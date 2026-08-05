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Adiós a WhatsApp: estos son los teléfonos que perderán acceso a la app a partir del 15 de agosto de 2026

Si tu teléfono no puede actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, podría perder el acceso a WhatsApp a partir del 15 de agosto

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 15 de agosto. (Foto: Meta)
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A partir del 15 de agosto de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de teléfonos inteligentes que ya no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por Meta.

La medida afectará principalmente a dispositivos antiguos con versiones desactualizadas de Android e iOS, cuyos propietarios podrían perder el acceso a la aplicación de mensajería si no actualizan el sistema operativo o cambian de equipo.

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Según la política de compatibilidad de la compañía, WhatsApp solo continuará funcionando en dispositivos con Android 5.0 o versiones posteriores y en iPhone con iOS 15.1 o superior. Los modelos que, debido a sus limitaciones de hardware, no puedan instalar estas versiones del sistema operativo quedarán fuera del soporte oficial.

Versiones antiguas de Android y iOS dejarán de tener acceso a WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Versiones antiguas de Android y iOS dejarán de tener acceso a WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este tipo de ajustes forma parte de las revisiones periódicas que realiza Meta para garantizar que la plataforma pueda incorporar nuevas funciones, mejorar la seguridad y ofrecer un rendimiento adecuado en los dispositivos compatibles.

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Los celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp

La actualización afectará a modelos de distintas marcas que fueron muy populares durante la última década.

En el caso de Samsung, dejarán de ser compatibles equipos como el Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

Para Motorola, la medida alcanzará al Moto G y Moto E de primera generación, dos dispositivos que marcaron el inicio de la familia Moto.

Los usuarios de LG también deberán revisar si todavía utilizan modelos como Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 o G2 Mini, ya que todos ellos dejarán de recibir soporte para WhatsApp.

Diferentes celulares dejarán de tener acceso a WhatsApp si tienen versiones antiguas de Android y iOS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Diferentes celulares dejarán de tener acceso a WhatsApp si tienen versiones antiguas de Android y iOS. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Sony, los equipos afectados pertenecen a la familia Xperia, incluyendo los modelos Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

Por su parte, Huawei retirará la compatibilidad para los Ascend Mate y Ascend G740.

En el ecosistema de Apple, la situación dependerá de la versión del sistema operativo instalada. Todos los iPhone que no puedan actualizarse a iOS 15.1, entre ellos el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, dejarán de ser compatibles con futuras versiones de la aplicación.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Diferentes marcas de celulares dejarán de tener acceso a WhatsApp. (Meta)

Por qué Meta deja de dar soporte a estos dispositivos

La decisión responde principalmente a cuestiones técnicas y de seguridad.

Los teléfonos más antiguos carecen de la capacidad necesaria para ejecutar las funciones más recientes incorporadas por WhatsApp, especialmente aquellas relacionadas con inteligencia artificial, videollamadas mejoradas, canales, nuevas herramientas de privacidad y sistemas de cifrado más avanzados.

Además, muchos de estos dispositivos ya no reciben actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes, lo que incrementa el riesgo de vulnerabilidades y ataques informáticos.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
WhatsApp no está disponible para todos los dispositivos.

Meta sostiene que centrar el desarrollo en dispositivos más modernos permite optimizar recursos, mejorar el rendimiento de la aplicación y acelerar la incorporación de nuevas funciones para la mayoría de los usuarios.

Qué ocurrirá cuando WhatsApp deje de funcionar

El proceso no suele producirse de forma inmediata.

Inicialmente, los usuarios dejarán de recibir nuevas versiones de WhatsApp desde Google Play Store o App Store. Con el paso del tiempo comenzarán a aparecer problemas de funcionamiento, como errores al iniciar sesión, dificultades para enviar o recibir mensajes y fallas durante las llamadas o videollamadas.

Finalmente, la aplicación dejará de funcionar por completo en los dispositivos incompatibles.

Antiguos sistemas de Android y iOS no ofrecen un buen soporte para el actual WhatsApp. EFE/EPA/IAN LANGSDON
Antiguos sistemas de Android y iOS no ofrecen un buen soporte para el actual WhatsApp. EFE/EPA/IAN LANGSDON

Qué hacer antes del 15 de agosto

La primera recomendación es comprobar qué versión del sistema operativo utiliza el teléfono.

En Android, esta información puede consultarse desde el menú Configuración y luego en el apartado Información del teléfono o Acerca del dispositivo. En el caso del iPhone, basta con ingresar en Configuración, General y Actualización de software para verificar si existe una versión más reciente disponible.

Si el dispositivo todavía admite una actualización compatible con WhatsApp, conviene instalarla cuanto antes.

En cambio, si el teléfono ya no puede actualizarse, lo más recomendable es realizar una copia de seguridad de los chats mediante Google Drive o iCloud antes del 15 de agosto. De esa forma será posible restaurar las conversaciones en un nuevo dispositivo sin perder mensajes, fotografías, videos ni documentos importantes.

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