5 Trucos para que una memoria USB dure más tiempo y evitar daños prematuros

Las unidades USB siguen siendo útiles para almacenar pequeñas cantidades de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las memorias USB son útiles para el almacenamiento y transporte de información, pero estos dispositivos no están exentos de fallas provocadas por usos incorrectos, accidentes o factores ambientales.

Existen medidas simples pero efectivas que pueden marcar la diferencia entre un dispositivo que funciona durante años y uno que falla prematuramente. La prevención de daños comienza con el manejo adecuado del hardware y la adopción de rutinas seguras para su uso diario.

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Por qué es clave extraer la memoria USB de forma segura

Desconectar una memoria USB sin seguir el procedimiento adecuado puede causar daños en la estructura de archivos y afectar la integridad de los datos.

Kingston señala que los sistemas operativos como Windows 10 y 11 cuentan con la función “Quitar hardware con seguridad”, ubicada en la bandeja del sistema, la cual debe utilizarse siempre antes de retirar el dispositivo.

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La función de extracción segura en los sistemas operativos ayuda a evitar la corrupción de archivos y posibles daños eléctricos en las memorias USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ordenadores MacOS, la extracción se realiza arrastrando el ícono del dispositivo a la papelera o usando el botón “Expulsar” en la lista de volúmenes.

Esta acción asegura que el sistema haya terminado de transferir o actualizar archivos, evitando la corrupción de la información. La extracción segura protege el hardware de posibles cortocircuitos o daños eléctricos al desconectar el dispositivo mientras aún está en uso.

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Cómo guardar correctamente las memorias USB

El almacenamiento inadecuado de memorias USB puede exponerlas a golpes, polvo y humedad, factores que reducen su vida útil. Kingston sugiere guardar estos dispositivos en sus estuches plásticos originales y cerrar la tapa de los modelos que cuenten con cubierta protectora.

Guardar las memorias USB en estuches y lugares secos reduce el riesgo de daño físico y asegura el buen estado de los conectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es aconsejable mantener las memorias en lugares secos y alejados de fuentes de calor extremo. Al conservar los dispositivos en condiciones óptimas, se minimiza el riesgo de daños físicos y se preserva la funcionalidad de los conectores y circuitos internos.

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Qué medidas tomar al viajar con memorias USB

Al transportar memorias USB en viajes, la exposición a dispositivos de rayos X puede afectar el funcionamiento de los dispositivos. Kingston sugiere llevar estos dispositivos en el equipaje de mano, porque los niveles de radiación en la inspección de pasajeros son menores que en la revisión de equipaje facturado.

Esta sugerencia se basa en la comparación de las memorias USB con las películas fotográficas sin revelar, que pueden dañarse por la radiación. Por esta razón, guardar la memoria USB en el equipaje de a bordo ayuda a mantener su integridad, sobre todo en viajes internacionales o traslados largos.

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Cómo insertar correctamente la memoria USB en un dispositivo

Forzar la inserción de una memoria USB puede dañar tanto el dispositivo como el puerto del aparato anfitrión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forzar la inserción de una memoria USB en el puerto puede ocasionar daños irreparables tanto en el dispositivo como en el conector del aparato anfitrión.

Según el fabricante, los conectores de las memorias Flash son unidireccionales y deben insertarse en la orientación correcta. Si el dispositivo no encaja fácilmente, se debe retirar y verificar la posición antes de intentar nuevamente.

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Evitar el uso de fuerza excesiva al conectar la memoria USB previene roturas y desgaste prematuro, manteniendo en buen estado tanto el dispositivo como el puerto de entrada del aparato utilizado.

Por qué se deben tener copias de seguridad de respaldo

La fiabilidad de una memoria USB no es absoluta. Los expertos enfatizan que ningún dispositivo Flash está exento de fallas, ya sea por causas mecánicas, eléctricas o accidentes.

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Transportar las memorias USB en el equipaje de mano protege los dispositivos de los efectos de la radiación en los controles aeroportuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, es fundamental respaldar la información guardada en la memoria USB en otros soportes, como discos duros, servicios en la nube o incluso en papel si se trata de documentos importantes.

Otro factor a considerar son las descargas electrostáticas que representan un gran riesgo para los dispositivos de memoria Flash. La electricidad estática acumulada en el cuerpo humano puede liberar chispas al tocar objetos metálicos, sobre todo en días secos, lo que puede dañar los componentes internos de una memoria USB.

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Para reducir este riesgo, se debe tocar una superficie metálica antes de manipular la memoria USB, descargando la posible acumulación de electricidad estática.