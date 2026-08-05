Elon Musk: cuánto dinero tiene, qué inventó, universidad y toda su fortuna

Elon Musk es uno de los líderes tecnológicos con mayor impacto en el sector de movilidad y exploración espacial. (Foto: REUTERS/David Swanson/File Photo)

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Pocas figuras generan tanto interés público y debate global como Elon Musk. Considerado como la persona más rica del planeta, el empresario de origen sudafricano encabeza las búsquedas por tanto a sus ambiciosos proyectos tecnológicos (colonizar Marte) como a la magnitud de sus activos financieros.

Ante este escenario, surgen preguntas recurrentes sobre los pilares de su trayectoria: cuánto dinero posee en la actualidad, qué inventos o desarrollos se le atribuyen, qué carreras estudió en la universidad y cuál es el origen exacto de su fortuna.

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Cuánto dinero tiene Elon Musk en la actualidad

La fortuna de Elon Musk experimenta variaciones de gran escala, porque la mayor parte de su capital está vinculada a acciones bursátiles y valoraciones de empresas privadas.

El patrimonio de Elon Musk supera los 700.000 millones de dólares. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Estimaciones de medios como Forbes y Bloomberg sitúan su patrimonio neto por encima de los 700.000 millones de dólares, manteniéndolo en el primer puesto del escalafón de riqueza mundial.

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El valor de su patrimonio ha alcanzado hitos sin precedentes impulsado por la cotización de Tesla y por valoraciones récord de SpaceX tras sus salidas al mercado bursátil y rondas de financiación.

De dónde viene la fortuna de Elon Musk

El origen de su capital inicial se remonta a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000. Musk cofundó Zip2, una plataforma de software para medios de comunicación vendida a Compaq, y posteriormente X.com, entidad financiera en línea que se fusionó para crear PayPal.

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La posterior venta de PayPal a eBay por 1.500 millones de dólares le reportó la liquidez necesaria para financiar sus siguientes emprendimientos.

La rentabilidad de Tesla permite que Elon Musk sea una de las personas más ricas del mundo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El núcleo de su riqueza actual proviene de su participación accionarial en dos gigantes de la industria moderna: la automotriz eléctrica Tesla y la compañía aeroespacial SpaceX.

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Adicionalmente, sus activos incluyen participaciones en firmas de vanguardia como xAI (inteligencia artificial), Neuralink (tecnología biomédica), The Boring Company (infraestructura) y la plataforma social X.

Qué ha inventado o desarrollado Elon Musk a lo largo de su carrera

Su aportación conceptual y operativa más destacada ha sido la arquitectura de cohetes reutilizables en SpaceX, una innovación que redujo drásticamente los costes del transporte espacial.

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SpaceX ha desarrollado tecnoogías para reducir el costo de los viajes espaciales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Se le reconoce por impulsar la democratización del vehículo eléctrico de alto rendimiento y las baterías de almacenamiento a gran escala en Tesla.

Asimismo,eEs coautor del concepto original del Hyperloop, un sistema de transporte de alta velocidad en tubos al vacío, y supervisa en Neuralink la creación de interfaces cerebro-computadora diseñadas para tratar afecciones neurológicas.

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Cuál es la formación universitaria de Elon Musk

La formación universitaria de Musk comenzó en Sudáfrica antes de trasladarse a Canadá para ingresar a la Universidad de Queen en Kingston, Ontario. Tras cursar dos años en dicha institución, solicitó su transferencia a la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, para continuar su educación superior en dos áreas complementarias.

Musk obtuvo una licenciatura en Ciencias con especialidad en Física por la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Pensilvania, sumado a una licenciatura en Economía por la Escuela de Negocios Wharton de la misma universidad.

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Elon Musk tiene dos licenciaturas acreditadas por universidades en Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Aunque posteriormente fue admitido en la Universidad de Stanford para cursar un doctorado en física de materiales, abandonó el programa a los dos días de haber iniciado para dedicarse al sector de internet.

Qué papel tienen las empresas emergentes en el futuro la riqueza de Elon Musk

Más allá de sus dos compañías principales, el crecimiento reciente de su patrimonio está ligado al desarrollo de sus empresas más jóvenes.

Un caso destacado es xAI, su startup de inteligencia artificial generativa, la cual ha atraído miles de millones de dólares en capital de riesgo e incrementado con rapidez la valoración global de su conglomerado empresarial.

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Por otro lado, iniciativas como Neuralink y The Boring Company representan inversiones estratégicas enfocadas en sectores aún emergentes. Aunque su peso financiero actual es menor frente al volumen de Tesla y SpaceX, estas tecnologías posicionan la fortuna de Musk en áreas clave como la neurotecnología, la automatización y la infraestructura.