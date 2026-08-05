Cómo mejorar la señal Wi-Fi: tipos de equipos y cuál conviene más

La principal ventaja de los extensores de señal es la facilidad de instalación y su bajo coste. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Mejorar la señal de tu Wi-Fi en el hogar es una necesidad común para quienes buscan una experiencia estable y sin interrupciones al navegar por Internet, trabajar o disfrutar de contenidos digitales. Existen alternativas tecnológicas disponibles en el mercado que permiten optimizar la cobertura y la velocidad de la red inalámbrica, cada una con características particulares, ventajas y limitaciones.

Elegir el dispositivo adecuado depende de las condiciones específicas de la vivienda, el nivel de exigencia en el uso y el presupuesto destinado. A continuación, se ofrece una guía completa sobre las principales opciones: extensores de señal, sistemas Wi-Fi Mesh, adaptadores PLC con Wi-Fi y puntos de acceso inalámbrico.

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Alternativas para ampliar la cobertura Wi-Fi en casa: ventajas y desventajas

La primera opción que suele considerarse para mejorar la cobertura de la red inalámbrica doméstica es el uso de extensores o amplificadores Wi-Fi. Estos pequeños dispositivos se conectan a la corriente eléctrica y captan la señal generada por el router principal, extendiéndola a áreas que antes quedaban fuera de alcance.

Mejorar la señal de tu Wi-Fi en el hogar es una necesidad común para quienes buscan una experiencia estable y sin interrupciones al navegar por Internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el modelo, pueden replicar el nombre y la contraseña de la red original, permitiendo una transición transparente de los dispositivos conectados. Algunos, en cambio, generan una red independiente con credenciales distintas, lo que requiere reconfigurar los equipos que se conectarán a través de este extensor.

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La principal ventaja de los extensores de señal es la facilidad de instalación y su bajo coste. Basta con enchufarlos y, en la mayoría de los casos, la configuración se realiza de manera automática, aunque existe la opción de modificar parámetros como la contraseña.

Estos equipos resultan prácticos para quienes buscan una solución rápida y económica a problemas de cobertura en zonas puntuales del hogar. No obstante, presentan ciertas limitaciones: los modelos más básicos no incorporan las últimas tecnologías, y su rendimiento puede verse afectado si se instalan varios en una misma red, generando posibles caídas en la velocidad máxima disponible.

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Según el modelo, pueden replicar el nombre y la contraseña de la red original, permitiendo una transición transparente de los dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental tener presente que, aunque existan extensores con soporte para estándares recientes como Wi-Fi 6, su eficacia dependerá de las capacidades del router original. Si este solo opera con Wi-Fi 4, las ventajas del extensor avanzado se verán restringidas por la velocidad máxima que el router puede gestionar.

Sistemas Wi-Fi Mesh: cobertura uniforme y gestión inteligente para el hogar

Para quienes buscan una mejora sustancial y homogénea, los sistemas Wi-Fi Mesh representan una alternativa avanzada. Estos conjuntos de dispositivos están diseñados para cubrir grandes superficies mediante la comunicación entre varios nodos distribuidos estratégicamente en la vivienda.

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El nodo principal se conecta al router de la operadora a través de un cable Ethernet y, a partir de ahí, crea una red inalámbrica unificada que comparte parámetros y contraseñas entre todos los nodos participantes.

Para quienes buscan una mejora sustancial y homogénea, los sistemas Wi-Fi Mesh representan una alternativa avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia principal frente a los extensores radica en la capacidad de los nodos Mesh para intercambiar información sobre el estado de la red, detectar interferencias y redirigir el tráfico a los puntos menos congestionados, asegurando así una experiencia más fluida y estable.

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Los fabricantes suelen incorporar tecnologías de última generación, funciones de protección contra amenazas y puertos Ethernet adicionales en estos sistemas, lo que permite conectar dispositivos por cable en habitaciones alejadas del router.

El principal obstáculo de los sistemas Wi-Fi Mesh es su coste. Adquirir un kit de dos o tres nodos implica una inversión considerablemente mayor en comparación con los extensores convencionales. Esta opción está especialmente recomendada para viviendas grandes, con varias plantas o paredes gruesas, donde las soluciones más económicas no logran resultados satisfactorios.

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La instalación de los adaptadores PLC requiere apenas conectarlos a los enchufes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptadores PLC con Wi-Fi: Internet a través del cableado eléctrico

Otra opción disponible es la utilización de adaptadores PLC equipados con Wi-Fi. Estos dispositivos aprovechan la red eléctrica doméstica para transportar la señal de datos desde el router a distintos ambientes. El sistema se compone de un primer adaptador conectado al router mediante cable Ethernet y uno o varios satélites colocados en otras habitaciones.

El adaptador principal transmite la señal a través de los cables eléctricos; los satélites la reciben y generan puntos de acceso Wi-Fi localizados.

La instalación de los adaptadores PLC requiere apenas conectarlos a los enchufes y, en algunos casos, emparejarlos o ajustar ciertos parámetros mínimos mediante aplicaciones móviles. Ofrecen puertos Ethernet para dispositivos que necesiten una conexión cableada.

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Una alternativa tradicional, aunque menos frecuente en el ámbito residencial, es la instalación de puntos de acceso inalámbrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su funcionamiento suele ser óptimo en instalaciones eléctricas modernas, aunque pueden aparecer limitaciones si la red eléctrica está en mal estado, existen muchos electrodomésticos conectados o los adaptadores no están en el mismo circuito.

El coste de esta solución es intermedio: más elevado que el de los extensores simples pero, en versiones básicas, por debajo de los sistemas Mesh. Si se busca compatibilidad con los últimos estándares de conectividad o con funciones de red en malla, los precios pueden incrementarse notablemente.

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El desempeño real de los adaptadores PLC depende de las características específicas de la instalación eléctrica de cada vivienda, lo que puede traducirse en resultados variables.

El principal beneficio de un repetidor Wi-Fi es que amplía la cobertura de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puntos de acceso inalámbrico: solución profesional para hogares y empresas

Una alternativa tradicional, aunque menos frecuente en el ámbito residencial, es la instalación de puntos de acceso inalámbrico. Estos dispositivos permiten crear una nueva red Wi-Fi en cualquier lugar de la casa a partir de una conexión Ethernet directa al router. Es una opción habitual en empresas y comercios, donde se requiere una cobertura extensa y estable.

El proceso de instalación es sencillo: conectar el punto de acceso al router y a la corriente eléctrica, configurar los parámetros deseados y, si se prefiere, desactivar la función Wi-Fi del router de la operadora. De esta manera, se obtiene una red inalámbrica gestionada por un dispositivo dedicado, con la posibilidad de personalizar identificadores y contraseñas.

La principal limitación de esta alternativa reside en la escasa oferta de modelos pensados para el mercado doméstico. Las versiones con las tecnologías más recientes, como Wi-Fi 6, suelen estar dirigidas al segmento profesional, donde los precios son más elevados.

Por tanto, los puntos de acceso inalámbrico resultan idóneos para quienes buscan una solución robusta y cuentan con necesidades avanzadas de conectividad.