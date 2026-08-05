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Poner una moneda sobre el router de WiFi: el truco que muchos prueban, es o no útil

Antes de probar el truco de la moneda, conviene conocer qué prácticas sí ayudan a mejorar la cobertura y estabilidad de la red inalámbrica en casa

Primer plano de un router WiFi negro TP-Link Archer AX50 con un euro de pie sobre él, en una mesa de madera con libros y una planta al fondo
La idea se volvió viral por su aparente facilidad, pero especialistas advierten que no tiene sustento técnico. (Router WiFi)
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Colocar una moneda sobre el router de WiFi es uno de los trucos caseros que más circula en redes sociales para supuestamente mejorar la señal de internet en casa. La teoría sostiene que el metal ayudaría a redirigir las ondas inalámbricas y aumentaría la cobertura del WiFi.

Sin embargo, especialistas en telecomunicaciones y fabricantes como Cisco coinciden en que no existe evidencia científica que respalde esta práctica y, por el contrario, advierten que los objetos metálicos cerca del equipo pueden generar interferencias e incluso afectar su funcionamiento.

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La calidad de la conexión inalámbrica depende de múltiples factores, como la ubicación del router, los materiales de construcción de la vivienda, la cantidad de dispositivos conectados y las interferencias producidas por otros aparatos electrónicos. Por ello, las mejoras reales pasan por optimizar la instalación del equipo y no por recurrir a objetos colocados sobre él.

Un router WiFi blanco con antenas está sobre una mesa de madera. Una moneda de cobre se equilibra en su centro, con un símbolo WiFi y ondas luminosas azules.
Un router WiFi moderno de color blanco se encuentra sobre una mesa de madera, con una moneda de cobre sobre su superficie y la señal inalámbrica digitalmente representada en el aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué algunas personas ponen una moneda sobre el router?

El origen de este consejo parte de la idea de que una moneda metálica podría modificar la dirección de las ondas de radio emitidas por el router, concentrando la señal hacia determinadas zonas de la vivienda.

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Según quienes promueven este método, el metal actuaría como una especie de reflector que aumentaría el alcance del WiFi y reduciría las pérdidas de señal.

Sin embargo, esta hipótesis carece de respaldo técnico. Los routers domésticos están diseñados con antenas y sistemas de transmisión calibrados para distribuir la señal de manera determinada, por lo que una moneda no tiene la capacidad de mejorar su rendimiento.

Primer plano de un router WiFi negro de cuatro antenas sobre una mesa de madera, con una moneda en su superficie y líneas de luz azul simulando señal inalámbrica.
Un moderno router WiFi negro con cuatro antenas y una moneda encima, emitiendo señales luminosas que representan conectividad inalámbrica, en un entorno doméstico contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, la percepción de una mejor conexión puede deberse simplemente a cambios de ubicación del dispositivo o a variaciones normales en el tráfico de la red, y no a la presencia del objeto metálico.

Qué dicen los expertos sobre este truco

Diversos especialistas en redes inalámbricas desaconsejan colocar cualquier objeto metálico sobre el router.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) explica que numerosos materiales, entre ellos los metales, pueden bloquear, reflejar o debilitar las señales inalámbricas, reduciendo el alcance efectivo de la red WiFi.

En la misma línea, el fabricante de equipos de red Cisco señala que los objetos metálicos de gran tamaño y otras superficies reflectantes pueden interferir con la propagación de las ondas de radio, por lo que recomienda instalar el router en espacios abiertos y alejados de este tipo de elementos.

Router WiFi con luces de error, laptop y smartphone mostrando "Sin conexión a internet" sobre una mesa, con una mujer frustrada en el fondo.
El truco de la moneda en el router puede afectar tu señal WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las posibles interferencias, cubrir parcialmente el equipo puede dificultar la correcta disipación del calor. Aunque una moneda por sí sola difícilmente provoque un sobrecalentamiento, acumular objetos sobre el router nunca es una práctica recomendable, ya que estos dispositivos necesitan una ventilación adecuada para funcionar de manera estable.

Los métodos que sí ayudan a mejorar la señal WiFi

En lugar de recurrir a trucos virales, los expertos aconsejan aplicar medidas que realmente influyen en el rendimiento de la red.

Una de las más importantes consiste en instalar el router en un punto central de la vivienda y, de ser posible, en una posición elevada. De esta forma, la señal puede distribuirse de manera más uniforme hacia las distintas habitaciones.

También se recomienda mantener el equipo alejado de paredes gruesas, columnas de concreto, muebles grandes y electrodomésticos como hornos microondas, refrigeradores o teléfonos inalámbricos, ya que todos ellos pueden afectar la propagación de las ondas.

Ilustración de un router WiFi negro sobre una mesa de madera. Ondas azules y rojas emanan de él, mostrando siluetas de personas invisibles a través de paredes.
El router WiFi debe de estar en una ubicación elevada del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el router de forma ocasional también puede ayudar a solucionar problemas temporales de rendimiento, especialmente después de largos periodos de funcionamiento continuo.

Asimismo, mantener actualizado el firmware del equipo permite corregir errores de seguridad y mejorar la estabilidad de la conexión.

Cuándo conviene utilizar un repetidor WiFi

Si la vivienda es muy grande o tiene varios pisos, la mejor solución suele ser instalar un repetidor WiFi, un sistema de malla (Mesh) o un punto de acceso adicional.

Estos dispositivos amplían la cobertura de la red de manera mucho más eficiente que cualquier truco casero y permiten mantener velocidades estables incluso en habitaciones alejadas del router principal.

En algunos casos, cambiar un router antiguo por un modelo compatible con estándares modernos como WiFi 6 o WiFi 7 también representa una mejora significativa tanto en alcance como en velocidad.

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