predeterminada de WhatsApp, la aplicación de Meta, incluye una opción activa que puede abrir la puerta a ciberataques, filtraciones de datos y accesos no autorizados a información privada.

La descarga automática de archivos, pensada como una herramienta de comodidad para los usuarios, representa actualmente uno de los principales puntos de entrada para ataques informáticos y campañas de espionaje digital.

Esta función, habilitada por defecto en la mayoría de los dispositivos Android y iPhone, facilita la transferencia inmediata de fotos, videos y documentos, pero permite la infiltración silenciosa de archivos maliciosos y programas espía.

Por qué esta opción en WhatsApp es un riesgo de seguridad digital

La función pensada para la comodidad es utilizada por los ciberdelincuentes para infiltrar archivos peligrosos. (Foto: REUTERS)

Los atacantes pueden enviar archivos infectados que el sistema procesa automáticamente, exponiendo a millones de usuarios a la sustracción de datos personales, robos de contraseñas y la manipulación remota del dispositivo.

Un archivo aparentemente inofensivo enviado por un contacto o un número desconocido puede contener malware que se activa apenas se descarga en el dispositivo. La función de descarga automática elimina el filtro de autorización manual, permitiendo el ingreso silencioso de amenazas sin que el usuario lo advierta.

Esta vulnerabilidad facilita que los hackers accedan no solo a los chats privados, sino a otros datos almacenados en el teléfono, como fotos, videos y listas de contactos. En contextos corporativos, el riesgo se agrava por la presencia de información confidencial y documentos de valor estratégico.

Cómo es el proceso para desactivar la descarga automática en WhatsApp

Todos los pasos se realizan desde la aplicación oficial. (Foto: REUTERS)

Modificar esta configuración es un proceso sencillo, pero esencial para reducir riesgos. En dispositivos iPhone, el usuario debe abrir WhatsApp, acceder a “Configuración”, entrar en “Chats” y desactivar la opción “Guardar en fotos”.

En Android, el cambio se realiza desde el menú de los tres puntos verticales, seleccionando “Ajustes”, luego “Chats”, y desactivando la “Visibilidad de archivos multimedia”. De este modo, los archivos recibidos no se guardarán automáticamente en la galería.

Este ajuste contribuye directamente a la protección de la privacidad, porque disminuye la probabilidad de que archivos peligrosos accedan y se activen en el sistema operativo.

De qué otros peligros hay que tener cuidado al usar la app de WhatsApp

Otras amenazas, como enlaces falsos y suplantación de identidad, exigen medidas de seguridad adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga automática de archivos no constituye el único punto vulnerable en WhatsApp. Los mensajes con enlaces maliciosos, intentos de phishing y la suplantación de identidad siguen siendo métodos frecuentes de fraude.

Para elevar los estándares de seguridad, los usuarios deben aplicar prácticas adicionales, como evitar responder a mensajes de remitentes desconocidos, no pulsar enlaces sospechosos y abstenerse de compartir códigos de verificación recibidos por SMS.

La actualización regular de la aplicación y la activación de la verificación en dos pasos desde los ajustes de cuenta forman parte de las medidas recomendadas. Restringir la información compartida, sobre todo en grupos o con nuevos contactos, ayuda a minimizar la exposición a amenazas.

Por qué los atacantes buscan el código de verificación de WhatsApp

El código de acceso es la llave a toda la información de la cuenta y su robo permite el control total del perfil. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

El código de verificación enviado por WhatsApp es la última barrera de seguridad que protege la cuenta y toda la información almacenada. Compartir este número, incluso por error, equivale a entregar el acceso completo a la cuenta a un desconocido.

Los atacantes emplean técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por soporte técnico o entidades oficiales, para engañar a los usuarios y apoderarse de su identidad digital.

Una vez obtenido el código, los ciberdelincuentes pueden tomar control total de la cuenta de WhatsApp, restringir el acceso al titular, acceder a los chats y archivos personales, y lanzar fraudes adicionales a contactos y amigos utilizando la identidad robada.

La sofisticación de los métodos de engaño obliga a los usuarios a mantener una actitud vigilante y a desconfiar de cualquier solicitud inesperada relacionada con la seguridad de la aplicación.