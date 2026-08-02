Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 3 de agosto de 2026

Netflix trae mejoras en sus funciones y contenidos pero solo en dispositivos actualizados. (Foto: Europa Press)

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Desde el 3 de agosto de 2026, la aplicación nativa de Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos. Esta decisión afecta tanto a usuarios de Android como de iPhone cuyos dispositivos ya no pueden instalar las versiones más recientes de sus sistemas operativos.

La plataforma streaming ya no permitirá abrir, actualizar ni instalar la app en los celulares afectados. Los usuarios deberán buscar alternativas para acceder a contenidos, porque la interrupción impacta tanto en el acceso a películas y series como en la disponibilidad de nuevas funciones y actualizaciones de seguridad.

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Qué celulares Android se quedan sin la app de Netflix

Entre los dispositivos Android que pierden acceso a Netflix se encuentran modelos lanzados entre 2011 y 2014. Entre los celulares afectados figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2 y los Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3.

Es necesario mantener actualizado el dispositivo para corregir problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos teléfonos no pueden ejecutar versiones recientes del sistema operativo Android, lo que los deja sin posibilidad de recibir futuras actualizaciones de seguridad y funciones.

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La imposibilidad de actualizar el sistema operativo limita el funcionamiento de la aplicación y expone a los usuarios a riesgos de seguridad, sumado a impactar en el uso de servicios críticos como mensajería y banca digital.

Cuáles modelos de iPhone no podrán acceder a la aplicación de Netflix

La restricción alcanza a modelos iPhone que no sean compatibles con iOS 18.0 o versiones superiores. Entre los modelos afectados se encuentran el iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, el iPhone SE de primera generación y cualquier modelo anterior.

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Los modelos de iPhone sin actualizaciones pueden presentar errores en su funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes continúan utilizando estos dispositivos tendrán que considerar una actualización para mantener el acceso a Netflix y a otras aplicaciones esenciales para la vida diaria. El cese del soporte implica el fin de futuras actualizaciones, lo que incrementa las vulnerabilidades.

Cómo saber si un dispositivo es compatible con Netflix y otras aplicaciones

Para determinar si un celular podrá seguir usando Netflix u otras aplicaciones, es fundamental verificar la versión del sistema operativo. En Android, se debe ingresar al menú ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, seleccionar la opción ‘Acerca del teléfono’ y consultar ‘Información del software’, donde aparece la versión de Android y el nivel de seguridad.

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En el caso de los iPhone, esta información se encuentra en ‘Configuración’, sección ‘General’ y luego en ‘Información’. Comprobar estos datos permite anticipar tanto la exclusión del servicio streaming como la de otras aplicaciones que requieren sistemas actualizados para operar correctamente y proteger la información personal.

Qué otros dispositivos pierden acceso a la aplicación de Netflix

Varios modelos de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

La decisión de Netflix alcanza a dispositivos como los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como a televisores inteligentes fabricados antes de 2015 por marcas como Panasonic, LG y la línea Samsung Smart TV serie EOS (2012-2015).

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El cambio afecta a varios televisores, reproductores multimedia y dispositivos de streaming, modificando la experiencia de usuario y aumentando la exposición a riesgos de seguridad.

Por qué las aplicaciones dejan por fuera de soporte a dispositivos antiguos

La obsolescencia de un dispositivo causa errores y detiene diferentes opciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

La principal razón detrás de la restricción es la seguridad. Los dispositivos sin soporte de actualizaciones ni parches quedan expuestos a vulnerabilidades que incrementan el riesgo de malware, robo de datos y ataques informáticos.

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Asimismo, cuando un dispositivo queda obsoleto, aplicaciones esenciales como mensajería, banca, compras y autenticación pueden dejar de funcionar correctamente.

Netflix explicó que la falta de compatibilidad genera bloqueos, lentitud y fallas en procesos cotidianos, afectando desde la recepción de mensajes hasta la protección de cuentas personales. Todos los fabricantes sugieren actualizar los dispositivos para mantener la seguridad y el acceso a todas las funciones de la plataforma.

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