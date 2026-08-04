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Para qué sirve el puerto USB del televisor: desde reproducir música hasta actualizar el software

En una pendrive se puede guardar una película o fotografías y reproducirlos en el Smart TV, además de ser útil para corregir errores en modelos que no tienen conexión a internet

Parte trasera de un televisor negro con múltiples puertos de conexión, incluyendo USB y HDMI, con cables enchufados y algo de polvo.
El puerto USB del TV amplía sus posibilidades de entretenimiento y mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mayoría de personas desconoce las múltiples funciones que ofrece el puerto USB del televisor. Aunque la mayoría identifica este conector por su presencia en computadoras o cargadores, su implementación en televisores abre el acceso a distintas herramientas útiles y cotidianas.

El desconocimiento sobre su verdadero potencial suele limitar su uso a la simple recarga de dispositivos, cuando en realidad permite desde reproducir archivos multimedia hasta ejecutar actualizaciones clave para el software.

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Cómo conectar un dispositivo USB al televisor y qué se puede hacer

La conexión de un pendrive al Smart TV es un proceso sencillo, pero conviene seguir ciertos pasos para evitar errores. Primero se debe insertar el dispositivo de almacenamiento USB en el puerto correspondiente del televisor. Si el dispositivo cuenta con interruptor de encendido, es clave activarlo antes de continuar.

Imagen Ilustrativa Infobae
La conexión de la memoria USB al televisor es sencilla y no requiere conocimientos expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso consiste en navegar desde el control remoto hacia el menú principal del televisor. Muchos dispositivos disponen de un botón específico, como HOME o APPS, que permite acceder directamente a las aplicaciones instaladas.

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Desde ahí, se localiza la opción de Reproductor Multimedia, donde aparece el nombre del dispositivo USB insertado. Tras seleccionar la carpeta deseada, es posible visualizar las fotos , escuchar música o reproducir videos almacenados en la memoria externa.

Qué tipos de archivos se pueden reproducir en el televisor a través de una USB

El puerto USB del televisor admite distintos formatos de archivos, lo que proporciona versatilidad al momento de elegir contenidos para reproducir. Es posible visualizar imágenes, escuchar canciones y ver películas directamente desde el USB, siempre que los formatos sean compatibles con el sistema del televisor.

Un control de tv en primer plano, apoyado en un sillón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las televisiones modernas permiten visualizar imágenes, escuchar música y ver videos almacenados en dispositivos USB, siempre que los archivos sean compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden surgir demoras durante la carga de carpetas o archivos, en especial si contienen un gran volumen de datos o si las imágenes tienen alta resolución.

Al acceder al dispositivo, el televisor realiza un escaneo completo cada vez que detecta una nueva conexión, así que el tiempo de espera dependerá del tamaño y la cantidad de archivos.

Cómo actualizar el software del televisor usando el puerto USB

La actualización del software del televisor es uno de los usos más útiles del puerto USB, sobre todo en modelos que no cuentan con conexión directa a internet. Los Smart TV suelen actualizarse de forma automática cuando están conectados a la red y tienen habilitada esta función.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de una unidad USB se usa cuando el televisor no tiene acceso a la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos sin acceso a internet o carentes de funciones inteligentes, la actualización requiere descargar el archivo de firmware al USB y conectarlo al televisor.

El proceso consiste en ingresar al menú de configuración, seleccionar la opción de actualización manual y seguir los pasos indicados en pantalla. Así, el sistema detecta el archivo en la memoria externa y ejecuta la instalación, lo que permite mantener el televisor al día con las últimas funciones y correcciones de seguridad.

Cuáles limitaciones y riesgos hay al usar el puerto USB

El uso del puerto USB implica ciertas precauciones. No conviene apagar el televisor ni el dispositivo USB mientras se accede a la información, ni desconectar el cable o insertar nuevos soportes de grabación durante la reproducción.

Vista trasera de un televisor negro sin cables visibles, con un pequeño adaptador HDMI inalámbrico conectado a un puerto lateral sobre un mueble de madera.
Una manipulación incorrecta del puerto USB o del dispositivo conectado puede ocasionar la pérdida de datos o daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, debe considerarse que no todos los archivos serán compatibles, aunque sus formatos coincidan con los soportados oficialmente. La incompatibilidad puede deberse al tipo de compresión, a la estructura de la carpeta o a otras variables técnicas.

Qué diferencias existen entre los puertos USB del televisor

No todos los puertos USB integrados en un televisor ofrecen la misma velocidad ni capacidad. La mayoría de los modelos incorpora puertos de alta velocidad, aptos para transferir archivos de gran tamaño.

Algunos televisores cuentan con puertos identificados con el color azul, lo que indica compatibilidad con SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0). Esta característica permite transferencias más rápidas y una experiencia más fluida al reproducir videos en alta definición.

La elección del puerto adecuado depende del tipo de archivo y la velocidad de transferencia requerida. Para obtener el mejor rendimiento, se debe utilizar el puerto azul al trabajar con contenidos pesados o actualizaciones de software, mientras que los puertos estándar son suficientes para archivos ligeros como imágenes o música.

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