Tu celular Android puede quedarse sin acceso a Google Play: por qué esto es un problema

Google limitó el acceso a Play Store a dispositivos con Android 7.0 Nougat o versiones posteriores. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Muchos usuarios de teléfonos Android han comenzado a notar que sus dispositivos ya no pueden acceder a la tienda oficial de aplicaciones Google Play Store. Este cambio, silencioso pero de gran impacto, marca un antes y un después para quienes poseen celulares con sistemas operativos más antiguos.

La actualización reciente de la tienda ha elevado el requisito mínimo de compatibilidad y está dejando fuera a una porción de la base instalada de Android.

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Durante años, la política de soporte para versiones antiguas del sistema operativo fue uno de los pilares que mantuvo vigente a millones de dispositivos en todo el mundo. Sin embargo, esa era ha llegado a su fin para una generación entera de teléfonos, que ahora enfrentan nuevas dificultades y riesgos.

Cuál es la versión de Android que se queda sin acceso a Play Store

La actualización que ha realizado Google establece que solo los dispositivos con Android 7.0 Nougat o versiones posteriores pueden seguir accediendo a los servicios clave de Google Play. La versión Android 6.0 Marshmallow —lanzada hace casi 11 años— ha quedado oficialmente fuera de soporte para la tienda, estableciendo un récord de longevidad en actualizaciones, pero también marcando su retiro definitivo.

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El cambio en Play Store se detectó en Reddit y en una actualización discreta de la página de soporte de Google. (Google)

El fin del soporte no fue anunciado con grandes comunicados, sino que se detectó a través de un hilo en Reddit y la actualización discreta de una página de soporte oficial. Capturas de pantalla de junio aún mostraban a Marshmallow como requisito mínimo, pero actualmente el sitio indica claramente que solo se admite Android 7.0 en adelante.

Este movimiento pone fin a la cobertura más prolongada que una versión de Android haya tenido en la historia, ya que Marshmallow fue compatible durante casi 11 años. Cuando se retiró el soporte para Lollipop (Android 5), esa versión llevaba más de nueve años en el mercado. Hacia fines de 2025, los equipos con Android 6 o inferior apenas representaban el 0,4 % de todos los dispositivos que accedían a los servidores de Google.

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Qué implica perder acceso a la Play Store

Para quienes aún utilizan un teléfono con Android 6.0, el cambio no significa que el teléfono deje de funcionar por completo. Las llamadas y los mensajes de texto siguen estando disponibles. El verdadero problema surge en el uso de aplicaciones que dependen de la Play Store para instalarse, actualizarse o funcionar correctamente.

Algunas aplicaciones, como YouTube, ya han elevado sus propios requisitos mínimos y exigen Android 10 para su funcionamiento pleno. En otros casos, como Gmail, la compatibilidad aún se mantiene, pero la incertidumbre crece respecto a cuánto tiempo más durará.

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Los teléfonos con Android 6.0 todavía permiten llamadas y mensajes, pero pierden acceso fluido a aplicaciones de la Play Store. (GOOGLE)

Esta realidad se extiende a muchas otras apps populares, por lo que el usuario puede seguir usando su equipo para tareas básicas, pero encontrará cada vez mayores obstáculos en el uso como “teléfono inteligente”.

El núcleo del problema es el acceso fluido a las aplicaciones. Las normativas técnicas para los desarrolladores de software se vuelven cada vez más estrictas: cada actualización debe adaptarse a las funciones y características de las versiones más nuevas de Android, lo que deja a los equipos antiguos sin acceso a las últimas versiones de las apps o incluso imposibilita su descarga.

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Riesgos de seguridad y otros peligros de no tener Play Store

El mayor riesgo de continuar usando un dispositivo sin acceso a Play Store radica en la seguridad digital. Sin actualizaciones de los servicios de Google Play, los teléfonos quedan expuestos a vulnerabilidades que no serán corregidas. Esto convierte a los equipos en potenciales objetivos de malware y robo de datos, ya que los sistemas operativos desactualizados son mucho más fáciles de atacar para los ciberdelincuentes.

Las aplicaciones bancarias, por ejemplo, han implementado bloqueos estrictos para equipos que no han recibido parches de seguridad en el último año. Por eso, muchas entidades financieras han decidido restringir el acceso a cuentas y transferencias desde dispositivos que no cumplen con los estándares modernos de protección.

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La falta de actualizaciones de Google Play expone a los teléfonos sin Play Store a vulnerabilidades, malware y robo de datos. (GOOGLE.)

Aunque existen alternativas para descargar aplicaciones desde repositorios de terceros, estas vías presentan los mismos problemas de compatibilidad y, además, eliminan la protección que brindaba el sistema de escaneo de la Play Store. Cuando este sistema deja de recibir actualizaciones, incluso la navegación web básica puede volverse insegura en equipos antiguos.