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Ok Google no va más: el nuevo Asistente será la IA Gemini y debes decir ‘Hey Google’

Tras una década de funcionamiento, Google retirará su histórico Asistente de los teléfonos móviles y lo sustituirá por Gemini

El Asistente de Google dejará de estar disponible desde el 4 de setiembre de 2026.
El Asistente de Google dejará de estar disponible desde el 4 de setiembre de 2026. (Google)
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Google confirmó el fin de una de las herramientas más reconocidas de su ecosistema móvil. A partir del 4 de septiembre de 2026, el Asistente de Google dejará de estar disponible en los teléfonos inteligentes y en otros dispositivos vinculados a ellos, marcando el cierre de una tecnología que durante una década ayudó a millones de usuarios a realizar búsquedas por voz, controlar dispositivos inteligentes, programar recordatorios y ejecutar tareas cotidianas.

La decisión forma parte de la estrategia de la compañía para concentrar todas las funciones de asistencia virtual en Gemini, su plataforma de inteligencia artificial generativa.

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Desde hace varios meses, Google ya había comenzado a integrar Gemini en Android como reemplazo del tradicional asistente de voz, pero hasta ahora ambos sistemas convivían y los usuarios podían elegir cuál utilizar.

Google reemplaza su antiguo Asistente por la IA Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Google reemplaza su antiguo Asistente por la IA Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Con este cambio, esa dualidad desaparece y Gemini se convierte en el único asistente disponible para la mayoría de los teléfonos compatibles.

El Asistente de Google se despide después de diez años

El Asistente de Google fue presentado oficialmente el 18 de mayo de 2016 durante la conferencia Google I/O.

Su llegada representó un paso importante en la evolución de los asistentes virtuales, compitiendo directamente con Siri, de Apple, y Alexa, de Amazon. Durante años, la frase “OK Google”, posteriormente simplificada como “Hey Google”, permitió a los usuarios interactuar con sus dispositivos mediante comandos de voz para realizar búsquedas, enviar mensajes, reproducir música, consultar el clima o controlar equipos inteligentes del hogar.

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Con el auge de la inteligencia artificial generativa, Google considera que esa tecnología ha quedado superada por asistentes capaces de comprender mejor el contexto de las conversaciones y ofrecer respuestas más elaboradas.

Google anuncia la eliminación de su Asistente para darle paso a Gemini, su plataforma de IA.
Google anuncia la eliminación de su Asistente para darle paso a Gemini, su plataforma de IA. (Gemini)

Por ese motivo, la empresa anunció oficialmente el retiro definitivo del Asistente en los dispositivos móviles.

Estos dispositivos dejarán de tener el Asistente

Google explicó que la eliminación del servicio no afectará únicamente a los teléfonos inteligentes.

También dejará de estar disponible en los relojes con Wear OS, en los auriculares compatibles con Gemini y en los vehículos que utilicen Android Auto proyectado desde un teléfono móvil.

Sin embargo, la compañía aclaró que los automóviles con Google integrado de forma nativa continuarán utilizando el Asistente de Google después del 4 de septiembre de 2026, al menos de manera temporal.

Google da a conocer qué dispositivos se verán afectados por la eliminación de su Asistente.
Google da a conocer qué dispositivos se verán afectados por la eliminación de su Asistente. (Gemini)

Asimismo, otros dispositivos del ecosistema doméstico, como televisores inteligentes, altavoces y pantallas conectadas, seguirán funcionando con el Asistente por el momento.

No obstante, la hoja de ruta de Google apunta a que Gemini termine reemplazándolo también en esos equipos.

Gemini será el nuevo centro del ecosistema

La transición responde a la apuesta de Google por una inteligencia artificial más avanzada.

A diferencia del antiguo Asistente, Gemini no solo ejecuta órdenes sencillas, sino que también mantiene conversaciones más naturales, interpreta instrucciones complejas, resume información, redacta textos, responde preguntas de mayor contexto y ofrece ayuda en tareas de productividad.

En los últimos meses, numerosos dispositivos Android ya respondían a la frase “Hey Google” activando Gemini en lugar del asistente tradicional.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
Gemini será el nuevo asistente de Google. (Google)

Hasta ahora existía la posibilidad de cambiar entre ambos sistemas desde la configuración del teléfono, pero esa opción desaparecerá con la desactivación definitiva del Asistente.

De esta manera, Google unifica su estrategia en torno a un único asistente basado en inteligencia artificial.

Qué cambiará para los usuarios

Para la mayoría de las personas, el cambio será prácticamente transparente.

Los comandos habituales para consultar el clima, crear alarmas, controlar dispositivos inteligentes, iniciar llamadas o buscar información seguirán funcionando, aunque ahora serán procesados por Gemini.

Además de mantener muchas de las capacidades del antiguo Asistente, la nueva plataforma incorpora funciones de razonamiento, generación de contenido y comprensión contextual que amplían significativamente sus posibilidades.

Google sostiene que esta evolución permitirá ofrecer respuestas más útiles y una interacción mucho más natural con los dispositivos.

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