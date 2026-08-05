Meta anuncia Muse Code: nuevo ingeniero y programador que controla agentes reemplazando humanos

Zuckerberg destacó en su anuncio que Muse Code y Muse Spark 1.2 representan “el siguiente paso mientras avanzamos hacia la frontera. REUTERS/Carlos Barria

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El fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció el lanzamiento de Muse Code en versión beta, acompañado por Muse Spark 1.2, la última actualización de su modelo enfocado en programación agéntica.

Estas novedades permiten que los desarrolladores y programadores automaticen tareas completas de ingeniería de software a partir de instrucciones en lenguaje natural, optimizando procesos que abarcan desde la planificación hasta la verificación de código en repositorios extensos.

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Muse Code implementa una arquitectura multiagente que organiza el trabajo en paralelo, acelerando la resolución de tareas complejas y afianzando la integración de la inteligencia artificial en la práctica de la programación.

El diseño multiagente divide grandes encargos en subagentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muse Code: agente de programación para terminal y funcionamiento en entornos reales

Muse Code surge como una herramienta que transforma la terminal en un entorno de desarrollo automatizado, según detalló Mark Zuckerberg en su cuenta de X. Mediante una sola instrucción en lenguaje natural, el sistema asume procesos de ingeniería completos: planifica, escribe y valida código en proyectos de gran escala.

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La coordinación de múltiples agentes especializados permite distribuir el trabajo en paralelo, lo que reduce considerablemente los tiempos de ejecución.

El diseño multiagente divide grandes encargos en subagentes, que operan en worktrees aislados para evitar conflictos y preservar la copia de trabajo del usuario intacta. Durante pruebas internas, Muse Code construyó seis funciones distintas para un juego de manera simultánea, sin generar conflictos entre los agentes, de acuerdo con la información publicada por Zuckerberg.

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Así anunció Mark Zuckerberg Muse Code, el agente de programación para terminal. (X: Mark Zuckerberg)

Durante cada sesión, los agentes especializados se mantienen activos y acumulan contexto a medida que avanza el trabajo. Esto se traduce en mayor eficiencia, ya que el sistema no reinicia el contexto en cada tarea, sino que retiene la información relevante mientras dura la sesión.

Muse Code está disponible globalmente a través de la API de Meta Model. Su instalación requiere un solo comando y se ofrece en dos niveles de precios, incluyendo una opción para contribuyentes que requiere aplicar y otorga acceso con un costo sustancialmente menor.

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Muse Spark 1.2: actualización optimizada para flujos de trabajo de programación

Muse Spark 1.2 es la actualización del modelo que impulsa Muse Code. Según Zuckerberg, esta versión fue coentrenada junto a Muse Code para lograr una integración profunda. Entre sus ventajas se destacan una mayor tasa de éxito en el primer intento, ejecuciones más limpias y menos necesidad de ajustar instrucciones.

Muse Code surge como una herramienta que transforma la terminal en un entorno de desarrollo automatizado, según detalló Mark Zuckerberg en su cuenta de X. REUTERS/Brendan McDermid

Está diseñado para abordar flujos de trabajo prolongados y proyectos con múltiples archivos, ya que puede gestionar una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens.

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En una de las pruebas citadas por Zuckerberg, Muse Spark 1.2 fue asignado a una tarea de optimización de kernel y se ejecutó durante 24 horas en NVIDIA Hopper, realizando más de mil llamadas a herramientas. El sistema continuó encontrando mejoras sustanciales mucho después de la fase exploratoria, demostrando capacidad de optimización continua en escenarios de alta exigencia.

Auditoría, registro y recuperación de tareas en Muse Code

Muse Code incorpora un mecanismo de auditoría y registro local para cada acción: llamadas al modelo, ejecuciones de herramientas y ediciones quedan documentadas antes de ejecutarse.

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Este registro de eventos permite que, si una tarea se interrumpe, el proceso se reanude exactamente desde el punto donde quedó, sin pérdida de trabajo ni necesidad de repetir instrucciones. La trazabilidad de cada paso es una garantía para quienes trabajan en proyectos extensos o requieren seguimiento detallado del proceso.

Muse Code incorpora un mecanismo de auditoría y registro local para cada acción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad y visión de futuro en la inteligencia artificial para programación

Mark Zuckerberg destacó en su anuncio que Muse Code y Muse Spark 1.2 representan “el siguiente paso mientras avanzamos hacia la frontera, con modelos más grandes y capaces en camino”.

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Invitó a los usuarios a instalar la herramienta, utilizarla y compartir sus opiniones, remarcando el ritmo veloz de desarrollo y el objetivo de mejorar la automatización y la eficiencia en la ingeniería de software.

Con esta propuesta, la integración de agentes especializados y la posibilidad de auditar cada acción refuerzan la tendencia hacia modelos de inteligencia artificial capaces de transformar los flujos de trabajo de la programación, facilitando la gestión de proyectos complejos y prolongados.

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