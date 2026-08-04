Epic Games regala un nuevo juego de ciencia ficción para PC por tiempo limitado

Epic Games Store regala Project First Contact hasta el 18 de agosto y se queda para siempre

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Epic Games Store vuelve a sorprender a los jugadores de PC con una nueva promoción gratuita. Durante las próximas semanas, cualquier usuario podrá reclamar sin costo el juego de ciencia ficción “Project First Contact”, una aventura de acción ambientada en un planeta Tierra invadido por fuerzas alienígenas.

La oferta estará disponible hasta el 18 de agosto de 2026, y una vez añadido a la biblioteca, el título quedará vinculado a la cuenta para siempre, incluso después de que finalice la promoción.

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La campaña refuerza la estrategia de Epic Games de acercar títulos de calidad a la comunidad, permitiendo experimentar nuevos géneros y ampliar la colección personal sin necesidad de invertir dinero. En un escenario donde la competencia entre plataformas digitales se intensifica, las promociones gratuitas no solo premian la fidelidad, también invitan a jugadores nuevos a explorar el catálogo de la tienda.

Project First Contact llega gratis a Epic, supervivencia en una Tierra invadida por alienígenas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué trata el nuevo juego gratuito de Epic Games

El argumento nos sitúa en un planeta Tierra devastado por una invasión extraterrestre. El jugador asume el papel de uno de los pocos supervivientes que ha logrado escapar de los experimentos de los invasores. La misión es clara: abrirse paso entre criaturas hostiles y avanzar hacia el Área 51, ahora convertida en el centro de operaciones alienígena.

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A lo largo de la aventura, será necesario recorrer paisajes tan variados como montañas, bosques, llanuras y océanos, enfrentando enemigos cada vez más peligrosos. La atmósfera opresiva, la narrativa de ciencia ficción y la progresión del personaje prometen una experiencia envolvente para quienes disfrutan de historias de supervivencia y ciencia ficción.

Cómo reclamar el juego gratis en Epic Games Store

El proceso para sumar “Project First Contact” a la biblioteca digital es sencillo, incluso para quienes no tienen experiencia con la plataforma:

Epic refuerza su estrategia de juegos gratuitos con un shooter sci‑fi para ampliar biblioteca sin pagar

1) Crear o iniciar sesión en la cuenta Epic Games

Ingresa a store.epicgames.com, regístrate si es tu primera vez o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

2) Ir a la sección Tienda

Desde la página principal, accede a la pestaña “Tienda” y ubica los juegos gratuitos destacados.

3) Buscar el juego gratuito

Identifica “Project First Contact” en la lista de títulos promocionados y haz clic en su ficha para ver los detalles.

4) Procesar la compra a coste cero

Asegúrate de que el precio sea “0” y selecciona “Obtener”. No será necesario ingresar datos de pago.

5) Agregar el juego a tu biblioteca

Finaliza el proceso y el juego quedará asociado a tu cuenta de forma permanente, permitiendo futuras descargas sin restricciones.

6) Instalar y jugar

Descarga el cliente de Epic Games Store, accede a tu biblioteca, selecciona el juego y comienza la instalación. Consulta los requisitos técnicos para optimizar el rendimiento.

Ventajas del formato digital y recomendaciones

Cómo reclamar Project First Contact en Epic Games Store en minutos y sin tarjeta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución digital ha revolucionado la industria del videojuego. Tanto Epic Games Store como Steam ofrecen lanzamientos inmediatos, actualizaciones automáticas y acceso a un catálogo en constante crecimiento. Reclamar juegos gratuitos es una manera inteligente de descubrir nuevos géneros, probar propuestas independientes y ampliar la colección sin gasto alguno.

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Una vez reclamado, el título permanece disponible en la biblioteca, incluso si se desinstala. Es posible reinstalarlo en cualquier momento, siempre que se conserve el acceso a la cuenta. Para aprovechar al máximo estas ofertas, conviene revisar la tienda semanalmente y activar las notificaciones, de modo que ninguna promoción pase desapercibida.

La tendencia de regalar juegos refuerza la fidelidad de la comunidad y permite que desarrolladores independientes ganen visibilidad. Si bien el formato digital no permite la reventa, ofrece comodidad, acceso global y la posibilidad de explorar experiencias novedosas sin coste adicional.

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Project First Contact es solo el último ejemplo de cómo las plataformas digitales siguen impulsando la variedad y la accesibilidad en el mundo del gaming. Aprovechar estas oportunidades es apostar por una colección más diversa, descubrir nuevas historias y disfrutar de la ciencia ficción sin límites ni restricciones.